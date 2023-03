Gunhild (28) og Peter (67): – Hun vet godt at jeg blir gammel og elendig

TORHOP, TANA (Dagsavisen): Fordommene er mange og statistikken forteller at sjansen for et brudd hos par der aldersforskjellen er mer enn åtte til ti år, er større enn hos jevngamle par, viser ny forskning fra Stockholms universitet. Likevel har Gunhild Lille og danske Peter Digens valgt hverandre. I tillegg har de fått datteren Alma (to måneder).

− Du vet det jo godt at når sånne gamlinger som oss to får en ungdommelig kjæreste, da er vi gamle griser, sier Peter.

Når han henvender seg til journalisten og sier vi, vet han også at jeg har ung samboer. Aldersforskjellen mellom meg og min samboer er 22 år. Det er barnemat i forhold til Gunhild og Peter. Det var også det som vekket nysgjerrigheten om hva er det som fører oss inn i forhold med atskillig yngre kvinner enn oss selv.

Ville aldri involvere seg

Det som er helt klart er at vi ikke utelukkende er ute etter yngre kvinner. Redselen for å bli omtalt som en gammel gris er stor, og troen på at du har sjans hos en mye yngre kvinne er liten, understreker Peter.

− Jeg kunne aldri tenke tanken på at involvere meg. Jeg har hatt flere forhold gjennom livet, alltid med jevngamle kvinner. Jeg har aldri vært interessert i unge kvinner på den måten, sier Peter.

Men så var det en bestemt kvinne som ville noe helt annet, og romansen startet på jobb.

− Vi begynte å snakke sammen på jobb. Han er både en veldig interessant person og en veldig interessant person å snakke med, sier Gunhild.

− Prøvde han seg?

− Nei, aldri. Jeg tenkte lenge at han ikke var interessert. Jeg var interessert, sier Gunhild.

− Vi snakket godt sammen og jeg gjorde ikke noe spesielt. Men vi fant ut at vi trivdes i hverandres selskap. Så ble det bare sånn, og jeg synes vi har et veldig godt forhold, sier Peter.

Ifølge psykolog Frode Thuen har menn som har kommet litt opp i årene, gjerne fått litt mer pondus og modenhet (Stig B. Hansen)

Yngre vil ha eldre

Som regel er det eldre menn som finner en yngre kvinne. Samlivsekspert, Aftenposten-spaltist og professor på Høgskulen på Vestlandet, Frode Thuen, mener at hvis man har muligheten til å finne en yngre eller ungdommelig partner mens man selv begynner å trekke litt på årene, da er det mange som synes det er minst like spennende som å finne en på sin egen alder.

− Det jo sånn at når man er litt oppe i årene, da ønsker man gjerne en yngre partner. Det har særlig vært typisk for menn å finne seg yngre partner. Etter hvert har det blitt noen eksempler på kvinner som ønsker seg betydelige yngre partner. Men når både kvinner og menn ofte foretrekker yngre partnere henger det sammen med at ungdommelighet er et ideal som gjelder for veldig mange i vår tid, sier Thuen til Dagsavisen.

Thuen gjorde en litt uoffisiell og uformell studie blant folk som var på en datingtjeneste. En av de tingene han så på var alderspreferansene hos kvinner.

− Det jeg fant ut var at kvinner i 20- og 30-årsalderen ville ha en eldre partner. Når de kom opp i 40-årsalderen ville de i stort sett ha en partner som var på deres egen alder. Men i det de kom opp i 50- eller 60-årene ville de som oftest ha en yngre partner. Når man kommer over et visst punkt, begynner altså stadig flere å lete nedover i aldersgruppene etter mulig partner, sier Thuen.

Ikke attraktiv

Menn er som oftest eldst i forhold med stor aldersforskjell, og det har sammenheng med tradisjonelle kjønnsroller. Ifølge Thuen har menn som har kommet litt opp i årene, gjerne fått litt mer pondus og modenhet, og dette kan ofte bidra til å gjøre dem mer attraktive. Det å eldes har normalt sett ikke den samme effekten for kvinner.

− Kvinner har ikke hatt den samme interessen for det, og heller ikke de samme mulighetene. Kvinner på 60 år vil for eksempel sjelden fremstå som attraktive for en mann i 30-40-årsalderen, mens en mann på 60 år kan i mange tilfeller være interessant for langt yngre kvinner, sier Thuen.

Peter Digens (67) med sin datter Alma. (Børre Haugli)

Er han rik?

I en liten bukt i Tanafjorden i Finnmark ligger den lille bygda Torhop. Her er det 11 fastboende. Her har Gunhild og Peter kjøpt hus og bosatt seg. De er begge helsearbeidere, Gunhild ergoterapeut og Peter er psykiatrisk sykepleier og jobber i Tana. I Torhop har Gunhild vokst opp og moren hennes bor også her. Fordommer har de ikke møtt, men de vet at folk snakker.

− Ingen sier noe direkte til meg, men jeg vet hva mange tenker. Min mor har fått spørsmål på jobb om han er rik, for eksempel, sier Gunhild

− På hele barneskolen gikk jeg i klasse med en gutt som hadde en far som var i slutten av 60-årene. Det var aldri noe vi unge tenkte eller reagerte på. Det var det som var naturlig. Voksne tenker vel mer på det enn det barnet tenker på, sier hun.

Å ha et godt liv og et fungerende samliv kan være utfordrende. På grunn av aldersforskjellen og ulike kulturelle oppvekster har de forskjellig opplevelser og preferanser.

− Det er mange ting vi begge liker og vi har den samme humoristiske sans, men vi har 100 prosent ulik preferanse til musikk. Jeg sa til Gunhild at når vi kommer til München så skal vi gå på opera. For henne kan det være en by i Russland, på månen eller hvor som helst, sier Peter.

Trille rundt med en gåstol

I et normalt samliv vil man som regel ha et langt liv sammen. Alderdommen skal deles og nytes til siste slutt. Litt av normalen er skilsmisse, men tanken ved første møte er at man skal bli gamle sammen.

Gunhild Lille (28) hjemme i Torhop i Tana. (Børre Haugli)

For Peter og Gunhild er det annerledes og begge er klar over at de har begrenset tid sammen. Peter er fullstendig klar over at Gunhild må utvikle seg mer enn det han klarer å følge med på. Forholdet handler om respekt, respekt for at den andre kan ønske noe annet.

− Jeg tenkte at vi ikke skulle bo sammen fordi jeg blir gammel på et tidspunkt, og at det ikke er interessant for henne at jeg triller rundt med en gåstol. For henne har livet så mye mer å by på enn det vil ha for meg. Men hun insisterte på at dette skulle vi, sier Peter.

− Hun er jo ikke naiv. Hun vet godt at jeg blir gammel og elendig og faller fra på et eller annet tidspunkt. Jeg har innstilt meg på at hvis hun ikke vil ha meg, så var det. Jeg nyter det så lenge jeg kan. Og så har jeg fått en nydelig datter, sier han.

Gunhild mener at man ikke har noen garantier uansett.

− Du kan være i lag med noen som er like gammel som deg, så blir de påkjørt av bussen. Jeg visste at det var han jeg ville være sammen med. Hvis han ikke ville ha hatt barn, så måtte jeg ha gjort det alene, sier Gunhild.

− Noen ganger kan jeg si at det ikke er jeg som er primus moter i dette prosjektet. Men det er slik vi gjør det, sier Peter.