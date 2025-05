Antyder kompensasjonsordning for oljepionerene

Nå kan det etter arbeids- og inkluderingsminister Brennas svar i spørretimen komme en ordning på plass i revidert nasjonalbudsjett, som legges frem 15. mai.

– Jeg ser lys i enden av tunnelen. Det er viktig at noe skjer snart, for flere er allerede gått bort. De som er igjen har ingen tid å miste, sier Rødts Mímir Kristjánsson til Dagsavisen.

Dagsavisen har i en rekke artikler skrevet om syke og skadde oljearbeidere og deres kamp for en rettferdig kompensasjon for arbeidet de har lagt ned for Norges oljerikdom.

Opprettet oljekommisjon

Stortinget vedtok i 2021 å opprette en egen kommisjon som skulle se på og vurdere en egen erstatning til oljepionerene.

I desember 2022 leverte denne oljepionerkommisjonen sin anbefaling (NOU 2022-19) hvor de konkluderte med at oljepionerene burde få en egen erstatning.

Men ordningen har latt vente på seg, og i mellomtiden har flere syke oljepionerer dødd.

Snakket med oljepionerene

I desember fjor vedtok et samlet storting å beordre regjeringen om å få på plass en kompensasjonsordning snarest mulig. Flere av de syke oljepionerene var til stede i Stortinget da, og møtte blant annet Tonje Brenna.

Hun tok seg god tid til å snakke med et par av oljepionerene da hun traff på dem i vandrehallen. Men noen tidsfrist kunne hun ikke love. Annet at de skulle gjøre det så raskt som mulig.

– Det blir feil av meg å sette noe dato for når dette skal være i orden. Jeg er redd for at om jeg ikke greier å overholde den datoen, vil mennesker som nå har et håp bli skuffet, og det har jeg ikke lyst til å bidra til, sier Tonje Brenna til Dagsavisen da.

Bjarne Kapstad, har vært en av de som har frontet saken for oljepionerene. og han var en av syke oljepionerer som var på stortinget i desember, og fikk møte Brenna.

Arbeids- og sosialminister Tonje Brenna tok seg god tid til å snakke med oljepioner Bjarne Kapstad ( i hvit genser) og Jan Birger Årsland, da de besøkte Stortinget i desember. (Tom Vestreng)

Og etter Tonje Brennas svar i spørretimen onsdag, ser han lyst på en snarlig ordning, og at penger snart kan komme.

Jeg tolker det som at vi endelig får kompensasjon. Nå gjenstår størrelse og dato. — Bjarne Kapstad, oljepioner

– Svaret var greit, det var vel det nærmeste hun kunne si. Jeg tolker det som at vi endelig får kompensasjon. Nå gjenstår størrelse og dato. Noe mindre enn det Pionerdykkerne fikk, vil være et slag under beltet og vi har snakket med flere partier som heller ikke vil godta at vi er mindre verdt sier Bjarne Kapstad, til Dagsavisen onsdag.

Tok opp spørsmålet

I Stortingets spørretime onsdag tok Dagfinn Olsen, stortingsrepresentant og arbeidspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, opp saken med Tonje Brenna da han stilte dette spørsmålet:

«Kan oljepionerene – som regjeringen altså har unnlatt å levere for innen fristen – likevel forvente å få sin rettmessige og stortingsvedtatte kompensasjon i revidert nasjonalbudsjett, eller har også dette løftet blitt redusert til en fotnote i regjeringens håndtering av mennesker som har betalt med liv og helse for vår velstand?»

Dagfinn Henrik Olsen (Frp). (Lise Åserud/NTB)

– Vedtaket skal følges opp så raskt som mulig, svarte Brenna, og gjentok at det hadde gjort inntrykk å møte oljepionerene og høre deres historie.

– Oljepionerene har jobbet under helsefarlige forhold i en tid hvor HMS og sikkerhet ikke var så viktig. Så de fortjener en takk, anerkjennelse og oppmerksomhet. Arbeidet er godt i gang, men det krever en del forberedelser. Det er grunnen til at vi ikke fikk effektivisert dette dagen etter vedtaket, forklarte Brenna.

Tonje Brenna (Ap) under den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag. (Ole Berg-Rusten/NTB)

«Hva er egentlig verdien av et håndtrykk fra en statsråd – hvis det ikke følges av konkret handling før det er for sent?», fulgte Olsen opp med.

– Vi vil få denne saken ferdigbehandlet så raskt som mulig. Og med det mener jeg i løper av året, noe jeg kan entydig svare ja på. Det kan du sette utropstegn bak, om det beroliger representanten, svarte Tonje Brenna.

Etter spørretimen sa Dagfinn Olsen dette:

– Jeg tolker Brennas svar i dag positivt, og håper sammen med oljepionerene at vi endelig kommer i mål når revidert statsbudsjett legges frem om litt over en uke, sier han til Dagsavisen.

Det hadde vært veldig positivt for oljepionerene å kunne senke skuldrene og få erstatningen de har ventet så lenge på. — Dagfinn Olsen (Frp)

– Det hadde vært veldig positivt for oljepionerene å kunne senke skuldrene og få erstatningen de har ventet så lenge på. Tonje Brenna har møtt oljepionerene, tatt dem i hånda og sett dem i øynene. Hun vet hvor syke mange av dem er, og hvor mange vi har mistet underveis. Dette er arbeiderne som la grunnlaget for oljerikdommen. Landet fikk utrolige verdier, mens de fikk ødelagt helsen. Jeg håper virkelig dette er siste innspurt, og at erstatningen kommer raskt, sier han.

Ble beroliget

Rødts Mímir Kristjánsson har lenge engasjert seg i oljepionerenes sak, og fulgte opp Frank Olsens spørsmål i spørretimen.

– Vil det komme noe i revidert budsjett som legges fram 15. mai?, spurte han.

– Det er mitt lodd her i livet som statsråd å vekte mine ord, og representanten vet at jeg ikke kan si noe om revidert, svarte Brenna henvendt til Kristjánsson.

Mímir Kristjánsson (Rødt) (Jan-Erik Østlie )

– Selv om fristen for å melde inn nye saker var 31. mars, så kan vi fortsatt fremme saker som kan løses i inneværende stortingsperiode. Så kan representanten selv resonnere seg frem til svaret, når jeg sier at dette er noe vi forsøker å løse, og er i stand til å løse. Så på spørsmål om dette kan løses i inneværende periode, så er svaret ja, sier Brenna.

Svaret beroliget Mímir Kristjánsson.

– Jeg er veldig positiv til at det kommer noe i revidert etter dette svaret Jeg blir veldig skuffet om det ikke skjer, sier Mímir Kristjánsson til Dagsavisen.

Jeg er veldig positiv til at det kommer noe i revidert etter dette svaret Jeg blir veldig skuffet om det ikke skjer. — Mímir Kristjánsson (Rødt)

– Jeg ser lys i enden av tunnelen. Det er viktig at noe skjer snart, for flere er allerede gått bort. De som er igjen har ingen tid å miste, sier han.

