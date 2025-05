Ny rapport om pårørende: – Den viser en ubehagelig sannhet

For første gang legges det fram et regnskap som viser verdien av pårørendes arbeid.

Rapporten som er utarbeidet av Menon Economics for Pårørendealliansen viser at pårørendes innsats kostet 63 milliarder kroner i 2024. Det tilsvarer 100.000 sykepleierstillinger.

– På en måte viser rapporten fra Menon en ubehagelig sannhet. Det er de pårørende selv som bærer den største delen av kostnadene. De taper fritid og opplever at de har redusert helsemessig livskvalitet.

Det sier Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen til Dagsavisen.

– Tallene viser hvor viktige pårørende er både for sine nærmeste og for samfunnet. Vi vet at mange pårørende står i svært krevende omsorgsoppgaver over tid. Vi må gjøre mer for at de blir sett, hørt og anerkjent, og legge til rette for at de kan være den ressursen de er, uten at det går på bekostning av eget liv og helse, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Menon Economics er et norsk samfunnsøkonomisk analysebyrå som leverer utredninger, analyser og rådgivning til både offentlig og privat sektor.

– Den usynlige omsorgen

Det er til enhver tid 800.000 voksne pårørende i Norge. Aldri før har verdien av pårørendes arbeid blitt dokumentert i et regnskap – nå er tallene lagt på bordet.

– Den usynlige omsorgen, kaller Vatland pårørendes innsats, og fortsetter:

– Pårørende skal være en ressurs, da kan vi ikke drive rovdrift på dem. Vi må støtte dem som støtter. Alle pårørende har ikke mulighet for fleksibel arbeidstid, det betyr at permisjon- og velferdsordninger må bli bedre.

Dette er innbyggerpolitikk, ikke partipolitikk! — Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen, om pårørendes innsats

Pårørendeundersøkelsen har tatt utgangspunkt i pårørende til fire pasientgrupper: Pårørende til barn og unge, pårørende til personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, pårørende til personer med flere kroniske lidelser og pårørende til skrøpelige eldre.

– Gruppene har noen fellesnevnere. Samfunnet har endret seg. De fleste vil jo gjerne hjelpe sine, men nå er som oftest begge i et parforhold i full jobb og det er færre barn i familiene. Spesielt ser vi ofte at avstand er en utfordring for mange når det gjelder pleie av familiens eldre. Noe som gjør det vanskelig å bidra, sier generalsekretæren, og har en klar oppfordring til landets kommunehelsetjenester:

– I en pleiesituasjon må hver enkelt kommunehelsetjeneste få klarhet i om man har pårørende. Hvem det er, og få dem med på laget. Samarbeide og avstemme.

– Innbyggerpolitikk, ikke partipolitikk

– Jeg er opptatt av at pårørenderollen i mange tilfeller er en naturlig del av livet. Noe de fleste vil oppleve. Formålet med rapporten er å vise den betydelige delen pårørende yter i Norge, presiserer Anita Vatland i Pårørendealliansen og fortsetter:

– Vi fikk mange lovord om synliggjøringen rapporten gir. Men det må bli en mer konkret tenkning. Nå har vi kunnskapen, ser utfordringene og kan foreslå tiltak for en bedre pårørendepolitikk. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) har lovet at pårørendeperspektivet skal involveres i fremtidens prosjekter. Det er i alle fall en begynnelse – vi må gi hjelp for å kunne hjelpe til.

Vi vil prøve ut omsorgspermisjon for pårørende, slik vi kjenner ordningen med å være hjemme med sykt barn. — Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap)

I rapporten konkluderer Menon med at pårørenderollen medfører betydelige tap i samfunnsverdier. Og at det er behov for ytterlige tiltak for å støtte de pårørende.

Pårørendepolitikk er uavhengig av politisk farge, mener Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen, og vektlegger:

– Dette er innbyggerpolitikk, ikke partipolitikk. Alle partier bør være klar over at folk vil være opptatt av denne saken. En eller annen gang i livet vil de fleste oppleve å være pårørende.

– Pårørendeperspektivet skal være integrert i all vår helse- og omsorgspolitikk, lover Jan Christian Vestre (Ap). (Terje Pedersen/NTB)

Helse- og omsorgsministeren mener pårørendearbeidet er viktigere enn noen gang.

– De siste årene har vi fulgt opp Pårørendestrategien og handlingsplanen, som har gitt oss en helhetlig retning på pårørendefeltet. Vi har fått på plass pårørendeavtaler, barnekoordinator, og bedre pasient- og pårørendeopplæring, sier Vestre til Dagsavisen og fortsetter:

– Vi skal også forbedre informasjonsarbeidet og sørge for at pårørende kjenner rettighetene sine. I vårt nye partiprogram er vi tydelige på at vi vil prøve ut omsorgspermisjon for pårørende - slik vi kjenner ordningen med å være hjemme med sykt barn. Fremover skal vi ha med oss pårørende i alt vi gjør og pårørendeperspektivet skal være integrert i all vår helse- og omsorgspolitikk. Pårørende som gruppe, uavhengig av hvem de er pårørende til, bør og skal ha en naturlig plass i våre planer og strategier.

Pårørendealliansen

Paraplyorganisasjon med mange ulike pasient- og pårørendeforeninger, kompetansesenter og arbeids- og bransjeforeninger, som skal jobbe for pårørende og deres rettigheter. Organisasjonen startet for fullt i 2017.

Pårørendealliansen har anslått at det til enhver tid er om lag mellom 800.000 og 1.400.000 personer i Norge som befinner seg i et pårørendeforhold til andre mennesker – som innebærer at de bidrar med hjelp og omsorg, som det ellers ville vært behov for at det offentlige ivaretok.

Pårørende er dem som yter hjelp, omsorg og støtte til pasient/bruker i en slik grad at det virker inn på deres eget liv. Pårørende kan være i ulike livsfaser; barn og ungdom, voksne og eldre. Det er mange utfordringer som er like, men også noen som er typiske for hver livsfase. Alliansen påpeker hva utfordringene består av, og kommer med forslag til løsninger for disse gruppene.

Pårørendealliansen er medlem av Eurocarers – europeisk organisasjon for pårørendeområdet. I 2018 fikk alliansen også styreplass i organisasjonen, i to perioder.

