Sammen med Esther Hjerrlid aksjonerte Dale i Stopp Oljeletinga mot departementet i Oslo i november i fjor. Regningen for oppryddingen etter lignende aksjoner tidligere har kommet på rundt 20.000 kroner, ifølge Dale. Nå har prislappen endt i en helt annen prisklasse. Men Dale angrer ikke.

– Nei, men sånn som politiet også spør: Om vi ville gjort noe annerledes om jeg visste at ble slik. Da er svaret ja, jeg ville gjort enkelte ting annerledes.

Fridtjof Klareng Dale i Stopp Oljeletinga måtte møte i retten i dag. (Stopp Oljeletinga )

Påstand om fengsel

Mandag og tirsdag denne uka måtte de møte i retten, og i tillegg til at de blir krevd for over 2,5 millioner kroner ble det også lagt ned påstand om seks måneders ubetinget fengsel. Og hvis han blir dømt til å betale for opprydningen?

– Da er jeg gjeldsslave resten av livet. Det virker absurd, sier han.

Dale forteller at andre aksjoner rundt omkring i verden har hatt atskillig mindre kostnader å tilbakestille. Som for eksempel da Brandenburg Tor i Berlin ble angrepet og kastet maling på.

– Dette er et mye større byggverk og har en stor kulturell betydning, og der kostet det vel en million å vaske den. Der er det mye mer porøs stein og mye vanskeligere å behandle, sier Dale.

Komplisert

Politiadvokat Håkon Sjøvold sier til TV 2 at fjerningen av malingen ble ganske komplisert. Både at det skjedde på vinterstid og at det er porøs granitt, gjorde at det ble en stor jobb. Det har vært flere runder med fjerning av malingen og at den fremdeles ikke er helt borte.

Leie av stillas og stenging av gaten har bidratt til den høye prisen.

Vigelandsparken

Stopp Oljeletinga har også aksjonert mot Vigelandsparken med oransje maling, noe som setter følelsene i sving hos folk. Ute i Europa har det vært flere aksjoner mot kunstverk og bygninger med kulturell verdi.

Er det helt uten betydning hvordan folk flest reagerer?

– Nei, vi er ikke et homogent samfunn og mennesker reagerer på ulike måter. En undersøkelse nylig viste at 10 prosent av den norske befolkningen støtter aktivt en aksjon med å kaste maling, sier han.

Klar beskjed fra aktivistene. (Stopp Oljeletinga )

Vandalisme?

Mange kaller det hærverk eller vandalisme. Hva kaller du det for?

– Jeg kaller det en preformance. Ifølge loven er det jo forskjellige grader av alvor, og hvis det bare er å vaske vekk med en gang, så kan det jo regnes som tilsmussing. Men uansett er det helt klart en kostnad, vi vet at det er en kostnad knyttet til tilbakestilling av for eksempel den fasaden. Vi vet at vi bryter noen grenser, men det er fordi at den moralske overbevisningen vår om at det er riktig er såpass stor at vi er villige til å ta straffen for det, sier Dale.

Selv når kostnadene blir 2,5 millioner som det påstås?

– Ja, men det visste vi jo ikke og jeg fikk jo vite nå i retten at alle kostnadene er ikke lagt til enda, så det kan jo være at det blir større. Det er jo helt sykt, sier han.

Oransje brukes fordi det er en sterke signalfarge. Oransje brukes fordi det er en sterke signalfarge. (Emilie Holtet/NTB)

Vil endre samfunnet

Drivkraften for Dale og de andre i Stopp Oljeletinga er en sterk idealisme og sterk tro på at det er mulig å endre samfunnet.

– Når man går til forskning på hva som endrer samfunn, så har man fem maktkorridorer. Den ene maktkorridoren er folk på gatene, og det inneholder også sivil ulydighet, og en demonstrasjon per definisjon er jo forstyrrende. Høyesterett sier at du staten ikke kan ikke si at noen skal sende demonstranter inn i skogen og demonstrere der. De må få demonstrere, og ytringsretten må være i relativt nærhet til noe som kan være forstyrrende, sier Dale.

Signalfarge

Men hvorfor kaste maling på kunst og bygninger?

– Vi kaller det en slags performance for å skape oppmerksomhet, vekke følelser som kunst ofte har til mål, og deretter skape debatt. Dessverre er ikke journalister alltid like interessert i å ta klimasaken så alvorlig dersom det ikke er noe kontroverser rundt klimasaken. Man ender opp med å ta en traust fortelling, eller man velger å ikke trekke de store røde linjene. Ifølge våre analyser er det nødvendig for å lage oppmerksomhet på andre måter, sier Dale.

Hvorfor oransje maling?

– Oransje er en sterk signalfarge som skal representere noe av den faren vi står overfor, sier han.

