Sjokket var stort da Jeanette kom hjem med sin nyinnkjøpte sofa: – Jeg følte meg så dum

BERGEN (Dagsavisen): – Sofaen lignet jo på bildene jeg hadde sett, og så bra ut da vi hentet den. Det var først da jeg hadde fått den hjem og skulle montere den at jeg skjønte at jeg faktisk var blitt lurt, sier Jeanette Røkkum til Dagsavisen.

I fjor vår skulle hun bytte ut sofaen i stuen og trålet nettet for brukte sofaer til salgs. På en salgsgruppe på Facebook fant hun en perfekt kandidat.

«Sofaen ble kjøpt ny i 2018, er i god stand. Stoffet er robust og enkelt å holde rent.» lovet annonsen. Bildene viste en lysgrå, moderne hesteskoformet sofa.

– Jeg tenkte at den var kjempefin og hadde akkurat passe størrelse. Det så veldig bra ut. Så jeg sendte en melding til kvinnen som solgte den og tilbød 5.000 kroner.

– Manglet puter og bein

Selgeren slo til på tilbudet og de avtalte å møtes neste dag. Røkkum fikk en adresse til en bolig på Laksevåg, og fikk skaffet tilhenger og bærehjelp. Fremme på stedet begynte det å bli rart, forteller hun.

Slik fremsto sofaen i annonsen på Facebook. (Skjermbilde fra Facebook)

– Selgeren skrev at hun skulle sende sin ektemann i stedet. Like etter dukket en mann opp og geleidet oss overraskende nok til et lagerlokale lenger nede i veien. Der sto sofaen demontert og stablet. Det var vanskelig å se nøyaktig hvordan den var når den var demontert, men inntrykket mitt var at den så ren og pen ut. Så vi fikk den på hengeren og vipset pengene.

Hjemme i sin egen leilighet fikk hun sofaen inn i stuen og satte i gang med å montere den.

– Da så jeg at her manglet det puter. Og beina til sofaen stemte ikke, i tillegg var det ikke nok bein. Festet som holder de to sofadelene sammen var der heller ikke. Jeg kunne se at det ikke var sofaen som var avbildet i annonsen. Da skjønte jeg at jeg faktisk var blitt lurt. Jeg følte meg så dum.

Sunket i jorden

Røkkum sier hun forsøkte å få kontakt både med selgeren og mannen hun vipset til. Hun sendte også et vippskrav på beløpet hun hadde betalt. Men ingen penger kom tilbake, og hun hørte aldri noe fra selgerne igjen.

Det eneste hun kunne gjøre var å anmelde saken til politiet. Samtidig fulgte hun med på nettet.

– Da kunne jeg selv se at akkurat de samme bildene av sofaen dukket opp i andre annonser, med ulike selgere. Helt på trynet. Noen skikkelig sleipe typer.

Familievirksomhet

Med vippsnummeret i hende var det enkelt for politiet å spore opp selgeren. Det var en 23 år gammel mann som samme våren hadde flere sofakunder på listen sin. Nå er han tiltalt for bedrageri mot seks personer etter å ha solgt sofaer som ifølge tiltalen ikke stemte overens med det kundene var lovet.

23-åringens bror (25) er også tiltalt for bedrageri i forbindelse med tre andre sofasalg.

En tredje bror (26) har også blitt etterforsket for tilsvarende virksomhet. Etter det Dagsavisen kjenner til har familien drevet utstrakt salg av brukte møbler på nettet i en årrekke.

Forretningsmodellen deres skal være at de henter sofaer som gis vekk eller selges billig, for deretter å legge ut de samme sofaene for salg til flere tusen kroner.

Rett i søpla

Flere titalls som mener de er blitt lurt, har gått sammen i en Facebook-gruppe som gjør alt de kan for å stoppe brødrene. Mange av dem anmeldte allerede i 2020.

Historiene deres ligner hverandre til forveksling: de avtalte kjøp via Finn eller Facebook og møtte selgerne ved det som viste seg å være et lager. Sofaen var demontert og pakket inn i plast, slik at den var vanskelig å undersøke. Vel hjemme oppdaget de at sofaen ikke var den samme som i annonsen. Selgeren, som brukte falsk profil, svarte ikke på klagene deres. Ofte viste det seg at sofaen var ubrukelig og måtte kastes.

– Den skal rett på søppelhaugen ved første og beste anledning, sier en kvinne som ikke ønsker navn og bilde på trykk.

– Bunnen falt ut

Hun forteller at sovesofaen hun kjøpte til 2.000 kroner var teipet sammen da hun hentet den på et lager i Fyllingsdalen.

– Det var eneste måten å sikre den uttrekkbare delen av sovesofaen under transport, ble jeg fortalt. Og det var jo logisk. Men da jeg kom hjem og tok av teipen, falt hele bunnen av sofaen ut. Den var rett og slett knekt. I tillegg stinket den av røyk og dyr. Det var helt tydelig at dette var en gammel og slitt sofa, ikke slik som den i annonsen.

Hele bunnen på sovesofaen løsnet. (Privat)

Kvinnen tente på alle plugger.

– Jeg skulle ha tilbake de pengene, uansett hvor mye tid jeg måtte bruke på det.

Det skulle ta to dager med intens ringing og meldesending før hun til slutt fikk pengene tilbake, viser loggene fra ulike hissige samtaler.

– Jeg er kanskje litt sta av meg. Og ikke minst var jeg ganske sint, sier hun.

Den misfornøyde kvinnen måtte krangle med sofaselgeren. (Skjermbilde)

Flere saker

Siden hun fikk tilbake pengene, anmeldte hun ikke saken. Mannen hun handlet med er imidlertid en av de tre brødrene som mange anklager for svindel.

Nå må altså to av dem svare for seg under to ulike rettssaker i Hordaland tingrett til høsten.

– Til sammen er det ni sofasalg fra 2022, sier politiadvokat Silje Thuen Høgheim ved Vest politidistrikt.

– De har også blitt anmeldt flere ganger for sofasalg før 2022. Hva skjedde med disse sakene?

– Jeg må komme tilbake til det, men flere saker er under etterforskning. Jeg vet ikke hvorfor det har tatt så lang tid. Nå har vi tatt ut tiltale for disse ni sakene, og det viser at politiet har tatt det på alvor, sier Thuen Høgheim.

Nekter straffskyld

Advokat Erik Johan Mjelde er forsvarer for 23-åringen.

– Etter at tiltalen ble tatt ut, har jeg ikke hatt møte med min klient. Derfor kan jeg ikke uttale meg om saken nå, sier Mjelde.

Men brorens forsvarer, Ole-Petter Grythe Hoff, forteller at 25-åringen benekter bedragerianklagene.

– Han erkjenner ingen skyld i saken, og har ingen forståelse for at det er tatt ut tiltale, sier han til Dagsavisen.

Advokaten til den eldste broren ønsker ikke kommentere saken.

– Vil ha pengene mine

Alle de tre brødrene er tidligere straffedømt for vold, blant annet mot en svoger som også drev med salg av brukte møbler.

Sakene som skal opp for retten til høsten har en strafferamme på bot eller fengsel inntil to år. Røkkum har bare ett håp for sin sak.

– Det eneste jeg ønsker er å få pengene mine tilbake. 5.000 kroner er mye for meg. De bør også få en straff for det de har gjort, siden det er så mange ofre. Men målet mitt er tilbakebetalingen.

