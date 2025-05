Mener Norge har så høyt sykefravær fordi vi har så godt arbeidsliv

– Her er det trygt å være syk, derfor er også sykefraværet høyere, sier forsker Hans Christoffer Aargaard Terjesen på OsloMet til Dagsavisen.

Sykefraværet i Norge havnet på 4,6 prosent i 2024. Det er dobbelt så høyt som i Finland (2,3). Ingen andre nordiske land kommer i nærheten av Norges sykefravær. Heller ikke andre sammenlignbare land når opp til vårt nivå.

Det får forskere i Statistisk sentralbyrå (SSB) til å undre.

Ikke bare fordi sykefraværet vårt er så høyt, men fordi avstanden til våre nabolands sykefravær øker stadig.

Flere faktorer

«Utviklingen i Norge skiller seg fra land vi ofte sammenligner oss med», skriver SSB i en artikkel publisert mandag.

Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk ved SSB, snakket om tallene på NRKs Nyhetsmorgen mandag.

Hun trakk fram Tyskland, Sverige, Nederland og Sveits som land det er naturlig å sammenligne oss med når det kommer til sykefravær. Der var andelen på henholdsvis 3,2, 2,5, 2,1 og 1,9 prosent i fjor. Altså ikke i nærheten av Norges 4,6.

– Vi ser at Norge øker mer enn disse landene i sykefravær, sa hun til NRK.

Køber tror årsaken til økningen er sammensatt og vanskelig å peke på, men nevner sykelønnsordningen, sterkt stillingsvern samt mer bevissthet rundt smitte og psykisk helse som sannsynlige faktorer.

Forsker Hans Christoffer Aargaard Terjesen mener kompetansen til ledere og HR-ansatte overfor sykemeldte ansatte må styrkes. (Privat)

En frisk velferdsmodell

Hans Christoffer Aargaard Terjesen er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI på OsloMet, med sykefravær som ett av sine spesialfelt. Han tror grunnen til at Norge har så høyt sykefravær henger sammen med de gode og trygge rammene som er forankret i den norske arbeidsmiljøloven og -kulturen.

– Jeg tror det er fordi vi har verdens beste arbeidsliv, sier han til Dagsavisen, før han utdyper:

– Sammenlignet med alle andre land, har norsk arbeidsliv vært preget av tillit, trygghet og tilhørighet – at vi vil hverandre vel. Det er en helt annen modell sammenlignet med mange andre land, hvor du ikke kan vise svakhet eller være syk på samme måte, fordi da kan du miste jobben. Det som kjennetegner at vi er best, gjør at vi kan være syke.

Han tror vi kan ha fortapt oss litt for mye i tall og sammenligninger med andre land.

– Kanskje vi skal slå oss til ro med at vi kommer til å ha høyere sykefravær ved at vi har det beste arbeidslivet, og at det ikke er noe galt med det, sier han.

Etterlyser krafttak blant arbeidsgivere

Terjesen understreker samtidig at det høye sykefraværet viser at vi som samfunn, og da særlig arbeidsgivere, fortsatt har en jobb å gjøre. For det er ingen tvil om at et høyt sykefravær rammer et lands produktivitet. Han tror dessuten at mange som er sykmeldt føler seg stigmatisert.

– Tallene viser at vi har mye forbedringspotensial når det kommer til håndteringen av sykmeldte. Kompetansen til ledere og HR-ansatte må styrkes. Der må norsk arbeidsliv sette inn en kraftinnsats, sier han.

Denne måneden gir Terjesen ut en bok om hvordan ledere på arbeidsplasser kan håndtere ansatte som er sykmeldte.

– Arbeidsgivere er veldig opptatt av prestasjoner, altså at folk yter bedre. Det er de gode på. Men når noen ikke lenger er i stand til å yte som før på grunn av sykdom, er arbeidsgivere ribbet for verktøy. Ledernes kompetanse på å håndtere langvarige og sammensatte sykdommer må styrkes, mener forskeren, som også lurer på om fjerningen av delmål 3 i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) kan ha bidratt til økt sykefravær i Norge. Delmål 3 handler om at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder.

– Avviklingen av delmål 3 i IA-avtalen kan ha vært en bommert. Mange virksomheter som lykkes med å få eldre til å stå lenger i jobb, er også gode på å holde sykefraværet nede, mener Terjesen.

---

Utviklingen av sykefraværet i Norge

2014: 3,5 prosent

2015: 3,5 prosent

2016: 3,4 prosent

2017: 3,5 prosent

2018: 3,5 prosent

2019: 3,6 prosent

2020: 3,9 prosent

2021: 4,0 prosent

2022: 4,5 prosent

2023: 4,4 prosent

2024: 4,6 prosent

Kilde: SSB

---

