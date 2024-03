Sexolog: Dette bekymrer langt mer enn porno på russebussen

---

Hvem: Siv Gamnes (59).

Hva: Spesialist i sexologisk rådgivning (sexolog).

Hvorfor: Russebussen «Pøbben» fra Bryne har skapt mediestorm med en gigantisk pornografisk illustrasjon på bussen.

---

En russebuss som viser at en fiktiv kvinne blir «tatt bakfra» – er det så farlig, a?

– Ja, det kan man jo spørre om. Det kan kanskje være skadelig for noen å se dette bildet hvis bussen kjører forbi dem, men trolig ikke for de fleste av oss. Jeg tenker at russekulturen alltid har vært sånn at de skal gå litt imot samfunnsnormene og leve ut sine rebelske sider. Sånn sett er det jo ikke overraskende at en russebuss blir dekorert med porno. Men spør du meg om smak og behag, er jeg vel enig med dem som synes at denne russegjengen har dratt det litt langt. Jeg ville ikke malt dette selv. Men, ja – er det så farlig? Jeg synes vi har større problemer i verden og at denne russebussen har skapt litt vel stor storm, selv om jeg ikke støtter illustrasjonen selv.

– De er ungdommer som tester grenser. Helt grunnleggende synes jeg illustrasjonen heller er et symptom på noe langt mer alvorlig som foregår i russekulturen. Altså hierarkiet, dyrking av utenforskap og i det hele tatt det psykologiske spillet som dominerer denne feiringen, som russetiden er ment å være. Det tror jeg er mye mer skadelig, for mange flere, på sikt.

Hvilke følelser er det som vekkes i dem som viser avsky og protesterer mot dette?

– Jeg ser jo at blant andre kvinnegruppa Ottar har vært ute. Hvis man begynner å analysere bildets verst tenkelige intensjoner, så er jo dette en sexstilling som gjør kvinnen underdanig. Dermed er det lett å lese dette som tegn på et dårlig kvinnesyn. Stillingen kalles doggystyle, og hunder har man jo kontroll på. Dersom jeg velger å se dette bildet med seksuelle briller, er stillingen også en av de vanlige stillingene mange prøver med samtykke fra begge. Det gjør mange fordi de har sett det i porno først. Og ungdom blir veldig påvirket av porno. Jeg tror ikke guttene på russebussen legger så mye i det, eller at de har tenkt så langt som at de ønsker å fremme et annet budskap enn bare å provosere fram reaksjoner. Hvordan man forstår bildet, kommer an på brillene man ser med.

Hva forteller denne russebussen om unges seksualitetsreferanser generelt?

– Unge menneskers seksualitet er veldig pornofisert, slik som russens i dette tilfellet. De starter grytidlig – fra de får smarttelefoner i 8-9-årsalderen, er pornoen bare et par tastetrykk unna. Så de som er russ har mange års erfaring med å se porno. Seksualiteten deres er veldig preget av det. De er et produkt av sin tid, for man blir påvirket av å se mye porno, enten man vil eller ei.

Er det grunn til bekymring?

– Det som bekymrer meg mest med det, er at mange unge har store problemer med sin vanlige seksualitet. Det kan være i form av prestasjonsangst og et dårlig og urealistisk kroppsbilde hos begge kjønn. Og det er jenter som har smerter etter å ha prøvd ting som ikke er godt for dem, som ubehagelige stillinger eller sex med urealistisk lang varighet. Det er få skjeder som klarer å bli penetrert i en halvtime og lengre, som porno kan gi inntrykk av at er normalt. Og det er enkelte sexstillinger som kanskje er filmvennlige uten at de nødvendigvis er gode å utføre for alle.

Synes du russekulturen er blitt for seksualisert?

– Man kunne sikkert godt ønske seg at russetiden handlet om noe annet enn fyll og sex, men det er nå en gang sånn at det er tid for fest og moro uten for mye seriøsitet. Og når det gjelder unge i sin kanskje mest hormonelle fase i livet, er det ikke unaturlig at seksualiteten deres blir en del av den festen og moroa. Igjen vil jeg peke på det nevnte hierarkiet i russetiden og dyrkingen av utenforskap – også når det gjelder valg av illustrasjon på bussen er det nok de sterkeste stemmene som har bestemt. Kanskje var noen imot det, men turte ikke å si ifra fordi de var redde for å bli utestengt fra bussen. Det kan jo tenkes.

Oppsummert: Hvorfor er porno-illustrasjonen problematisk?

– Jeg ser dette nyansert, som er en tilnærming jeg ofte har til mye og som også er nødvendig i jobben jeg har. Da kan jeg se at den er problematisk dersom man tolker den som et uttrykk for dårlig kvinnesyn. Samtidig ser jeg større problemer enn dette i verden og i russekulturen.

Vi tar noen faste spørsmål også! Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Jeg sluker bøker og har lest så mange gode at det er nærmest umulig å velge én.

Hvilken av dem detter bare ned i hodet ditt akkurat nå, sånn helt tilfeldig?

– Da blir det den jeg skrev særoppgave om på gymnaset, som heter «Over barrikadene». Den er skrevet av Joan Lingard og er en kjærlighetsroman krysset med konflikten mellom katolikker og protestanter under krigen i Nord-Irland.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg tror ikke jeg hadde noen jeg idoliserte. Det nærmeste er kanskje faren min, som var en jeg så veldig opp til. Han var rolig, trygg, klok og tok meg med på en del opplevelser, blant annet i naturen. Han var også rektor på den videregående skolen jeg gikk på, og ble faktisk klasseforstanderen min fordi han måtte steppe inn. Det var ikke alltid like stas, men mest på grunn av de andre i klassen.

Hvordan var dette mulig?

– Det var andre tider samt at det ikke var så veldig mange lærere å ta av. Vi snakker om Kirkenes på starten av 80-tallet.

Hvilket valg skulle du helst tatt om igjen?

– Jeg liker å tenke at ting blir som de skal og var ment, for jeg vet jo ikke hvor alternativene ville ført meg. Jeg har sagt nei til mye, men angrer ikke.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Jeg har gått i noen gjennom livet, blant annet for abortkampen, men ser ikke meg selv som en politisk aktivist. Jeg kan gå i tog når noe føles veldig urettferdig, som for eksempel det som skjer i Gaza nå.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg holdt på å si Trump og Putin, for å kunne fortelle dem hvilke idioter de er og holdt dem innesperret i den heisen (latter høres). Jeg har fått spørsmålet før, og da svarte jeg kjæresten min. Livet er så travelt, så da kunne vi kanskje fått tid til en god samtale. Men det beste ville vært en person som ene og alene faktisk kunne påvirket verden til å bli et bedre sted. Jeg kommer ikke på noen i farta.

