Joséphine ble nektet sykelønn av arbeidsgiver: – Jeg gråt i to dager

– Jeg var syk. Jeg var utlending. Og jeg ble behandlet som dritt.

Joséphine Morel går nedover Thorvald Meyers gate i Oslo og kaster gjentatte blikk mot andre siden av gaten.

Der ligger hennes tidligere arbeidsplass, Backstube-filialen på Schous plass. Morel prøver å se inn i lokalet om det er noen hun kjenner.

Det er lenge siden hun har passert her nå. Den siste tiden har hun tatt omveier utenom. Tanken på å møte en av sine tidligere sjefer gjør henne stresset.

Ny i Oslo

I begynnelsen var det fint.

Joséphine Morel kommer til Norge i april 2023 og trives umiddelbart. 27-åringen fra Normandie har en mastergrad innen markedsføring. Planen er å få seg et arbeid hun kan leve av mens hun søker jobber som er mer relevant for utdannelsen hennes.

I juli får hun fast ansettelse i en deltidsstilling ved bakerikjeden Backstube. Stillingen gir henne fleksibiliteten hun ønsker. Hun har alltid vært typen som liker å jobbe. Hun trives med tempoet på jobb.

---

Når arbeidsgiver bestrider sykmeldingen

I en serie med artikler setter LO-Aktuelt søkelyset på arbeidsgivere som bestrider sykmeldinger og hva som er konsekvensene for arbeidstakerne som opplever dette.

Dette er Joséphine Morels historie.

Her kan du lese mer om bestridelse av sykmeldinger:

---

Kroniske sykdommer

Men utover senhøsten blir Morel syk. På et tidspunkt i november får hun covid. Men det er også andre helseutfordringer som plager henne.

27-åringen har to kroniske sykdommer som periodevis gir henne kraftige smerter.

Morel vil ikke dele detaljer om sin helsetilstand i offentligheten, men LO-Aktuelt kjenner hennes medisinske diagnoser.

I denne perioden oppstår så flere helseproblemer på én gang.

Hun må gå på sterke medisiner, og legen har utfordringer med å finne riktig dosering. I begynnelsen av januar blir det også klart at hun trenger en ny operasjon.

Samtidig med at hun selv er syk, har hun også alvorlig sykdom i nær familie. Hele situasjonen er en påkjenning både fysisk og mentalt.

Joséphine Morel blir fortsatt berørt når hun snakker om opplevelsene hun hadde da hun jobbet for Backstube. (Sissel M. Rasmussen)

Får kritikk etter besøk hos legevakten

Det er heller ikke alt som går knirkefritt i den nye jobben. Morel reagerer på flere hendelser, som når hun må på legevakten og informerer sjefen om at hun ikke kan ta neste skift. Ifølge Morel blir hun da irettesatt for at hun ikke har overholdt regelen om å varsle senest seks timer før vakten begynner.

I etterkant tar hun opp både denne og flere andre episoder i et møte med sjefene, og påpeker det hun opplever som manglende empati fra ledelsen i en situasjon hvor hun er svært dårlig.

LO-Aktuelt har lagt kritikken og påstandene fra Joséphine Morel fram for Backstube. De ønsker ikke å kommentere en personalsak, opplyser direktør for bærekraft, kommunikasjon og samfunnskontakt, Sofie Oraug-Rygh.

Bytte av butikk

Utover på nyåret blir helseproblemene verre. Da hun oppsøker lege den 10. januar, får hun beskjed om at hun ikke bør jobbe, slik helsetilstanden er. Hun har både fysiske og psykiske plager.

Hun blir sykmeldt, i første omgang i 15 dager. En sykmelding som senere blir forlenget.

Samme dag som Morel blir sykmeldt, får hun også en skriftlig beskjed om at hun vil bli forflyttet til en annen butikk.

Morel er for dårlig til at hun orker å svare på meldingen de første dagene. Men fem dager senere svarer hun på e-post.

Hun uttrykker overraskelse over beslutningen, og stiller noen spørsmål knyttet til når oppstart blir, om hun kan få kompensert for lengre reisevei, og hvilke skift hun vil få. Hun avslutter meldingen med «Tusen takk for dine svar! Ha en fin dag».

Sengeliggende

Morel er mye sengeliggende på dette tidspunktet. Hun har smerter, kramper og er veldig sliten. På grunn av tilstanden hennes kan hun heller ikke bære ting. Å gå på jobb er uaktuelt.

Snaut to uker etter at hun ble sykmeldt, ber HR-koordinatoren så om et møte for å diskutere hennes sykefravær.

Joséphine Morel svarer at hun er for syk til å møte fysisk, men at hun kan delta på et videomøte.

Hun regner med at møtet skal handle om når hun kan komme tilbake i jobb og hvor mye hun eventuelt kan jobbe.

Men i videomøtet opplever Morel at sjefene har en annen agenda.

LO-Aktuelt kjenner ikke detaljene i hva som ble sagt på møtet, men vi har sett mailutvekslingen mellom Morel og HR-koordinatoren i etterkant.

Ifølge Morel påpeker sjefen at Morel sendte skriftlig beskjed i stedet for å ringe da sykmeldingen ble forlenget, og at dette var brudd på det interne reglementet.

Dessuten, sier lederen, har hun blitt sett på en annen Backstube hvor hun drakk kaffe sammen med venner.

Morel gir tydelig beskjed om at sjefene ikke kjenner hennes helsetilstand, og at de ikke har noe med hva hun har gjort eller ikke gjort i sykmeldingsperioden.

Hun vil ikke fortsette møtet uten å ha med seg en fagforeningsrepresentant, sier Morel. Så legger hun på.

Arbeidsgiver vil bestride

Det går en ukes tid før hun hører fra arbeidsgiver igjen. Morel får en ny telefonoppringning fra HR-koordinatoren.

Det er 30. januar og lønningsdag for de ansatte i Backstube. Morel har nylig fått forlenget sykmeldingen. Når HR ringer, tar hun først ikke telefonen, og etter kort tid tikker det inn en melding i innboksen hennes.

«Grunnen til at jeg ringte var at jeg ville informere deg muntlig om at vi (Backstube) ikke vil betale sykepenger for de neste 16 dagene og at vi derfor bestrider din sykmelding. Vi mener at du ikke oppfyller kravene til å motta sykepenger», skriver HR-koordinatoren.

I e-posten viser hun til at Morel ble sykmeldt få dager etter et «oppfølgings-/disiplinærmøte» og kort tid etter å ha mottatt skriftlig beskjed om bytte av butikk.

Begge deler listes opp av Backstube som grunner til å betvile om hun faktisk er syk.

Overveldet og redd

Joséphine Morel får panikk. Hun har aldri hørt om at det går an å bestride en sykemelding. Det har heller ikke kjæresten eller hennes norske venner. De tror det Backstube gjør, er ulovlig.

Men det er det ikke. Å bestride en sykmelding er fullt lovlig, noe Joséphine Morel raskt får vite via Nav.

– Jeg tror jeg gråt i to dager. Jeg var redd. Overveldet. Det var veldig vanskelig.

Både fysisk og mentalt er hun på et svært dårlig sted. Hun er syk, hun har regninger som må betales, og hun vet ikke hvor hun kan få hjelp.

Det var krevende å gå uten inntekt, forteller Morel. (Sissel M. Rasmussen )

Må låne penger

Fordi arbeidsgiver ikke vil utbetale sykepenger, stopper også Nav sin utbetaling. For Joséphine Morel er det kritisk.

Uten inntekt i et nytt land står hun på bar bakke. Husleien må betales. Studielånet må betales. Og hun må ha penger til mat og dagligvarer.

På toppen av det hele har Morel høye helseutgifter. Fordi hun ikke har frikort, må hun også betale for dyre konsultasjoner hos legespesialister.

– Det var som å bli sparket mens jeg allerede lå nede.

Morel har ikke annet valg enn å låne penger av kjæresten, venner og familie.

Fellesforbundet tar saken

Etter hvert får hun kontakt med Fellesforbundet som velger å ta saken.

Det er Tom Vaughan, hovedtillitsvalgt i Backstube, og Terje Dahl fra Fellesforbundets avdeling 10, som bistår Morel.

Med Fellesforbundets hjelp sender hun klage til Nav. Og i et møte med Backstube ber de arbeidsgiver om å trekke tilbake bestridelsen.

Det avviser sjefene. Ifølge Morel skylder HR-koordinatoren på at beskjeden kommer «ovenfra».

Men Morel legger seg ikke ned og venter. I starten ringer hun Nav så å si hver dag.

Fra legene får hun beskjed om å ta det med ro, og at alt vil ordne seg. Nav vil gi henne medhold i klagen, mener de.

Men for Morel haster det. Hun kan ikke leve uten inntekt særlig lenge.

Gjennombrudd

Legene skal vise seg å få rett. Den 18. april får Morel beskjeden hun har ventet på: Nav avviser arbeidsgivers bestridelse.

«Mottatt medisinsk dokumentasjon er vurdert og gjennomgått og vi har kommet fram til at det er beskrevet sykdomssymptomer som medfører en funksjonsnedsettelse av en slik art og grad at du ikke kunne utføre yrket ditt i den aktuelle perioden. Derfor har vi kommet fram til at arbeidsgiveren din er forpliktet til å betale deg sykepenger», skriver Nav.

Etter tre måneder og ti dager uten inntekt får hun endelig pengene sine.

Vil ta kampen for andre

Men for Joséphine Morel er saken ikke helt over.

Selv om hun mest av alt har lyst til å slutte, blir hun værende i jobben. For Morel har en plan.

Hun kommer seg tilbake i en 20 prosent stilling ved siden av 80 prosent sykmelding.

Hun er nå forflyttet til en annen butikk. Sine tidligere sjefer hører hun aldri noe fra.

– De sendte meg aldri noen melding. De har aldri unnskyldt noe, og jeg har aldri fått noen forklaring, hevder Morel.

Sammen med tillitsvalgte fra Fellesforbundet ber hun om et møte med Backstube.

Hun vil ha en unnskyldning, og hun vil at Backstube skal lære av saken – «slik at ingen noen gang skal gå igjennom det helvetet jeg gikk gjennom».

– Dette handler ikke bare om meg, sier Morel.

Hun forteller at det i bakerikjeden jobber folk fra hele verden. Mange av dem er unge og i sitt første arbeidsforhold.

De kjenner ikke sine rettigheter, de vet ikke hvor de skal søke hjelp, og de er redde for å si fra om urettferdighet i frykt for ikke å få nye jobber, påpeker Morel.

– Dette er noe av grunnen til at jeg ønsket å gjøre dette.

Joséphine Morel har lenge unngått å passere Backstube-filialen der hun tidligere jobbet. Tanken på å møte en av sine tidligere sjefer gjør henne stresset. (Sissel M. Rasmussen)

Sier sykefraværet er for høyt

Men Morel opplever ikke å få den unnskyldningen hun hadde håpet på.

Ifølge tillitsvalgt Tom Vaughan skal Backstubes HR-sjef i møtet ha vist til at sykefraværet i Norge er høyt.

– Men det har jo ingenting med Joséphines sak å gjøre. Jeg opplever at de glemmer at de har med ekte folk å gjøre, sier Tom Vaughan.

I etterkant av møtet skriver Morel en krass e-post til Anna-Lena Fritzen, Head of Operations i Backstube.

«Jeg kom til møtet i håp om å kunne legge dette bak meg. I stedet møter jeg bare mennesker som ikke bryr seg nok om sine ansatte eller ikke er smarte nok til å vite når det er på tide å ta ansvar. Til å gjøre opp for all den smerten, det stresset og den frykten jeg gjennomlevde på grunn av Backstube, på et tidspunkt i livet da støtte for meg var helt avgjørende».

Omsider kommer Backstube med en beklagelse.

«Jeg forstår at denne situasjonen har ført til mye bekymring for deg, og jeg ber om unnskyldning for den feilkommunikasjon som har bidratt til dette», skriver Fritzen i en e-post til Morel.

Anna-Lena Fritzen, Head of Operations i Backstube, svarer Morel på e-post. (Sissel M. Rasmussen )

– Rystende

Ifølge tillitsvalgt i Backstube, Tom Vaughan, er Morels sak ikke det eneste tilfellet der Backstube har valgt å bestride en sykmelding.

Etter at Morel ble syk, har han bistått i to saker til, forteller han.

– Det er veldig skuffende at dette skjer igjen, sier Vaughan.

Terje Dahl, organisasjonsarbeider i Fellesforbundets avdeling 10, mener Backstubes håndtering av denne saken er «rystende».

– I stedet for å komme i dialog og gi skikkelig oppfølging av vårt medlem, valgte de å gjøre det på denne måten, sier han.

Joséphine Morel fikk aldri noen sjanse til å bevise at hun faktisk var syk. I stedet gikk Backstube rett på bestridelse, påpeker Dahl.

Backstube vil ikke svare

LO-Aktuelt har spurt Backstube om det stemmer at det har gått ut beskjed fra hovedkontoret om at personalledere bør sette spørsmålstegn ved sykmeldinger hos de ansatte.

Vi har også spurt om hvilke rutiner Backstube har implementert i tilfeller der en leder er i tvil om en sykmelding er reell.

Selskapet har ikke ønsket å besvare noen av våre spørsmål.

Søker jobber

Det har gått drøye tre måneder siden det siste møtet med Backstube. Joséphine Morel er nyoperert og søker nå jobber i Oslo.

Hun har gått noen runder meg seg selv om hun vil fortelle sin historie offentlig.

– Men jeg har kommet til at dersom en arbeidsgiver ikke vil ansette meg fordi jeg står opp for mine rettigheter, så er det heller ikke et sted jeg vil jobbe.

– Ingen burde få gjøre slikt som dette mot en arbeidstaker, sier 27-åringen.

