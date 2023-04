Circle K-ansatte blir utskjelt, truet og trakassert av kunder

– Kunder prøver å få meg med på bakrommet for å ha sex mot betaling. Det skjer minst én gang i uka. Jeg har blitt kalt mange stygge ting og fått sjokolade kastet på meg. Det forteller Anne Henriksen.

48-åringen jobber i full stilling på Circle K på Hønefoss. Hun jobber bare om natta. Alene. Det har hun gjort i snart ti år.

– Før syntes jeg det var greit å stå her alene om natta. Nå er det ukomfortabelt. Det har blitt mye verre de siste fire-fem årene, sier Henriksen, som også er tillitsvalgt på bensinstasjonen.

Hun er langt fra den eneste som har det sånn. Halvparten av de ansatte – 2.000 arbeidstakere – i bensinstasjonskjeden Circle K har blitt trakassert av kunder på jobben.

Én av ti – 200 ansatte – har opplevd det ti ganger eller mer. Det viser en spørreundersøkelse som kjeden selv har utført blant sine ansatte.

Les intervjuet med kjedens HR-sjef lenger nede i saken.

[ Hege gruet seg til å søke jobb da hun kom ut av fengsel. Så møtte hun Silje i Nav ]

Truet med juling

Nina Auke (48) har også opplevd ubehagelige situasjoner på bensinstasjonen på Hønefoss. Hun forteller om en kunde som ville ha sex med henne og forsøkte å dra henne over disken.

Auke ble reddet av en stamkunde.

– I perioder gruer vi oss til å gå på jobb. Noen ganger gråter vi en skvett når vi kommer hjem på grunn av ufine kunder, kjefting eller følelsen av å være utrygg, sier hun.

Kollega Benjamin Solli har lignende erfaringer fra å jobbe alene nattetid.

21-åringen forteller om en kunde som hadde glemt bankkortet sitt. Han ville vipse den unge medarbeideren, så kunne han betale for bensinen. Men det sa Solli nei til, for det har han ikke lov til. Det likte kunden dårlig.

– Han lente seg over disken, tok tak i kragen min og skrek «hvis du ikke gjør det, får du et slag i trynet!». Heldigvis kom det en annen kunde og stoppet ham. Hvis ikke vet jeg ikke hva som hadde hendt, sier han.

Da kundene hadde forlatt stasjonen, låste Solli døra og ség ned bak disken. Han slapp ingen andre kunder inn på stasjonen den natta. Ikke fikk han gjort noen arbeidsoppgaver heller.

– Jeg klappa helt sammen, sier Solli og trekker capsen lenger ned over ansiktet.

Etter den hendelsen vil han ikke lenger jobbe om natta.

– Jeg føler meg ikke trygg, sier han.

[ De som tjener minst, har dårligst lønnsvekst ]

Én kundegruppe skiller seg ut

De tre HK-medlemmene forteller at de stadig får kjeft av hissige kunder for at drivstoffet har blitt dyrt og for at de må betale før de fyller bensin.

Ordningen ble innført for å forhindre «pumpestikk» – at kundene fyller bensin for så å stikke av uten å betale. Ingen av delene rår de ansatte over.

De tre forteller at alle typer kunder står bak trakasseringen. Men én gruppe skiller seg ut, mener klubbleder Henriksen.

– Ungdom tror de kan gjøre som de vil.

Hun forteller om ungdom som kommer inn i grupper om natta, de har ofte drukket alkohol.

– De vil tøffe seg, forsøker å hisse meg opp og filmer meg slik at de kan legge det ut på sosiale medier om jeg reagerer på oppførselen deres. Det er ikke noe gøy når de står og knipser meg på capsen, sier hun.

– Kunder prøver å få meg med på bakrommet for å ha sex mot betaling. Det skjer minst én gang i uka, forteller Anne Henriksen. (Brian Cliff Olguin/FriFagbevegelse)

[ Blinde Thomas Tvedt har suksess i «The Voice», men ingen vil gi ham jobb ]

Tar lang tid å få hjelp

Det er spesielt i helgene og i skoleferier at det kjennes utrygt å jobbe om natta.

– Vi er alene på jobb. Og alle her vet at det kan ta 30–40 minutter før politiet kommer, sier Henriksen oppgitt.

De ansatte har en alarmknapp som de kan bruke om de opplever noe ubehagelig. Trykker de på den, skal alarmen gå hos et vaktselskap bensinstasjonen har avtale med.

Men i lang tid har alarmknappen ikke vært til noen hjelp, for det har ikke vært noen rutiner for å få ladet den opp.

Nå er rutinene på plass. Men de ansatte føler seg likevel ikke trygge på at hjelpen kommer fort nok.

– Både vektere og politi som har vært innom sier at hvis de ikke er på andre oppdrag, kommer de fort. Hvis ikke, kan det ta minst 30-40 minutter før de kommer. Det er ikke godt nok, sier Nina Auke.

[ Ellen mistet jobben etter 23 år i Elkjøp: – Det er møkk å bli behandla sånn ]

Redd for at de skal klikke

Av og til kommer det inn kunder som de ansatte opplever som psykisk ustabile og som prøver å stjele varer.

– Da føler jeg meg utrygg, jeg blir redd for at de skal «klikke på» meg. Men sjefen sa en gang til meg at «ingenting i denne butikken er verdt mer enn deg». Det har jeg tatt med meg, sier Nina Auke.

De to andre nikker.

– Hvis kundene ser litt «på kanten» ut, så la dem gå. Du står helt alene, minner Henriksen om.

De ansatte vil gjøre noe med situasjonen. De har tatt opp problemene med hovedverneombudet i Circle K og daglig leder på stasjonen.

Arbeidstakerne ønsker seg flere sikkerhetstiltak:

De vil ha en bærbar fjernkontroll til å låse døra til bensinstasjonen slik at de kjapt kan stenge ute folk de føler seg utrygge på. De ønsker seg en vei til ut av kasseområdet, slik at de lettere kan komme seg unna truende kunder. Og de vil at låsen til lageret skal fikses, slik at de kan stenge døra bak seg om de har behov for å flykte.

Aller mest ønsker de å være to på jobb om natta, i alle fall i helger og høytider.

– Det største problemet er at vi jobber alene, understreker Anne Henriksen.

[ Trine dro hjem til Norge da hun fikk kreft. Så oppdaget hun tabben hun hadde gjort ]

Vil være to på jobb

Henriksen forteller at hun har bedt om at de skal være to på jobb om natta, slik det var før i tida.

– Dette handler om sikkerhet og arbeidsmiljøet vårt, sier hun.

De ansatte sier at de forstår at det må være lønnsomt å drive stasjonen, men mener at de ansattes sikkerhet må ivaretas.

Henriksen, Auke og Solli understreker at de liker jobben sin godt og at de fleste kundene er veldig hyggelige.

– Jeg er veldig glad i jobben min, men nå gruer jeg meg til å gå på jobb. Jeg føler meg ikke trygg. Hele kroppen står i spenning gjennom hele natta. Da blir du ganske sliten, sier Henriksen.

– Før syntes jeg det var greit å stå her alene om natta. Nå er det ukomfortabelt, sier tillitsvalgt Anne Henriksen (t.v.). Nina Auke og Benjamin Solli er enige. (Brian Cliff Olguin/FriFagbevegelse)

[ Hennie (19) ble bedt om å ta taxi til legevakten. To timer senere var hun død ]

Sjefen vurderer tiltak

Amund Svartis Johansen tok over som daglig leder på bensinstasjonen ved årsskiftet. Han forteller at han har tatt tak i og vurderer flere av sikkerhetstiltakene de ansatte etterlyser.

Han har blant annet vært i kontakt med både vaktselskapet og politiet og har tro på rask responstid.

Og de ansatte skal rapportere inn hver eneste uønskede hendelse til både ham og Circle K.

– Folk kan være både uhøflige og stygge. Ingen skal føle seg trua på jobb, hver trussel skal anmeldes. Vi skal gjøre alt for at de ansatte skal føle seg trygge, sier Johansen.

– Er det trygt å jobbe alene på bensinstasjonen?

– Ja. Utelivet i Hønefoss er ikke hva det var tidligere. Slik situasjonen er nå, synes jeg det er trygt.

Johansen opplyser at han har satt opp to på jobb natt til 1. og 17. mai.

[ Sjokket var stort da Jeanette kom hjem med sin nyinnkjøpte sofa: – Jeg følte meg så dum ]

HR-direktøren: – Forebygging viktigst

HR-direktør Nina Sandsbråten offentliggjorde den oppsiktsvekkende statistikken om trakassering av ansatte i et debattinnlegg i blant annet Nettavisen i mars.

Ifølge Sandsbråten retter trakasseringen seg mot de ansattes kjønn, alder, hudfarge, etnisitet, religion, språk, funksjonsevne og seksuell legning.

I noen tilfeller har de ansatte blitt truet med eller utsatt for vold.

– Omfanget av trakassering og diskriminering er større enn mange er klar over, mye tyder på at utviklingen går i gal retning, og det gjøres lite for å motvirke det, skriver Sandsbråten.

I debattinnlegget spør hun om hvem som skal snu denne trenden.

«Circle K kan ikke klare dette alene. Det er på høy tid at vi som arbeidsgivere i fellesskap setter et nytt nullpunkt for hva de som jobber i serviceyrker kan akseptere, og tar tak i både vår egen oppfølging og atferden i norsk offentlighet.»

Nina Sandsbråten, HK-direktør i Circle K. (Cirkle K)

[ Kaja Melsom tror ikke lykken er å være ung, rynkefri og urban ]

Skjer døgnet rundt

Til HK-Nytt sier HR-direktøren at Circle K gjør alt de kan for at de ansatte skal føle seg trygge.

Hun tror ikke at de ansattes ønske om å ha flere på jobb samtidig er en løsning.

– Forebygging er det viktigste, at de ansatte skal føle seg trygge på hvordan de skal opptre når det skjer slike hendelser, for eksempel hvordan de kan forsøke å unngå at situasjoner eskalerer, sier hun.

Sandsbråten opplyser om at det ikke kommer tydelig fram av undersøkelsen at trakasseringen først og fremst foregår nattetid.

– Det skjer dessverre døgnet rundt, men vi har stor respekt for at opplevelsen av å føle seg utrygg er der. Vi skal gjøre vårt for å forebygge og sikre de ansatte mot trakassering, og vi ønsker også at bransjen sammen skal ta tak i en av årsakene til at det skjer, nemlig uønsket atferd fra kunder, sier hun.

[ De er kjærester, de har fått barn og det er 39 års aldersforskjell ]

[ Ingar Helge Gimle lærte tidlig å se hva alkoholen gjør med folk ]

---

Dette sier loven:

Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig (...).

Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, (...) teknologi med videre skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas.

Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal iverksettes (...).

Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Kilde: Lov om arbeidsmiljø

Dette sier Handel og Kontor:

HK skal arbeide for at ingen ansatte i butikker og ekspedisjonssteder skal være alene på jobb.

Kilde: HKs prinsipp og handlingsprogram

---

[ Monica ble politi – broren Roy ble beinhard kriminell ]