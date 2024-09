Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert

– De fleste vil gjerne vite hva de får som pensjonister, det er ikke nok å tro, før de leverer oppsigelsen. Man vil og må være trygg på hva man kommer til å få på konto, sier Steinar Fuglevaag.

Pensjonseksperten i Fagforbundet erfarer gjennom jobben sin at det er mye usikkerhet blant dem som nærmer seg pensjonsalder, knyttet til hva man samlet får utbetalt i pensjon.

– Våre medlemmer lurer på mye knyttet til pensjon når de nærmer seg en viss alder. Folk blir gjerne bedt om å lese på nettsider og andre digitale løsninger, og bruke pensjonskalkulatorer for å finne ut hvor mye de har tjent seg opp. Men der tas gjerne en del forbehold og noe står med «liten skrift». Det holder ikke for mange av dem som vil vite hva de vil få utbetalt, understreker Fuglevaag til Dagsavisen, og fortsetter:

– Hvor lett er det for den enkelte å finne ut av hva man får i pensjon og når man kan slutte i jobben? Er det ikke bare å logge seg på hos Nav, Norsk Pensjon eller pensjonsleverandøren sin, spør han og svarer kort og tydelig på sitt eget spørsmål.

– Svaret er nei, mener Fuglevaag bestemt.

Nye regler for pensjon

Nav, KLP og Norsk Pensjon tar en rekke forbehold i sin utregning av pensjonen din og kalkulatorene deres støtter ikke enkelte forbehold om endrede vilkår, ifølge Fuglevaag. Nav, KLP og Norsk Pensjon kommenterer advarselen hans lenger ned i saken.

I tillegg har flere av pensjonskalkulatorene, som hos Nav, ikke vist konsekvensen av den såkalte «pensjonsknekken», ifølge eksperten.

– Det vil si at man ikke ser hvor stor reduksjon man får i pensjonsutbetaling når man fyller 77 år, da utbetaling fra arbeidsgiver stopper etter ti år. Og da har man et dårlig beslutningsgrunnlag før man skal planlegge for å gå av, forklarer Fuglevaag.

Steinar Fuglevaag gir deg råd om pensjon. (Birgit Dannenberg/Fagforbundet)

Spesielt dersom du er født i 1963 eller 1964, og prøver å finne ut hva du får i pensjon, må du bruke de ulike pensjonskalkulatorene med forsiktighet, oppfordrer han.

Han viser til at det for tiden er flere store endringer på gang i pensjonssystemet, både i folketrygden og for de som har offentlig tjenestepensjon.

– Endringene er ikke innarbeidet i disse kalkulatorene ennå, og du kan derfor risikere ikke å få full oversikt over rettighetene dine, advarer Fuglevaag.

De første endringene trer i kraft allerede 1. januar 2025 for ansatte i offentlig sektor. Disse får da rett til en ny AFP, og det kommer nye regler for de som har særaldersgrenser . En særaldersgrense er en bestemt alder der enkelte yrkesgrupper kan gå av med pensjon tidligere enn den generelle pensjonsalderen på 70 år

. En særaldersgrense er en bestemt alder der enkelte yrkesgrupper kan gå av med pensjon tidligere enn den generelle pensjonsalderen på 70 år Fra 1. januar 2026 kommer det nye regler i folketrygden. En gradvis økning i aldersgrensene i folketrygden skal skje fra og med 64-kullet, og det blir samtidig innført et slitertillegg i folketrygden.

Nav-råd: – Det er det sikreste

Fuglevaag gir følgende råd til deg som skal begynne å planlegge en pensjonisttilværelse, og vil vite nøyaktig hva du vil ha å rutte med.

– Spør en venn, det vil si først og fremst pensjonsleverandør og Nav, dersom du er i tvil om du er berørt av de nye endringene som kommer. Sjekk manuelt hva du vil få utbetalt som pensjonist. Få det helst bekreftet per brev eller e-post. Det er det sikreste, da det lett kan oppstå misforståelser over telefon. For mange er det en alvorlig avgjørelse å skulle si opp jobben, og de fleste er avhengig av at beregningen av pensjonen stemmer, poengterer han.

Årsaken til at du ikke kan stole helt på kalkulatorberegningene, er en kombinasjon av at ikke alle regelendringer er endelig vedtatt, at leverandørene derfor er forsiktige med å justere kalkulatortjenestene sine og at embetsverket også er «litt på hæla», mener Fagforbundets erfarne mann på pensjon.

– Nye særaldersgrenser gjelder ganske mange tusen ansatte i offentlig sektor. De vil bli vedtatt i løpet av neste år, men ha tilbakevirkende kraft til 1. januar samme år. Det legges altså opp til etterbetaling for dem som har krav på det, opplyser Fuglevaag.

---

Huskeliste for å sjekke inntekten din som pensjonist

Husk hvilket år du er født og vær obs på hvordan det kan påvirke pensjonen din. Det er forskjell på å være ansatt i det offentlige og det private arbeidslivet. Som privat ansatt – har du rett til AFP eller ikke? Som offentlig ansatt – har du særaldersgrense eller ikke? Har du byttet jobb mellom det private og det offentlige og fortsatt noen gamle rettigheter du kan nyte av?

Kilde: Steinar Fuglevaag, pensjonsekspert i Fagforbundet

---

Nav om nye AFP-regler

Avdelingsdirektør Ole Christian Lien i Nav forteller at de hele tiden videreutvikler sin pensjonskalkulator i takt med nye regler som vedtas.

– Jeg er ikke enig i at det generelt bør advares mot å bruke pensjonskalkulatorer, for det finnes flere gode. Beregningene bygger på reelle tall og vedtatt regelverk. For de fleste vil pensjonskalkulatorene, også Navs, gi et godt anslag på hva pensjonen vil bli, og samtidig økt forståelse for pensjonssystemet, sier Lien og forklarer hensynet til endringene som Fuglevaag peker på:

– Når det gjelder de nye AFP-reglene for offentlig sektor, er de nettopp blitt avklart og inngår allerede i vår kalkulator. Ambisjonen er at man i løpet av året også skal kunne simulere offentlig tjenestepensjon. Angående endringer som følge av pensjonsforliket, venter vi på at detaljert regelverk skal bli ferdig utredet og vedtatt. For nye regler for særaldersgrenser og slitertillegg er det ikke avklart hva som blir vilkårene for å få dette, så det er umulig å inkludere i pensjonskalkulatoren nå – det ville vært uansvarlig, mener Lien, som er Navs egen pensjonsekspert.

Han gir likevel Fuglevaag delvis rett:

– Jeg er enig i at det er en del forbehold som gjør at noen ikke vil få en eksakt beregning, og særlig dem som vil sjekke langt fram i tid. Men for den som nærmer seg pensjonsuttak, vil simuleringen stemme ganske bra. Jeg er enig i at ikke alle kan stole blindt på de eksakte beløpene i pensjonskalkulatorene, men de fleste vil få gode anslag for pensjonen sin, sier Lien.

Tilbyr to ulike pensjonskalkulatorer

KLPs Morten Gjelstad, direktør for strategi, analyse og arbeidsliv, understreker at også KLP til enhver tid forholder seg til det vedtatte regelverket for pensjonene de beregner.

– Utfordringen er at regelverket er under endring og ikke endelig vedtatt for enkelte grupper. KLP er klar for å oppdatere kalkulatoren så fort nytt regelverk er på plass. Til personer som er tett på å skulle ta ut pensjon, gir vi beskjed om begrensninger i kalkulatoren og hva de må passe på, sier Gjelstad.

På grunn av ulikt pensjonsregelverk for forskjellige aldersgrupper, tilbyr KLP to pensjonskalkulatorer, opplyser han: Én for deg som er født i 1962 og tidligere, og én for deg som er født i 1963 og senere.

– Vi er trygge på at pensjonskalkulatoren for folk født i 1962 og tidligere er veldig bra og pålitelig, bortsett fra i tilfeller der medlemmet har redusert trygdetid i folketrygden. Kalkulatoren tar hensyn til medlemstid fra ulike pensjonsordninger og variasjoner i lønn. Medlemmene kan regne ut gradert AFP og alderspensjon, og få svar på konsekvensene av å jobbe lenge, forklarer Gjelstad og legger til:

– For dem som er født i 1963 og senere lanserer KLP allerede denne uka en forbedret pensjonskalkulator. Grunnen til at den kommer nå, er at vi har måttet avvente avklaringer i reglene. Kalkulatoren vil både støtte de som ønsker et kjapt og enkelt svar, men også hjelpe de som vil utforske mulighetene i det nye pensjonsregelverket.

– Ikke fullstendige svar om pensjon for alle

Daglig leder Trond Tørstad i Norsk Pensjon mener at folk skal få god oversikt i deres tjeneste for pensjonsberegning – over hvor man har avtaler og hva de betyr, i folketrygden (Nav), tjenestepensjon og privat sparing.

– Bruker du pensjonskalkulatoren vår og alt du har tilgang på der, skal du få en prognose på hva du vil få i pensjon. Har du imidlertid spørsmål om når du bør starte uttak av pensjonen, er det best å kontakte Nav eller pensjonsleverandøren din. Selv om du har jobbet forskjellige steder og byttet mellom offentlig og privat sektor, skal du likevel få full oversikt hos oss, sier Tørstad.

Det er mye som bør sjekkes når det kommer til pensjon. (Frank May/NPK)

Han erkjenner samtidig at kalkulatoren akkurat nå kanskje ikke vil gi fullstendige svar for alle.

– For noen vil kalkulatoren alene gi fullstendige svar, men for noen ikke. Det henger sammen med nye regler som ikke er på plass ennå. Derfor er det litt tidlig for oss å vise dem i utregningen, forklarer Tørstad.

Han viser til at et bredt flertall på Stortinget vedtok pensjonsforliket i februar, hvor det var enighet om at det skal utarbeides en helhetlig strategi for informasjon om pensjonsområdet. Den nye informasjonsstrategien er ment å gi folk enda bedre oversikt over pensjonen sin, påpeker Tørstad.

Ekspert om forvirring rundt pensjon

– Det er ikke rart at folk blir forvirret når de søker på hvor de kan logge seg inn for å finne oversikt over egen pensjon, og får opp alt fra «Min pensjon», «Din pensjon» til «Norsk Pensjon», sier jurist og leder for Formue Pensjonsrådgivning, Alexandra Plahte.

Hun har lang erfaring som pensjonsrådgiver for både virksomheter og ansatte i privat og offentlig sektor, har holdt en rekke foredrag om pensjon og er mye brukt som pensjonsekspert i mediene.

Alexandra Plahte er jurist og leder for Formue Pensjonsrådgivning. (Einar Aslaksen / Formue Pensjonsrådgivning)

Plahte mener at det finnes flere gode kalkulatorer og erfarer selv at de stadig blir bedre.

– Det er imidlertid viktig å vite hvilke kalkulatorer man bør bruke og hvordan lese de ulike kalkulatorene, påpeker hun.

– En utfordring for mange er nok at de ikke helt hvor de skal begynne, hva de skal spørre om, hvilke kalkulatorer de bør bruke og – ikke minst – om de kan føle seg trygge på «resultatet» som framkommer på de ulike kalkulatorene. Det hjelper selvsagt ikke hvor god en kalkulator i utgangspunktet er til å estimere antatt pensjon hvis den ikke også er brukervennlig nok. Feil input gir naturlig nok feil resultat, poengterer Plahte.

Hun både roser og anbefaler Nav for deres informasjon om pensjon.

– Logger du deg inn på «Din pensjon» på Navs nettsider, kommer du til en veldig god og informativ nettside. Der får du oversikt over lønnsinntektene du har hatt opp gjennom årene og kan enkelt simulere hva du ligger an til å få i alderspensjon, gitt ulike uttakstidspunkt. Lurer du på konsekvensene av for eksempel å trappe ned i stilling og lønn, kan du også enkelt simulere dette. Kalkulatoren er blitt superbra og kan absolutt anbefales, mener Plahte.

