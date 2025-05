Jonas og Peggy startet den felles valgkampen

Saken oppdateres.

– Valget til høsten er et valg vi kan – og skal vinne! sa Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre i sin tale til LO-kongressen onsdag, og advarte samtidig LO-delegatene mot Høyre og Frps politikk, som han mener ikke tjener fagbevegelsen vel.

– Vinner de valget, vil det bety velferdskutt. At helsearbeidere må løpe fortere – mens pasienten må vente lenger. Det betyr nye usosiale kutt, utrygghet om sykelønnen og andre ordninger – i en tid der folk trenger mer trygghet, ikke mindre, sa Ap-lederen, og gjentok sitt valgløfte om å øke fagforeningsfradraget med 10.000 kroner.

Kjøpekraft og sykelønn

Også avtroppende LO-leder Peggy Hessen Følsvik advarte mot Høyre og Frp i sin tale, og hun gjorde det helt klart for salen at den beste garantisten for økt kjøpekraft, full sykelønn og gratis tannpleie, saker som en undersøkelse viser er spesielt viktige for LO-medlemmene, er en sterk fagligpolitisk arbeiderbevegelse og et sterkt LO. Så la hun til:

– Og et valgresultat til høsten med rødgrønt flertall på Stortinget, med en Ap-ledet regjering. Og Jonas, med deg som statsminister!

LO og Ap er lik sant

Onsdag var satt av til den tradisjonelle fagligpolitiske debatten på LO-kongressen, noe som betyr at Ap-lederen kommer på besøk og forsikrer LO-lederen om at Ap og LO fortsatt er lik sant, på tross av kritikken som i perioder kommer mot de tette, nære båndene.

Støre og Følsvik sto sammen under allsangen av «Seiren følger våre faner», og i sine taler takket de hverandre for et godt samarbeid de siste fire årene.

De framhevet begge sine felles politiske interesser i å mobilisere for et rødgrønt flertall til høsten.

LO-lederen ga en klar marsjordre til sine over en million medlemmer i valgkampen:

– Det er 124 dager igjen til stortingsvalget. For våre medlemmer er det et retningsvalg, og jeg vil si: For LO er det et mobiliseringsvalg. For hva er det mest grunnleggende? Jo, at vi bruker stemmeretten vår. De som trenger demokratiet aller mest, de bruker det minst. Derfor driver LO valgkamp, sa Følsvik.

