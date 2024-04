Politiet rykket ut etter nok en melding om trusler med skytevåpen på en Oslo-skole

– Vi kan faktisk ikke ha det sånn at mindreårige jenter må gå på skolen med voldsalarm samtidig som elever trues med skytevåpen på skolen uten at ansvarlige politikere blir informert, sier Eivor Evenrud til Dagsavisen.

Dagsavisen har den siste tiden avdekket flere episoder med både skytevåpen, besøksforbud og voldsalarm i Osloskolen.

Onsdag 14. februar rykket politiet ut til en videregående skole i Oslo etter melding om trusler med skytevåpen. Hendelsen skjedde kun en drøy måned etter at en 16-åring skal ha blitt truet med et skytevåpen på en annen videregående skole i hovedstaden.

Det bekrefter Oslo-politiet overfor Dagsavisen.

Ifølge påtaleansvarlig Hanna Kaplon i Oslo politidistrikt, rykket politiet ut med både sivile og uniformerte ressurser.

– Politiet tar meldinger som dette på største alvor, og sender ressurser som anses for nødvendig ut fra situasjonen. I dette tilfellet var det derfor flere politiressurser i beredskap i området, mens sivilt politi gikk inn på skolen, sier Hanna Kaplon til Dagsavisen.

Henlagt

Hendelen føyer seg inn rekken av flere alvorlige volds- og trusselhendelser i Oslo den siste tiden. Det kan nå synes som stadig nye, alvorlige hendelser i Osloskolen reflekterer voldsbildet ute i hovedstaden:

Dagsavisen skrev nylig at en 16 år gammel elev ved en videregående skole øst i Oslo skal ha blitt truet med et skytevåpen inne i skolebygget mandag 8. januar. Flere elever og ansatte skal ifølge politiet ha vært vitne til ulike deler av hendelsen. Fire 16-åringer er senere siktet i saken.

Sist uke skrev Dagsavisen at to gutter i 15-årsalderen tidligere i år ble ilagt besøksforbud mot to mindreårige jenter som begge var elever ved samme ungdomsskole i Oslo som dem selv. En av de to jentene skal etter det Dagsavisen kjenner til, også ha fått utdelt voldsalarm fra politiet til egen beskyttelse i en kort periode.

Hanna Kaplon, politiadvokat Oslo politidistrikt. (Oslo-politiet)

Da politiet den 14. februar rykket ut med flere enheter til nok en videregående skole i Oslo etter melding om trusler med skytevåpen, ble den mistenkte ifølge politiet visitert av sivilt politi inne på skolen:

– Det ble ikke gjort funn av pistol eller pistollignende gjenstand. Politiet som kom på stedet snakket med de involverte, som alle er mindreårige. Saken er nå henlagt på bevisets stilling, opplyser påtaleansvarlig Hanna Kaplon til Dagsavisen.

Vil be om svar

Eivor Evenrud er fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre. Hun er sjokkert over de alvorlige sakene Dagsavisen har avdekket den siste tiden:

– Dette har overhodet ikke vært kjent for politikerne. Også pistolepisoden i januar ble vi kjent med via Dagsavisens oppslag. Før helgen leste jeg saken om besøksforbud og voldsalarm i Osloskolen. Dette var helt nytt for meg, og har aldri vært snakket om på rådhuset, sier Evenrud, som vil ta grep.

Mistillit mot Lan Marie Nguyen Berg (MdG) Eivor Evenrud er fraksjonsleder for Ap i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre. Hun krever svar på hvorfor politikerne ikke er blitt informert om flere svært alvorlige hendelser i Osloskolen. Foto: Fredrik Hagen / NTB (Fredrik Hagen/NTB)

Hun sier til Dagsavisen at hun torsdag denne uken vil sende flere skriftlige spørsmål både til Høyres skolebyråd Julie Remen Midtgarden og byrådsleder Eirik Lae Solberg.

– Er det sånn at heller ikke byens politiske ledelse har vært kjent med dette? spør Evenrud, som mener informasjonen som har kommet fram må få konsekvenser:

– Vi kan faktisk ikke ha det sånn at mindreårige jenter må gå på skolen med voldsalarm samtidig som elever trues med skytevåpen på skolen uten at ansvarlige politikere blir informert. Jeg er mer opptatt av elevenes sikkerhet og læringsmiljø enn Osloskolens omdømme, fastslår Eivor Evenrud.

– Skjer ukentlig

Dagsavisen har snakket med rektor ved skolen der den siste pistolepisoden fant sted for noen uker siden. Hun bekrefter at det ble trykket på den «røde knappen» da en elev meldte fra om at han hadde sett en annen elev med pistol i skolens kantine.

– Sikkerheten for elever og ansatte kommer først. Derfor er vi utrolig takknemlig for at politiet alltid agerer raskt og profesjonelt når noe akutt skjer, sier rektoren til Dagsavisen.

Vi merker det veldig godt på skolen vår, at det hele tiden skjer alvorlige hendelser rundt om i byen. — Rektor på skolen der det ble varslet om trusler med skytevåpen

Hun forteller samtidig at all uroen i Oslo – med alvorlige volds- og trusselhendelser ukentlig, slår kraftig inn i skolehverdagen:

– Vi merker det veldig godt på skolen vår, at det hele tiden skjer alvorlige hendelser rundt om i byen. Mange elever kjenner noen som kjenner noen, eller de har selv vært i nærheten av det som har skjedd.

– Dette fører til at skolen får et enormt etterarbeid. Det vil si mekling og samtaler mellom elever, der det ikke er uvanlig at to motparter i en større konflikt er representert på skolen. Da er det utrolig viktig for oss å få dem til å snakke sammen og hindre aggresjon og eskalering, sier Oslo-rektoren og legger til:

– Dette skjer ukentlig og er noe vi bruker enormt mye tid og ressurser på nå.

– Livsfarlig

Aps Eivor Evenrud reagerer:

– Vi kan ikke ha det sånn at disse konfliktene dras med inn i skolen og ødelegger skolegangen til flere elever. I tillegg er dette livsfarlig.

– Det går altså unge jenter i begynnelsen av tenårene med voldsalarm på skolen, mens gutter ved samme skole får besøksforbud. Dette er et alvorlig brudd på disse jentenes rettigheter. Jeg fatter ikke hvorfor ikke elevene som står bak de mest alvorlige volds- og trusselhendelsene, er flyttet bort fra disse skolene for lenge siden – slik lover og forskrifter åpner for.

– Når politiet tyr til så inngripende tiltak som det vi ser nå, er det åpenbart et bakteppe der ting har fått eskalere over tid, mener Evenrud.

Ingen kan lære hvis du er livredd for å gå på skolen. — Eivor Evenrud, Ap-politiker

Hun bekrefter at hun som tidligere lærer og mangeårig utdanningspolitiker i Oslo, stadig oftere blir kontaktet av fortvilte skoleansatte som forteller at det nå skjer ting i Osloskolen som de opplever som svært alvorlig.

– De forteller at mange gutter går rundt med kniv på skolen. Når de blir oppdaget blir kniven konfiskert. Neste dag er de tilbake på skolen som om ingenting har skjedd. Gjenger, med stadig yngre elever, skaper frykt og bruker vold og trusler for å vise makt, sier Evenrud.

Banket opp

Hun viser til årsrapportene fra Elev- og lærlingombudet og Mobbeombudet som viser at stadig flere elever er redde for å gå på skolen. Dagsavisen skrev i fjor at mange elever opplever skolehverdagen sin som direkte farlig eller truende.

En rektor ved en av Oslos videregående skoler, gir i rapporten uttrykk for at vold mot elever nærmest er blitt noe hverdagslig:

«Hvis man har fått vite at en elev har blitt banket opp på vei hjem fra skolen, så er det så vidt at pulsen går opp, for dette hører vi jo om nesten hver dag».

– Under sånne forhold er det jo ikke rart at skoleresultatene går ned. Ingen kan lære hvis du er livredd for å gå på skolen, fastslår Evenrud, som mener det må tas nødvendige grep.

– Det er tid for «no nonsense»

OT Ulven er et frivillig videregående skoletilbud for ungdom som står i fare for å falle ut av skolen på grunn av rus og kriminalitet. Prosjektet har vært utviklet i samarbeid mellom Utdanningsetaten, bydel Bjerke, bydel Grorud og Oslo-politiet.

Ettersom de som utøver vold, trusler og kriminalitet er blitt stadig yngre, mener Eivor Evenrud et tilsvarende tilbud må opprettes for elever i grunnskolen.

– Ap vil opprette flere alternative skoleplasser også for yngre elever. Også må vi slutte å legge til grunn at dette tilbudet bare skal brukes der elevene selv ønsker det. Den tiden er forbi. Det må fattes vedtak om omplassering. Du kan ikke spørre en 14–15 åring om han har lyst, mens jenter må gå på skolen med voldsalarm. Det er tid for «no nonsense» i Osloskolen, sier Eivor Evenrud til Dagsavisen.

Etterlyser forebyggende politi

Midt i de økende utfordringene som nærmest er i ferd med å vokse skolene over hodet, forteller Oslo-rektoren Dagsavisen har snakket med at politiets nærvær og tilgjengelighet i hverdagen har blitt dårligere:

– For oss - som hører til enhet sentrum i Oslo-politiet, merker vi at det knapt er forebyggende politiressurser å ta av. Vi merker at forebyggende politi, som tidligere var mer til stede på skolen vår, nå blir omdirigert til mer akutte oppdrag fordi politiet ikke har nok mannskap tilgjengelig. Med den utviklingen vi ser nå, er dette svært uheldig. Jeg mener forebyggende politi må få være nettopp det, sier Oslo-rektoren.

