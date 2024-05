---

Hvem: Egil Svartdahl (69)

Hva: Pastor, predikant og programleder på TV.

Hvorfor: Om hvorfor vi feirer pinse.

– Igjen er det røde dager og fridager i kalenderen. De siste før jul. Hva er pinse?

– Det er da Den hellige ånd ble sendt fra himmelen, og disiplene og mange flere ble fylt av den Hellige Ånd. Dette kalles kirkens fødselsdag. Så uten pinse, ingen kirke. I praksis betyr Åndens komme at Gud er nær og at man ikke trenger å være i et spesielt land, spesiell by eller bygning for å være nær Gud. Nå har vi nettopp hatt Kristi himmelfartsdag, hvor Jesus reiste opp til himmelen, og sa at han ville komme tilbake ved å sende Den hellige ånd. Dette er ikke lett å forklare med enkle ord. Jeg kjenner at dette fort blir teologisk.

– Hvorfor feirer vi pinse?

– Jeg tror ikke at folk flest vet hvorfor vi feirer pinse. Heller ikke alle kristne, men de kristne høytidene henger i hop. Uten jul, ingen påske, ingen påske, ingen Kristi himmelfartsdag, og så videre. For meg er det viktig at den kristne troen ikke bygger på filosofiske tanker, men på historiske hendelser. Og for meg er pinse en del av historien.

– Hvorfor er pinse på forskjellige datoer?

– Det følger månefasen. Både påske og pinse er bevegelig høytider, alltid på samme dag, men ikke på samme dato.

– Har 2. pinsedag, som også er en rød dag, noen religiøs betydning?

– Nei. 2. pinsedag, og 2. påskedag også, er fridager fra den tiden hvor folk måtte reise lenger, og det var lang avstand til kirken. Da trengte de en ekstra dag for å komme seg hjem. Men noen religiøs betydning har ikke disse 2. dagene.

– Ifølge pinsemirakelet, eller pinsedagen, er tungetale en del av pinsen. Hva er tungetale?

– På pinsedagen i Jerusalem kom det folk fra hele verden for å feire jødisk pinse. Folk ble da forvirret av at de hørte sitt eget morsmål ble talt, og at det var ukjente som talte det. Dette var et kommunikasjonsmessig under. Tungetale er når man snakker et språk man ikke kan, men som blir gjenkjent av de som lytter. Med tungetale kan man kommunisere med Gud uten å tenke tanker, men snakke med hjertet.

– Hva er en pinsevenn?

– Det var slik at tungetale var ganske ukjent og lite utbredt rundt starten av 1900-tallet. I USA ble det en fornyelse av det samme som skjedde den første pinsedagen i Jerusalem. De som talte i tunger ble omtalt som «Pinsevenner», og dette ble etter hvert en bevegelse. For noen var det et kallenavn, andre et skjellsord.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Bibelen. Den har både formet mitt Gudsbilde og menneskesyn.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg er veldig for hverdags-lykke. Jeg ser på den kona jeg har vært kjæreste med i 55 år, og tenker hvor heldig jeg har vært. Jeg fikk en mor til fem barn, og mormor og farmor til 13 barnebarn. Tenk hvor heldig jeg har vært.

– Hvem var din barndomshelt?

– Det var Sølvpilen og Falk og også Månestråle De var ikke bare kamerater, men blodsbrødre, og forsvarte hverandre i alt og ett. Det førte til at en kamerat og jeg blandet blodet vårt, da vi ville være blodsbrødre, og ikke bare kamerater.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg har en tendens til å utsette ting. Jeg er glad for at jeg er født lat, eller så hadde jeg nok jobbet meg i hjel. Det jeg har entusiasme og er motivert for, går jeg på med stor iver. Det som er en plikt, blir ofte skjøvet ut i tid.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg skeier ikke sånn ut, som at jeg drikker meg full. For meg er det å skeie ut å koble av. Som å spille sjakk på nettet, eller ta en tur ut.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Lenge siden jeg har gjort det. Men jeg ville gått i tog mot urettferdighet, når det rammer de som ikke har en egen stemme, eller har egen styrke til å stå i kampen.

– Er det noe du angrer på?

– Å ja, jeg angrer på mye. Er man snart 70 som meg, og ikke angrer på noe, har man en alvorlig demens eller er psykopat. Aller mest angrer jeg på at jeg prioriterte feil i forhold til jobb og familie da ungene var små. Det har jeg bedt om tilgivelse for, og vi har hatt et oppgjør i familien rundt dette. Heldigvis har de en mor som prioriterte dem dobbelt.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det har jeg aldri tenkt på. Det minst spennende ville vært en som er lik meg selv. Jeg er nysgjerrig på andre folk, og vil gjerne stå fast med en som ikke tenker og tror som meg selv.

