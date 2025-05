Osloskolen: Har fått 50 pålegg for å stoppe vold og trusler mot lærere

– Skolene har nå fått omtrent tre måneder på seg til å rette opp forholdene de har fått pålegg om, sier seksjonsleder Ida Aagaard i Arbeidstilsynet til Dagsavisen.

Slik Dagsavisen tidligere har omtalt, har Arbeidstilsynet denne våren gjennomført tilsyn ved 22 grunnskoler i Oslo.

Hensikten med tilsynet har vært å kontrollere hvordan Osloskolen jobber systematisk og forebyggende for å unngå at skoleansatte får arbeidsrelaterte helseplager eller skader, spesielt knyttet til vold og trusler på jobb.

Systematisk HMS-arbeid, forebygging av vold og trusler og praktisk opplæring og øvelse for ansatte har stått sentralt.

Arbeidstilsynet har også undersøkt i hvilken grad bedriftshelsetjenesten kobles på ved behov. (Se faktaramme for hva Arbeidstilsynet kontrollerte nederst i saken).

Ida Aagaard, seksjonsleder i Arbeidstilsynet Oslo. (Arbeidstilsynet)

Les også: Vet ikke hvordan de skal møte vold og trusler

– Viktig å få på plass

Funnene viser klare mangler i Osloskolens arbeid mot vold og trusler:

Hele 16 av 22 undersøkte grunnskoler har i snitt fått mellom to og tre pålegg fra Arbeidstilsynet. Seks skoler har ikke fått pålegg.

Et stort antall pålegg som Arbeidstilsynet har gitt, dreier seg om manglende kartlegging og risikovurdering av faren for å bli utsatt for vold og trusler om vold. Ansattes kompetanse, bemanning og elevers voldspotensial er eksempler på forhold som kan inngå i en slik risikovurdering.

Også på tiltakssiden har Arbeidstilsynet funnet mangler. Det samme gjelder dokumentasjon på hvordan skolene skal benytte seg av bistand fra Bedriftshelsetjenesten.

– Alle disse påleggene er av forebyggende karakter. Arbeidstilsynet vurderer ikke om noe er mer presserende enn noe annet nå, men følger opp at manglene som er avdekket blir fulgt opp av skolene og Utdanningsetaten. Det løpende, forebyggende arbeidet med vold og trusler har vært viktig å få på plass, sammen med det å sikre tilstrekkelig og tilpasset opplæring, sier Ida Aagaard til Dagsavisen.

Les også: Full klinsj om vold og trusler i Osloskolen

– Kan komme enda flere tilsyn

Tre år etter at Dagsavisen brakte nyheten om at Arbeidstilsynet truet Oslo kommune med dagbøter for ikke å gjøre nok for å beskytte ansatte i Osloskolen mot vold og trusler, er Osloskolen altså på ny under lupen hos Arbeidstilsynet. Slik Dagsavisen skrev i november i fjor, er det fremdeles tusenvis av lærere i hovedstaden som ikke vet hvordan de skal møte vold og trusler på egen arbeidsplass.

Seksjonsleder Ida Aagaard utelukker ikke at det kan komme enda flere tilsyn i Osloskolen:

– Arbeidstilsynet ønsket også å følge opp funn i tidligere tilsyn. Alle planlagte tilsyn i denne omgangen er nå gjennomført. Samtidig jobber Arbeidstilsynet risikobasert, og vurderer behovet for tilsyn fortløpende. Dette kan innebære at det vil bli gjennomført flere tilsyn, forklarer Aagaard.

Selv om det ferske tilsynet har avdekket mangler i Osloskolens forebyggende arbeid på arbeidsgiversiden, mener Arbeidstilsynet å se en positiv utvikling fra tilsynet i 2019.

Da Arbeidstilsynet den gang gjennomførte tilsyn på flere barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo, ble det i likhet med årets tilsyn, avdekket manglende kartlegging og risikovurdering av vold og trusler. Skolene manglet også rutiner som skulle sikre ansatte opplæring og øvelse i håndtering av vold og trusler på jobben.

Det kom også fram at flere lokale verneombud fungerte lenge i rollen uten at de hadde fått lovpålagt opplæring.

I lys av funnene fra 2019-tilsynet, sier seksjonsleder Ida Aagaard nå:

– Arbeidstilsynets inntrykk er at Osloskolen har forbedret seg på de forholdene som ble kontrollert i forrige tilsynsrunde, herunder opplæring og øvelse knyttet til vold og trusler. Samtidig ser vi at det tar noe tid å systematisere opplæringen.

– I tillegg mener vi det er viktig at opplæring og øvelse tilpasses de lokale risikoforholdene på den enkelte skole, understreker Ida Aagaard i Arbeidstilsynet.

Dag Martin Vikheim Etatshovedverneombud i Utdanningsetaten, Dag Martin Vikheim. (Tobias Schildmann Mandt)

Les også: Voldshendelse i Oslo fengsel: – Vi ser veldig alvorlig på denne saken

– Ikke overrasket

Dag Martin Vikheim er hovedverneombud i Utdanningsetaten i Oslo kommune, og har fulgt arbeidet med å redusere risiko på arbeidsplassen for ansatte gjennom en årrekke.

Han kommenterer funnene i det nye tilsynet slik:

– Dessverre er jeg ikke overrasket over Arbeidstilsynets funn. Skolene som i dag sliter med de største utfordringene knyttet til elevmiljø, vold og trusler, mangler både ressurser og kompetanse. Vi har lenge vært tydelige på at skolene trenger mer bistand fra skoleeier i møte med store utfordringer. Etter vår mening får de ikke den hjelpen de trenger når det står på som verst, sier Vikheim til Dagsavisen.

Han er samtidig positiv til planene om å etablere et ambulant team som skal bistå skolene:

– Håpet er at dette kan gi skolene en opplevelse av å stå mindre alene, sier hovedverneombud Dag Martin Vikheim i Utdanningsetaten.

Les også: Møter du en som foretrekker Netflix and chill – kom deg til helvete vekk! (+)

– Mottar svar løpende

Seksjonsleder Ida Aagaard sier til Dagsavisen at avvikene Arbeidstilsynet har funnet, først kan lukkes når skolene oppfyller vilkårene i det enkelte pålegg:

– Det er for tidlig å si hvordan skolene svarer ut påleggene de har fått av oss, men Arbeidstilsynet forventer at skolene arbeider godt med å rette opp forholdene. Ettersom Arbeidstilsynets tilsynsaktiviteter er risikobasert, så vurderer vi løpende behov for tilsyn. Det er flere av påleggsfristene som ikke er ute enda, så vi mottar svar løpende, opplyser Aagaard.

Les også: «Kniven i ilden»-regissør: – Jeg har også vært en mor som drar (+)

Les også: Synne Vo: – Det er helt kaos om dagen (+)

---

Dette har Arbeidstilsynet kontrollert:

* Finnes det en oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet er fordelt?

* Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?

* Har virksomheten valgt verneombud?

* Har arbeidsgiver kartlagt og risikovurdert faktorer i arbeidet som kan gi risiko for psykiske plager hos arbeidstakerne?

* Er det iverksatt tiltak og/eller utarbeidet plan for å redusere risikofaktorer som kan gi psykiske plager?

* Har arbeidsgiver kartlagt og vurdert faktorer i arbeidet som kan gi risiko for muskel- og skjelettplager?

* Er det iverksatt tiltak og/eller utarbeidet plan for å redusere risikofaktorer som kan gi muskel- og skjelettplager?

* Er virksomheten tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste?

* Sørger arbeidsgiver for at det er utarbeidet plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten?

* Har arbeidsgiver iverksatt rutine for hvordan avvik (uønskede hendelser) skal meldes og følges opp?

* Sørger arbeidsgiver for at arbeidstakere får nødvendig opplæring og øvelse slik at de så langt det er mulig er beskyttet mot vold og trussel om vold?

Kilde: Arbeidstilsynet

---