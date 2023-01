Tiril ble låst inne i toget i fem timer: Krav om erstatning ble blankt avslått

Det var i januar i fjor at Fismen stiftet bekjentskap med det norske jernbanetilbudet på sitt verste, noe som ikke bare gikk utover henne, men også hennes bestemor på 78 år.

Det som skulle ha blitt et hyggelig besøk hos bestemoren i Grimstad, og hjelp til henne med å flytte, endte i stedet med at Fismen ble låst inne på et tog bare noen hundre meter fra bestemmelsesstedet.

Fikk ikke forlate toget

Klokka var litt før ni en søndag morgen da Tiril Fismen, som bor, jobber og studerer i Bø, ankom Bø stasjon. Toget til Go-Ahead som hun skulle reise med, hadde avgang klokka 09.23, og det skulle ankomme Gjerstad stasjon klokka 10.18. Fismen var dermed forberedt på en snau time som togpassasjer denne dagen.

– Mamma skulle plukke meg opp på Gjerstad Stasjon, og så skulle vi kjøre sammen til bestemor i Grimstad, forteller Fismen.

– Jeg synes det var veldig dårlig gjort at jeg ikke fikk lov til å gå av toget. Derfor ba jeg om en kompensasjon på 2.000 kroner fra Go-Ahead for det jeg hadde blitt utsatt for, sier Tiril Fismen. (Foto: Privat)

Det meste av reisen gikk helt etter planen, men så, rett før Fismen gjør seg klar til å gå av toget, stanser det opp.

– Jeg trodde at det bare ville ta noen minutter før vi kunne kjøre videre, sier Fismen, som jevnlig reiser med tog og på ingen måte er ukjent med forsinkelser.

Men denne gangen kom og gikk minuttene uten at verken Fismen eller andre passasjerer fikk noen forklaring på hva som var problemet.

– Vi fikk bare beskjed om å bli sittende og at vi ikke kunne forlate toget.

Frustrasjonen ble bare større og større for Fismens del, fordi hun jo var så nær målet for reisen – Gjerstad stasjon.

– Jeg så hus 500 meter unna.

Omsider fikk passasjerene en oppklarende beskjed fra togpersonalet.

– De sa det kunne være noe galt med strømledningene, forteller Fismen.

Sørtoget driftes av Go-Ahead. Togene til selskapet er utstyrt med både nødvarmeposer, pledd, oppblåsbar hodepute, drikkevann og mat, i tilfelle langvarige forsinkelser og uforutsett stans underveis. (Jan Kåre Ness/NTB)

[ Togreisende må nøye seg med leskur eller perrongen. 136 stasjoner uten venterom ]

Dørene ble låst

Det fikk Fismen og de andre om bord snart merke konsekvensene av.

– Etter hvert ble det ganske kaldt i toget. Derfor fikk vi utdelt fleecetepper. Vi fikk også beskjed om at vi kunne ta det vi ville fra kiosken om bord, men det var jo ikke så mye, for uten strøm kunne vi jo ikke varme opp noe mat, sier Fismen.

– Så ble alle passasjerene om bord i toget flyttet til samme vogn.

– Hvorfor det?

– Det var vel for å passe på at ingen stakk av, svarer Fismen med en liten latter.

– Nei, dørene var jo låst, så det var umulig. Vi ble nok samlet i en vogn for bedre å kunne holde varmen.

Fismen kan også fortelle at hun flere ganger spurte om hun kunne gå av toget for å spasere til nærmeste vei, men togpersonalet sa nei hver gang.

Klokka hadde derfor passert både elleve, tolv, ett, to og var rundt tre før Fismen og de andre innelåste passasjerene skjønte at prøvelsene snart kunne være over.

– Det kom et redningstog etter fem timer. Vi gikk om bord i det, men for å få fraktet alle passasjerene til Gjerstad stasjon, måtte det kjøre et par runder.

– Det er rart at de ikke sendte det redningstoget tidligere.

Her er redningstoget som til slutt fikk fraktet Tiril Fismen og de andre passasjerene de siste meterne til Gjerstad stasjon. (Foto: Tiril Fismen)

[ Full pris selv om Follobanen er stengt ]

Avslo erstatningskrav

Vel framme på Gjerstad stasjon konstaterte Fismen at søndagen var på hell, og at besøket hos bestemoren ikke lenger var gjennomførbart.

– Jeg ble ganske lei meg for å gå glipp av det møtet, sier Fismen.

I stedet ble det taxi som Go-Ahead betalte for, tilbake til Bø.

– Jeg måtte tilbake til Bø fordi jeg skulle til skole og jobb tidlig neste morgen, forklarer Fismen.

Hun fikk også refundert det togbilletten hadde kostet, av Go-Ahead, men fornøyd var Fismen likevel ikke. Hun ville i tillegg ha igjen noe for «den tapte dagen» sin.

– Det var ikke gøy å sitte om bord i toget og vente i time etter time, mens det ble mørkt og kaldt. Jeg synes også det var veldig dårlig gjort at jeg ikke fikk lov til å gå av toget. Derfor ba jeg om en kompensasjon på 2.000 kroner fra Go-Ahead for det jeg hadde blitt utsatt for. Det er jo togselskapets ansvar å frakte sine passasjerer på en trygg og ordentlig måte.

Omtrent en måneds tid etter at Fismen hadde sendt sitt skriftlige krav til Go-Ahead fikk hun svar, men det var ikke som ønsket. Go-Ahead var ikke innstilt på å betale noe som helst i kompensasjon.

– De viste til transportvilkårene sine, forklarer Fismen.

[ Regjeringen forventer et vesentlig lavere vederlag til togselskapene ]

Nei fra klagenemnda

20-åringen slo seg ikke til ro med det. I stedet klagde hun saken inn for Transportklagenemnda.

– Kjente du til Transportklagenemnda fra før?

– Nei, men noen om bord i toget hadde sagt at de ville sende en klage dit, og det syntes jeg hørtes fornuftig ut.

19. mai i fjor fattet Transportklagenemnda så sin beslutning sak nummer 2022-00191. Heller ikke nå gikk det som Fismen hadde håpet.

«Det følger av Go-Aheads transportvilkår paragraf 6 at forsinkelser blant annet kan gi rett på refusjon av deler av eller hele billetten og dekning av dokumenterte påregnelige direkte utgifter, dersom vilkårene for dette er oppfylt. Vilkårene gir imidlertid ikke rett på erstatning for tapt dag. Nemnda kan heller ikke finne annet grunnlag for erstatning for tapt dag. Nemnda kan dermed ikke anbefale at klager gis medhold i kravet sitt. Transportklagenemnda kan ikke anbefale at klager gis medhold.»

– Jeg ble overrasket over utfallet i Transportklagenemnda, sier Fismen.

– Dagsavisen har nylig avdekket at ingen av dem som har klagd til Transportklagenemnda de tre seneste årene etter forsinkelser og innstilte tog, har fått medhold. Hva tenker du om det?

– Da blir jo hele vitsen med en slik instans borte. Da er den bare for syns skyld, svarer Fismen.

– Hva synes du generelt sett om togtilbudet i Norge?

– Jeg har ikke bil, så tog er ofte det eneste alternativet for meg når jeg skal reise kollektivt. Ærlig talt synes jeg togtilbudet er veldig dårlig og veldig dyrt. Det er ofte forsinkelser.

[ 8 millioner kroner mer til forsinkede passasjerer ]

Varmeposer og pledd

Go-Ahead synes det er beklagelig at Fismen opplevde en stor forsinkelse under sin reise med Sørtoget i januar 2022, går det fram av togselskapets forklaring til Transportklagenemnda.

I sin forklaring opplyser Go-Ahead også at toget ble stående lenge utenfor Gjerstad stasjon på grunn av feil på strømforsyningen til toget. Feilen var av en slik art at passasjerene ikke kunne forlate toget. Ombordansvarlig konduktør har ansvar for passasjerenes sikkerhet om bord i toget, og den kommer selvsagt foran alt annet, påpeker Go-Ahead. Go-Ahead opplyser også at passasjerene ble holdt informert om situasjonen.

I henhold til Go-Ahead Nordics transportvilkår refunderte Go-Ahead billetten Fismen hadde kjøpt, og i tillegg ble reisen tilbake til avgangsstasjonen dekket, men erstatning for «tapt dag» dekkes ikke av Go-Aheads transportvilkår for Sørtoget.

[ Flere dager i januar har ukrainsk jernbane vært mer i rute enn norsk ]

– Er det sånn at transportvilkårene alltid er avgjørende for kompensasjonen reisende med dere kan få i etterkant av forsinkede og innstilte tog?

– Vi i Go-Ahead bruker alltid transportvilkårene når vi skal behandle kundehenvendelser som omfatter krav om refusjon ved forsinkelser og innstillinger, svarer pressevakt Ole Andreas Skårland i Go-Ahead.

– Vil krav om erstatning alltid bli avvist uansett hvilke påkjenninger man er blitt utsatt for som følge av forsinkelser og innstilte tog?

– Go-Ahead tar det ansvaret vi har for passasjerene om bord i toget under oppståtte driftsavvik på største alvor. I en slik situasjon gjør vi det vi kan for at påkjenningen skal bli så liten som mulig, og i ettertid refunderer vi billetter og eventuelle andre utgifter i henhold til våre transportvilkår, svarer Skårland.

– Hvordan er togene deres utstyrt for å kunne takle langvarige forsinkelser og uforutsett stans underveis til bestemmelsesstedet?

– Togene våre er utstyrt med nødvarmeposer til hver passasjer, pledd, oppblåsbar hodepute, drikkevann og mat.

– Hvor ofte får dere bruk for dette utstyret?

– Det er heldigvis svært sjeldent at det er nødvendig å bruke dette om bord i Sørtoget.

[ Kathrine avviste en forelska sjef og ble sagt opp. Nå får hun 600.000 mindre i erstatning ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen