Dramatisk trusselsituasjon på Oslo-skole: Elev skal ha blitt truet med skytevåpen

Det var mandag 8. januar klokka 12.36 at Stovner politistasjon fikk melding om at det få minutter tidligere hadde oppstått en alvorlig volds- og trusselsituasjon inne på en videregående skole på Oslos østkant.

En 16 år gammel elev ved skolen skal ifølge politiet ha blitt oppsøkt av en større gruppe på rundt 15–20 gutter tilhørende et nærliggende ungdomsmiljø. I forbindelse med hendelsen skal det ha blitt truet med en pistol. Selve hendelsen skal ha skjedd inne i skolens lokaler.

– Meldingen gikk ut på at en person ble truet med et skytevåpen inne på skolen av en gjeng fra et nærliggende ungdomsmiljø 10–15 minutter før politiet ble varslet, sier Benedicte Malling, politiadvokat i enhet øst ved Manglerud politistasjon til Dagsavisen.

Da politiet fikk meldingen, ble det slått full alarm og en stor politiaksjon ble igangsatt. I alt elleve patruljer med innsatsleder, forebyggende patruljer, ordinære patruljer, hundepatruljer og kriminalvakten var involvert i oppdraget, ifølge politiet.

– Trussel med skytevåpen inne på en skole er ikke dagligdags. En situasjon som involverer ungdom og skytevåpen tas særdeles alvorlig hos politiet, fastslår Malling, som behandler mange av straffesakene knyttet til ungdommer i Oslo.

Ifølge Utdanningsetatens egne rapporteringer, som Dagsavisen tidligere har omtalt, er det den aller mest alvorlige volden i Osloskolen som øker mest (se lenke nedenfor og faktaboks lenger ned i saken).

Skytevåpen ikke funnet

Da politiet ankom skolen hadde alle involverte forlatt skolens område.

– På stedet startet politiet umiddelbart arbeidet med å kartlegge mest mulig av hendelsesforløpet. Vi gjorde blant annet tekniske undersøkelser, snakket med vitner og søkte etter relevant videoovervåking i området, opplyser Benedicte Malling til Dagsavisen.

Benedicte Malling, politiadvokat i enhet øst ved Manglerud politistasjon. (Politiet)

– To personer fikk status som siktet senere samme dag og ble innbrakt til Stovner politistasjon. Ytterligere to 16-åringer født i 2007, er siktet i etterkant, men ingen av ungdommene har så langt ønsket å forklare seg for politiet, sier hun.

Dessverre er det mange unge som ikke forstår faren en kniv utgjør. — Jane Bechmann Dahl, leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt.

Ifølge politiet er ingen av de siktede elever på skolen der trusselsituasjonen skal ha funnet sted. Hvem av ungdommene som eventuelt har tatt med seg skytevåpenet inn på skolens område og hva som var bakgrunnen eller opptakten til den alvorlige hendelsen, kan politiet foreløpig ikke si noe om:

– Det er altfor tidlig. Det pågår nå en etterforskning. Vi vet at de fire siktede kjenner hverandre fra før. Den fornærmede har forklart seg til politiet, men så langt ikke de siktede. Vi mangler derfor et helhetlig bilde av hendelsen, bekrefter politiadvokaten.

Malling opplyser at politiet foreløpig ikke har beslaglagt noe skytevåpen, men forteller at politiet har beslaglagt telefonene til de fire siktede samt den fornærmede 16-åringen:

– En gjennomgang av innhold som eventuelt kan knyttes til hendelsen vil være en del av den videre etterforskningen, sier hun.

Erkjenner ikke straffskyld

På grunn av de involvertes unge alder, ønsker ikke politiet å gå inn på hvorvidt disse er kjent i politiet fra tidligere.

Ifølge politiadvokaten er alle de fire ungdommene siktet for grov kroppskrenkelse. To av 16-åringene er i tillegg siktet for ulovlig befatning med skytevåpen. Det er også tatt ut siktelse for en person, for bæring av kniv på offentlig sted.

Vi ser fram til å få bevist min klients uskyld gjennom etterforskningen. — Omar Tashakori, advokat for en av de fire siktede 16-åringene.

Dagsavisen har kontaktet advokatene til de fire siktede ungdommene. Tre av dem ønsker foreløpig ikke å kommentere saken eller siktelsen.

Advokat Omar Tashakori i advokatfirmaet Legalis AS, er advokat for den fjerde gutten, og skriver dette i en kort sms til Dagsavisen:

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, og vi ser fram til å få bevist min klients uskyld gjennom etterforskningen. Det er det jeg kan si foreløpig.

Jane Bechmann Dahl er leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt. Hun legger ikke skjul på at politiet ser svært alvorlig på skolehendelsen øst i Oslo:

– Dette er ikke en type hendelse vi ønsker over hode, og spesielt ikke inne på en skole.

Jane Bechmann Dahl, leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt. (Politiet)

– Skolen er en av de viktigste arenaene i barn og unges liv, der det skal være trygt og godt å være. Trygghet er et viktig premiss for trivsel og læring og også avgjørende for å forebygge rus og kriminalitet. Så alvorlige hendelser vil kunne rokke ved denne tryggheten både for elever og ansatte, og er derfor spesielt alvorlig, sier Bechmann Dahl til Dagsavisen.

– Vårt ønske er jo at skolen skal være et sted som virker forebyggende både på rus og kriminalitet, legger hun til.

Mer vold, flere bærer kniv

Per i dag finnes det ikke tall eller statistikk som viser hvor mange skoleutrykninger politiet har hatt til Oslo-skoler grunnet volds- og trusselsituasjoner de siste årene. Politiet sitter heller ikke med noen oversikt over hvor mange saker som omfatter våpenbesittelse ute på skolene.

– Dette ville krevd en manuell gjennomgang, forklarer Jane Bechmann Dahl.

På spørsmål om hun kan beskrive utviklingen i våpenbruk blant barn og unge under 18 år i hovedstaden, sier den forebyggende enhetslederen:

– Vi ser en økning i antall voldshendelser, samtidig som flere barn og unge anmeldes for å bære kniv eller skytevåpen. Vi har flere konkrete eksempler på voldshendelser som har tilknytning til skoler – også der våpen er involvert. Dette er noe politiet gir mye oppmerksomhet, nettopp fordi skadepotensialet er så stort.

– Når barn og unge i økende grad bærer våpen, er dette noe som lett kan havne i jakkelomma eller skolesekken, og derfor også kan bli en del av skolehverdagen, sier hun.

Som rektor opplever jeg at vi har et godt skolemiljø der elevene våre trives. — Rektor på skolen der en elev skal ha blitt truet med våpen.

Enhetslederen forteller videre at barn og unge politiet er i kontakt med ofte forklarer våpenbesittelsen med behovet for å trygge seg selv eller å kunne «skremme» hvis noe plutselig skjer.

– Ofte er det nok en kombinasjon av begge deler. Dessverre er det mange unge som ikke forstår faren en kniv kan utgjøre, sier Jane Bechmann Dahl.

Hun bekrefter at politiet har hatt økt tilstedeværelse ved den aktuelle skolen i kjølvannet av den alvorlige hendelsen tidligere i år, men sier samtidig at politiet generelt er opptatt av å «være på» også andre steder:

– Vi er til stede rundt omkring i hele byen og på mange Oslo-skoler både uniformert og sivilkledd. Alle skoler i Oslo har sin egen skolekontakt i politiet, som de samarbeider tett med. Dette er viktig både for å skape tillit og trygghet, men også for å forebygge og avdekke kriminelle forhold, understreker Jane Bechmann Dahl er leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt.

VOLD BLANT BARN OG UNGE

Av politiets statistikk over vold og kriminalitet blant unge i Norge for 2023 kommer det fram at:

* I 2023 ble det totalt påtaleavgjort 21 800 straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år. Det er en økning på 28 prosent sammenlignet med fjoråret. Barn under 15 år står for 36 prosent av forholdene.

* Når det gjelder voldslovbrudd viser tallene at det i 2023 ble påtaleavgjort rundt 5 400 voldslovbrudd utført av ungdommer under 18 år. Dette er en økning på 37 prosent sammenlignet med fjoråret hvor antallet påtaleavgjorte forhold var rundt 4000.

* I fjor ble det registrert 11 700 unike gjerningspersoner under 18 år. Det er en økning på 20 prosent sammenlignet med gjennomsnittet de siste fire årene. Av disse er 71 prosent registrert med kun ett forhold i løpet av 2023.

Kilde: Politidirektoratet 2024

Jobber forebyggende

Dagsavisen har gitt rektor på den aktuelle skolen anledning til å kommentere den alvorlige hendelsen rett etter nyttår. I en kort uttalelse til avisen sier skolelederen:

– Som rektor opplever jeg at vi har et godt skolemiljø der elevene våre trives, selv om vi selvsagt har våre utfordringer som alle andre skoler. Skolens personale er stabilt og samarbeidet med elever og tillitsvalgte er godt og tett. Selvsagt er det ingen som ønsker at en slik hendelse skal skje ved egen skole, og vi har så klart tatt tak i denne saken. Men dette kunne skjedd hvor som helst.

– Vi har jobbet kontinuerlig med forebyggende arbeid ved skolen vår i lang tid, og gjør ikke egentlig så mye annerledes enn før episoden januar. Vi er opptatt av å ha en åpen dialog.

