Kaja Melsom tror ikke lykken er å være ung, rynkefri og urban

Hvem: Kaja Melsom (48).

Hva: Forfatter og filosof

Aktuell med: Skrev nylig kronikken Gamlistrikset på NRK ytring.

Du er selv 48 år, og i den fasen der lykkekurven ifølge din kronikk er dalende?

– Den daler midt i førtiårene men som 48-åring er jeg der kurven begynner å gå oppover igjen. Jeg ser fram til det.

Hva tenker du om uttrykket feit, førti og ferdig – er førtiårsalderen årene der de fleste gir litt opp?

– Det pleier å sies at da er man over middagshøyden. Da er du ikke lenger ung og lovende, som kvinne er du ikke attraktiv lenger, alle disse fordommene vi har mot det aldrende menneske er i ferd med å slå inn.

Er det en egen frihet i det?

– Ja, det er akkurat det som er min analyse. Den lykkeforskningen jeg baserer meg på kan selvsagt diskuteres hvordan bør tolkes, og det gjøres også. Men forskningen viser at man er på det lykkeligste når man er rundt 70 år.

Kaja Melsom skrev en kronikk om at unge bør lære av eldre for å bli mer tilfredse med livet. (Ihne Pedersen)

Hvorfor det?

– Der er det enda mer rom for tolkning og da er jeg inne på at det nettopp er noe befriende i at samfunnet og menneskene rundt deg slutter å forvente at livet ditt skal være en rekke av stadig mer imponerende prestasjoner og at det skal være en jevn stige oppover. Da blir det lettere å forsone seg med alle de dørene som har lukket seg når du kommer opp i årene.

For dørene lukker seg, det er det ingen tvil om?

– Det er et faktum at det blir ikke flere og flere muligheter med alderen. Vi prøver å innbille hverandre at det aldri er for sent å få seg en ny jobb, en ny utdannelse eller en ny partner, og luller oss inn i en illusjon om at 70 er det nye 40. Men om vi stikker fingeren i jorda så er det egentlig ikke sånn. Men det kan likevel være befriende å ikke hele tiden skulle prestere, og kanskje blir mer opptatt av å rette blikket utad fra en selv.

Mange unge sliter med angst, kan det hjelpe å skue mer utover enn innover?

– Det har jeg faktisk hørt blir brukt som førstehjelpstips når angsten slår til, å begynne å se seg rundt, å sanse det som er rundt deg. Bli var for omgivelsene. For angsten er ofte knyttet til egne prestasjoner og usikkerhet på en selv og da kan det være bra å avlede oppmerksomheten ved å rette blikket ut.

Så enig! Jeg er sykt lei de som bombarderer sosiale medier med bilder av seg selv bare de spiser på kafé eller skifter en genser. Hva har sosiale medier gjort med oss?

– Jeg tenker at sosiale medier har bidratt til å gjøre oss enda mer selvopptatte. På sosiale medier er utenifra-blikket på oss selv så viktig. Dette er noe som mennesket alltid har hatt og har kunnet innta, men på sosiale medier så blir det så sentralt, hvordan man fremstår i andres øyne. Og vi vet mange unge tilbringer mye tid der. Da kan en bli helt stuck i blikket på seg selv og jeg tror det følger oss videre ut i livet. At vi blir mer opptatte av de bildene vi skal ta av hva vi gjør enn vi blir av å oppleve noe. Det forringer opplevelser og kontakten vi har med andre mennesker.

Er det en egen frihet i å akseptere egen utilstrekkelighet?

– Jeg vil heller kalle det menneskelighet. Og ja, jeg mener at for å bli tilfreds må du forsone deg med at alle er feilbarlige og at ingen er verdensmestre på alle områder. De menneskene vi ser i medier og sosiale medier er kanskje vellykkede på ett bestemt område, men garantert også ganske middelmådige på andre områder. Ingen er bare det vi ser, eller som folk velger å vise fram. Det er vel ingen som glimrer på alle områder.

Å sammenligne seg med andre, det blir man ikke veldig happy av?

– Nei, og unge sammenligner seg mer med andre enn det eldre gjør. Og om du hele tiden sammenligner deg med folk som har fått til mye mer enn deg selv kan det sikkert være en kilde til mye misnøye.

Så unge må rett og slett lære av gamlisene å gi litt mere F?

– Ja, det tror jeg er riktig. Forskning viser at det å interessere seg for noe utenfor seg selv, lære ting, og være nysgjerrig på verden og menneskene rundt oss gjør oss lykkeligere. Det er nok lettere når man ikke må bruke 24 timer i døgnet til å tenke på selvforbedring, egen karriere eller det neste store man skal oppnå. Når du blir eldre får du mer ro til å dyrke dine genuine interesser og pleie relasjonene dine.

Ungdommen kan altså dra nytte av å lære av eldre, men hva kan gagne eldre i denne sammenhengen?

– Vi hyller hele tiden det ungdommelige og lever i en ungdomsdyrkende kultur. Om man gjorde det litt trendy med alderdommen, ville det absolutt gagne eldre i form av mindre stigmatisering og diskriminering. Vi ser jo at eldre diskrimineres i arbeidslivet og andre steder i samfunnet der de ikke er ønsket. Og det å bli eldre blir sett på som noe trist. Da er det fint å minne om at det er de eldre som er lykkeligst, det ser vi i undersøkelse etter undersøkelse.

Men du, det har vært mye snakk om eldreomsorgen i dette landet – ikke alle gamle folk er lykkelige?

– Nei, og det skal vi selvsagt ta med oss. Sykdom og ensomhet er det mange eldre som opplever, det er så klart en oppskrift på å bli veldig ulykkelig, til og med suicidal. Så det er en del ting som må være på plass også når en blir gammel for at man skal være lykkelig. Men mange eldre i Norge har god økonomi og god helse, og for dem er lykkekurven høyest på 70 pluss.

Er det noe du angrer på?

– Åh, sikkert mye. Men for å ta noe i tråd med det vi har snakket om, skulle jeg ønske at jeg i yngre år hadde turt å gi litt mer faen. Være litt mer avslappet. Jeg håper alderdommen vil hjelpe meg å senke skuldrene og ikke ta alt så alvorlig.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Først må jeg si at jeg er så lite glad i heiser at jeg aller helst tar trappen. Men, om jeg nå skulle ende opp med å sitte fast i en heis ville jeg helst at det skulle blitt med en taxisjåfør som kunne avlede oppmerksomheten min med sine mange historier fra virkeligheten.

