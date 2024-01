Møbelforretninger kaster nye møbler: – Dette er et stort problem

Dette har blitt mulig takket være et samarbeid mellom A-Møbler – «Norges største frittstående møbelvarehus», og selskapet Secundo – som kjøper «overskuddsmøbler» fra blant annet møbelbransjen.

Deretter sørger Secundo for at møblene «kvalitetssikres, rengjøres og eventuelt repareres» ved selskapets «gjenbruksfabrikk» på Rødtvet i Oslo, før de selges videre.

– Skader eller funksjonsfeil

– Vi er et møbelvarehus som fokuserer på å tilby våre kunder nye, ubrukte møbler. Samarbeidet med Secundo har sikret at vi får redusert svinn og avfall – noe vi har hatt et ønske om over lengre tid, forteller Ulvin.

– Hvorfor har møbler blitt kastet?

– Det som tradisjonelt har blitt kastet er gjerne møbler med så store skader eller funksjonsfeil at vi ikke kan tilby dem til våre kunder uten det arbeidet Secundo gjør med dem før de videreselges, svarer Ulvin.

– Produkter med små kosmetiske feil eller mangler har vi i mange år forsøkt å tilby våre kunder, men dette har vist seg å være både komplisert, tidkrevende og vanskelig å gjøre lønnsomt, fortsetter Ulvin.

– Ved å samarbeide med Secundo har vi fått en partner som hjelper oss med flere av oppgavene som har gjort dette komplisert for oss.

– Vi ser nå at vi klarer å redusere mengden møbler som kastes hver måned – og vårt tap, og at vi får muligheten til å tilby våre kunder en smidigere håndtering når de opplever mangler ved møblene de har kjøpt.

– Er kasting av møbler gjengs for møbelbransjen?

– Jeg kan ikke svare for hele bransjen, da det er relativt liten grad av åpenhet rundt disse tallene, men at dette er et stort problem er det ingen tvil om, svarer Ulvin.

– Møbler er varer som tar opp store volum og er svært lite lønnsomst å ha usolgt liggende på lager. I mangel på gode løsninger blir garantert unødvendig mye kastet.

– Markedet for brukte møbler i Europa er estimert til over 220 milliarder norske kroner, forteller Eirik Broms (t. h.) i Secundo. – Et brukt møbel kan være like funksjonelt og fint som et nytt, sier Shafi Adan, som etablerte Secundo sammen med Broms i 2021. (Foto: Secundo)

[ – Legitimering av mer dreping ]

Importerte 375.000 tonn

Som Dagsavisen skrev i desember, har nordmenn et enormt forbruk av møbler. I 2021 ble det importert 375.000 tonn ny møbler til Norge, ifølge Virke. Samme år var ombruket av brukte møbler på beskjedne 694 tonn, ifølge Miljødirektoratet. Samtidig havner store mengder med møbler på fyllinga.

– Vi tilbyr spesifikke fraksjoner for møbler, og i løpet av 2022 håndterte vi omtrent 1.000 tonn av dette avfallet. Men hovedsakelig blir møblene levert inn som restavfall, og det fører til underrapporterte tall.

Det påpekte Charlotte Koritzinsky Luisa, leder bygg og anlegg i Norsk Gjenvinning, – «Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester», i samme sak.

– Verden har ikke råd til at materialer brukes i like stor fart som nå, de neste 100 årene, sier Shafi Adan, som sammen med Eirik Broms, stod bak etableringen av Secundo i 2021.

– I Secundo tror vi at et brukt møbel kan være like funksjonelt og fint som et nytt, og legger derfor stor vekt på kvalitetssikring og rens før møblene selges videre. Vi tror nøkkelen til at gjenbruk skal fungere i stor skala, er at det må være stressfritt og like komfortabelt som å kjøpe nytt.

– Men vil folk ha brukte møbler? Finnes det er stort nok marked til at Secundo kan bli en varig suksess?

– Markedet for brukte møbler i Europa er estimert til over 220 milliarder norske kroner, så det er definitivt et marked Secundo kan utforske, svarer Eirik Broms.

Han henviser i den anledning til en rapport fra selskapet Statista.com.

– Samtidig er Secundo også med på utvide markedet, fordi vi sørger for at møbler som ellers ville blitt kastet, sendes tilbake på bruktmarkedet, og får et lengre liv, fortsetter Broms.

[ – Skal samfunnet går rundt må hjulene på bussen gå rundt ]

– Gir økonomisk mening

– Hvem kjøper dere møbler av, i tillegg til A-Møbler?

– Secundo kjøper overskuddsmøbler fra aktører i møbelbransjen, eiendomsbransjen og andre profesjonelle aktører. Vi kjøper også varer fra privatpersoner dersom volum og gjenbruksverdi er stor nok, men Secundo er i hovedsak en «business to business»-rettet plattform på innkjøpssiden. Vi signerer nye avtaler løpende og har fått med flere interessante aktører de siste månedene, svarer Shafi Adan.

– Hvordan fungerer dette samarbeidet rent praktisk?

– Ved bruk av teknologi kjøper Secundo overskuddsvarer som returer, utstillingsvarer, B-varer og lignende, i stedet for at disse blir kastet, svarer Eirik Broms.

– Det har definitivt vært et manglende fokus på miljø og klima i møbelbransjen – som mange andre bransjer, i et historisk perspektiv. Men vi opplever at A-Møbler har vært skikkelig framme i skoa i dialog med oss, og aktivt har gått inn for å ta et grønt standpunkt ved at overskuddsvarene får et nytt liv på bruktmarkedet i stedet for å gå til spille. Det er flott at aktørene nå vil gjøre noe med dette.

– Dette gir også økonomisk mening for partnerne vi samarbeider med, med tanke på at de får betalt for kapitalvarer de ikke får omsatt gjennom sine tradisjonelle salgskanaler og samtidig frigjør dyrebar lagerplass.

Enorme mengder med møbler blir årlig importert til Norge. Noe av dette ender etter hvert opp på loppemarkeder og bruktmarkeder, men veldig mye havner fortsatt på fyllinga. (Berit Keilen/NTB)

[ Nå truer fugleinfluensaen også hubroen: – Kan være skjebnesvangert ]

– Majoriteten er under 40 år

– Hvem kjøper møbler av dere?

– Både privatpersoner og virksomheter handler på plattformen vår, svarer Shafi Adan.

– Dette styres i stor grad av hvilke varer vi selger. Kontormøbler og innredning kjøpes ofte av bedrifter, mens møbler til hjemmet kjøpes av privatpersoner. Privatpersoner utgjør over halvparten av kundegruppen vår. Vi i Secundo ønsker å treffe begge kjøpergrupper, men er samtidig bevisste på at behovet er forskjellig.

– Er det noe som særpreger privatkundene deres?

– Vi ser at majoriteten av de privatpersonene som handler hos oss, er under 40 år, svarer Shafi Adan.

– Dette tror vi handler mye om at den yngre generasjonen generelt er mer klimabevisst, samtidig som vi kanskje er mer opptatt av å «gjøre et kupp» – flere av møblene på Secundo selges med opptil 80 prosent rabatt mot nypris.

– Når det er sagt, ser vi også en økning i personer over 40 år som bruker plattformen vår, så vi tror dette vil jevne seg noe ut etter hvert som den yngre generasjonen blir eldre, og samfunnet generelt blir mer klimabevisst.

[ Seks av ti fikk medhold: Håndverkere får svi for dårlig utført arbeid ]

– Lønner seg økonomisk

Blant dem som allerede har brukt Secundo, finner vi NVE – Norges vassdrags- og energidirektoratet. NVE kjøper også brukte kontormøbler av to andre aktører som tilbyr det i Oslo, får Dagsavisen opplyst.

– For oss er dette et veldig godt alternativ til å kjøpe nytt. Gjenbruk av kontormøbler er både positivt for fotavtrykket vårt, og lønner seg rent økonomisk, sier Hans Petter Arvesen, seksjonssjef i NVE.

Også en rekke virksomheter i Oslo kommune brukte Secundo i fjor – i hovedsak for å dekke møbelbehov i omsorgsboliger, ungdomsklubber og AKS (Aktivitetsskolen), får Dagsavisen opplyst fra Byrådsavdeling for finans.

– Hvordan er kvaliteten på møblene dere selger?

– Møblene Secundo selger varierer fra helt nye – for eksempel returnerte produkter og overskuddsvarer i møbelbutikkene, til godt brukte møbler. Felles for de alle er at de er funksjonelle, rene og fortjener et lengre liv, svarer Eirik Broms.

– Setter dere strenge krav til kvalitet før dere kjøper noe som helst, eller utfører dere omfattende reparasjoner hvis det er nødvendig?

– I partnerskapene våre med møbelkjeder og eiendomsaktører er det stilt strenge krav til hvilke produkter Secundo kjøper og ikke. Denne grensen settes vanligvis ved at produktene gjennom enkle reparasjoner og fiksing kan få et nytt liv. Vi kjøper for eksempel varer som er flekkete, har hull som kan sys eller trenger nye bein – men kjøper ikke varer som lukter røyk, har stått ute eller trenger omfattende arbeid/reparasjon.

[ – Hundeangrep bør hundeeierne klare å unngå ]

– Mer klimabevisste

– Hvordan opplever dere kvaliteten på møbler generelt sett?

– Kvaliteten på møbler er varierende, og det er ikke noen hemmelighet at det er et klimaproblem at «fast furniture» (møbler som typisk bare holder i ett til fem år, journ. anmrk.) har blitt et begrep på verdensbasis, svarer Eirik Broms.

– Samtidig ser vi at de aller fleste aktører i møbelbransjen ­– for eksempel A-Møbler, har blitt mer klimabevisste de siste årene, med høyere fokus på bruk av bærekraftige materialer og tekstiler. Dette tror vi henger sammen med at kundene deres også stiller høyere krav til at de skal ha en grønn profil og være klimapositive.

Håvard Ulvin bekrefter at A-Møbler har blitt mer klimabevisst.

– Kort og greit ja. Vi kommer sent, men godt. Vi er nå i en prosess med implementering av ny strategi for hele selskapet og økt klimabevissthet er høyt på dagsorden, opplyser Ulvin.

– Siden vi er Norges største frittstående møbelvarehus har vi kort vei til beslutninger og god omstillingsevne. Vi har kvittet oss med alle fossile kjøretøy. samt gjort store oppgraderinger i bygget vårt de siste årene for å redusere strømforbruket, og fokus på kildesortering blant de ansatte er en enkel og viktig ting vi kan bidra med.

– I tillegg så er vi heldige at møbelbransjen også er i endring, og flere av våre største leverandører har nå fått et høyere fokus på klima og bærekraft. FSC-sertifisert treverk og resirkulerte og resirkulerbare materialer i møbelproduksjonen, hadde på årets største møbelmesse i Europa (IMM Cologne i Köln i Tyskland, journ. anmrk.) et mye høyere fokus, og det er en synlig taktendring knyttet til bærekraft.

– Det skyldes nok flere ting og egen samvittighet hos produsentene, men også at stadig strengere myndighetskrav i EU på trappene.

– Selger A-Møbler «fast furniture»?

– Vi har aldri hatt og har ingen intensjon om å kaste oss på en bølge med «fast furniture», svarer Ulvin.

– Vi er også bundet til norsk lov om reklamasjonsrett og den er fem år på møbler. Det ville være uhensiktsmessig for oss å med hensikt tilby møbler som ikke møter lovkravene.

[ – Lite som tyder på at man må fram med snøskuffa ]

Europeiske ambisjoner

Også Secundo ser til hva som skjer i andre land, og hvilke muligheter det kan innebære for selskapet.

– Vi har fått muligheten til å teste konseptet vårt her hjemme, men for å kunne få til den «impacten» vi ønsker, må vi se på dette med europeiske briller, sier Eirik Broms.

– Det finnes cirka 65 byer som er like store, eller større enn Oslo i Europa, og det er både stort potensial for vekst og klimapåvirkning i alle disse byene – kanskje i enda større grad enn Oslo.

– Målet vårt er å være fullt operasjonell i minst én stor europeisk by i tillegg til Oslo, i løpet av 2024, men først skal vi strømlinjeforme de operasjonelle prosessene og teknologien vår i noen måneder til.

– Vi var for eksempel i Wien for å studere markedet der i én måned nylig, og man ser at i flere sentraleuropeiske byer er klimafokuset virkelig i ferd med å treffe møbelbransjen – kanskje i enda større grad enn i Oslo. Samtidig kommer EUs «Green Deal» i 2025, som vil stille helt andre krav til sirkularitet og gjenbruk hos både offentlige og private aktører.

Secundo omsatte for 5,8 millioner kroner i 2022, og for om lag 17 millioner kroner i 2023, får Dagsavisen opplyst.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen