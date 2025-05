Mer trøbbel i vente

De ferske valgene i Australia og Canada innebar en ny tid, trodde de mest optimistiske av oss. Etter at ytre høyre har hatt store framganger i Europa, USA og andre deler av verden, vant hovedstrømspartier makten i begge land, tross dystre spådommer om at det kunne gå skikkelig galt. Var vinden fra høyre i ferd med å snu?

I helga fikk vi en første løypemelding. Nedslående nok er svaret nei. Ytre høyre fosser fortsatt fram.

Vi som tror på demokrati, frihet og likhet har en stor jobb foran oss, dessverre.

Denne gangen kommer de dystre nyhetene fra Romania. Landet har en perifer plass i norsk offentlighet, men det ligger strategisk viktig til, som nabo av Ukraina. Her fikk ytre høyre-kandidat George Simion over 40 prosent av stemmene i første valgomgang i presidentvalget. Han fikk med det omtrent dobbelt så mange stemmer som Bucuresti-ordfører Nicusor Dan, som havnet på andreplass.

De to møtes dermed i siste valgomgang om noen uker. Ifølge ekspertisen er det notorisk vanskelig å stole på meningsmålinger i landet, men det meste tyder på at Simion er favoritt til å bli Romanias neste president. Det er ingen gladnyhet.

Simion er imot militær hjelp til Ukraina, og han er kritisk til EU-lederskapet. Simion sier han er mest på linje med den amerikanske presidenten Donald Trumps MAGA-bevegelse. Om han skulle vinne også andre valgomgang, innebærer det at den europeiske ytre høyresiden blir enda sterkere. Fra før er Ungarn og Italia styrt av lignende krefter, mens AfD i Tyskland og Nasjonal samling i Frankrike stadig vokser. Den overordnede trenden er tydelig: Europa går mot høyre.

Søndagens valg kom fem måneder etter at et første forsøk på å avholde presidentvalg i Romania ble avlyst på grunn av påstått russisk innblanding til fordel for ytre høyresiden. Vinneren i første omgang den gangen, Calin Georgescu, ble siden utestengt fra å stille igjen. Nå er han en støttespiller for Simion, som sier han vil finne en plass til Georgescu i en eventuell ny regjering.

EU forsøker å holde en samlet front i krigen i Ukraina, og mot framveksten av autoritære krefter. Den jobben blir vanskeligere for hver gang velgerne går for kandidater fra ytre høyre. Vi som tror på demokrati, frihet og likhet har en stor jobb foran oss, dessverre.

