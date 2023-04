Iván og Maria overlater både hus og hunder til fremmede

BERGEN (Dagsavisen): Til gjengjeld passer de godt på hundene til paret.

– Et helt fantastisk opplegg. Vinn-vinn for alle parter, sier Maria Montero til Dagsavisen.

Hun og samboeren Iván Rodrigo elsker å reise og har vært over store deler av verden. Men som hundeeiere er det ikke alltid like fritt å bare kaste seg ut på store reiser. Noen må jo passe hundene Noa og Asha.

– Tidligere fikk vi hjelp fra venner eller betalte hundepassere. Det fungerte fint, det også, men dette opplegget er vi veldig fornøyde med, sier Rodrigo.

Fikk hjelp fra Sverige

Allerede for rundt ti år siden fikk paret høre om gratiskonseptet til Trusted Housesitters. Nettsiden kobler turister på jakt etter en billig ferie, med dyreeiere som trenger pass til både kjæledyr og bolig.

Det skulle ta flere år før de selv bestemte seg for å gi det et forsøk.

– Vi var litt usikre på om dette var rett opplegg for oss, men bestemte oss for å prøve, sier Montero.

I fjor la de ut den første annonsen på nettsiden, med bilder av både hundene og leiligheten i Eidsvåg i Bergen. Det tok ikke lang tid før tilbudene strømmet på.

I leiligheten til Rodrigo får passerne både terrasse og hage for seg selv. (Birthe Steen Hansen)

Etter en nøye utvelgelsesprosess, fant de noen som passet og kunne dra på drømmereisen sin. Siden da har de gjentatt suksessen to ganger, senest ved nyttår, da tyske Janine Wallrabe og Laurin Gronbach fikk seg en gratisuke i Bergen.

De to studerer i Sverige, og ville finne et rimelig sted ikke så langt unna studiestedet.

– Vi kikket litt etter flere steder. Jeg hadde vært i Bergen før og likte byen veldig godt, så da vi tilfeldigvis så Maria og Iváns annonse slo vi til, sier Gronbach på telefon fra Sverige.

– Perfekt match

Videosamtaler mellom parene gjorde dem begge trygge på at de var en god match. Så mens Montero og Rodrigo feiret nyttår i Marocco, kunne Wallrabe og Gronbach passe både hunder og hus inn i det nye året.

– Dette var vår debut som hus- og hundepassere, og det var veldig bra. Absolutt noe jeg vil anbefale til andre. Noa og Asha var veldig avslappede, veloppdragne hunder som var med på det meste, sier Wallrabe.

Janine Wallrabe på tur med hundene. (Privat)

Oppgavene deres var enkle: gå tur med hundene to til tre ganger om dagen, gi dem mat og kos. En drømmeferie for Wallrabe, som har savnet dyrene familien hennes har hjemme i Tyskland.

– Der har vi både hund, kaniner, hest og fugler.

Hennes gode kjennskap til dyr var noe av grunnen til at samboerparet i Bergen valgte studentene.

– Og det viste seg å være et godt valg, for de var rett og slett fantastiske. Så respektfulle og ryddige, en perfekt match for oss. Det er også en flott ting med dette konseptet, du møter nye folk og danner nye vennskap, sier Montero.

– Uforståelig

Wallrabe og Gronbach kunne godt tenke seg å komme tilbake til Bergen igjen, men da har de ikke mange dyreeiere å velge mellom. For i skrivende stund er det bare to bergenske hjem som er registrert hos Trusted Housesitters.

– Ja, jeg forstår ikke hvorfor ikke flere i både Bergen og Norge gjør dette, sier Tamsy Meany, som er den andre annonsøren i Bergen. Eller egentlig på Askøy utenfor Bergen.

Tamsy Meany låner ut både bolig og katter når hun drar på ferie. (Birthe Steen Hansen)

Hun har vært i rollen som både passer og huseier, og sverger nå til denne måten å feriere.

– Jeg har hatt folk her fra Polen, Skottland og en tysker som selv bor i kollektiv i Bergen. Når jeg legger ut annonse på nettsiden er det bare å sette seg tilbake og se meldingene rulle inn fra hele verden, særlig fra USA. Det er stor interesse for Norge, siden det så sjelden legges ut tilgjengelige oppdrag her, forteller Meany.

Opprinnelig er hun fra Australia, mens ektemannen er dansk. Derfor blir det mye reising på ekteparet.

– Vi vil helst ikke ha de to kattene våre, Basil og Bernstein, på kattepensjonat. Begge er litt nevrotiske, og ville ikke hatt det bra på pensjonat. At de da kan få være hjemme i kjente omgivelser, med sine faste rutiner, sammen med mennesker, er helt fantastisk.

De to kattene Bernstein og Basil er begge 11 år gamle. (Privat)

«Sweet deal»

Det var nettopp det som var grunntanken da Trusted Housesitters ble etablert i 2010, ifølge PR-sjef Angela Laws.

– Det er først og fremst dyrenes velferd som er det viktigste. De får fullt tilsyn i sitt eget hjem, mens eierne får reise med en innvendig ro. Og passerne får et rimelig alternativ til upersonlige og kostbare hotellrom, sier Laws.

Medlemmene, som består av både passere og huseiere, betaler en årlig avgift på mellom 1.300 og 2.500 kroner, avhengig av hvilken pakke man velger. Det følger en forsikring med, slik at eventuelle skader i boligen skal kunne dekkes. I tillegg får man fri tilgang til videokonsultasjon med veterinær.

Utover det er det helt gratis.

Angela Laws har selv vært hus- og dyrepasser i over 200 hjem. – En gang passet jeg tre griser, forteller hun. (Trusted Housesitters)

– Jeg kjøper inn all kattematen, mens passerne selv sørger for sin egen mat. Det er jo en «sweet deal» for alle, mener Meany.

– Men det er vel litt risikabelt også, å overlate både hus og kjæledyr til fremmede?

– Ja, det er det selvsagt. Derfor er det viktig å være nøye under utvelgelsen. Trusted Housesitters gjør også noe bakgrunnssjekk, og det er betryggende.

Ikke redd for konkurranse

Et søk etter norske medlemmer viser at bare 32 har registrert profil på siden per nå. Ved Eikås Kattepensjonat i Bergen er man ikke bekymret for at nettsiden skal gå dem i næringen.

– Jeg tror det vil måtte være et ganske stort omfang før dette kan bli en reell konkurrent til oss. Akkurat nå har vi ventelister for sommerferien. Men i lavsesongen frykter vi mer konkurranse, for vi er avhengige av å drive hele året, sier innehaver Cecilie Skurtveit.

Og det er ikke alltid at man finner en hus- og dyrepasser innen man skal reise. Montero og Rodrigo dro i helgen til Budapest, og hadde forsøkt å finne kandidater før de dro.

– Men det gikk ikke, så vi fant andre løsninger. Det beste er å annonsere i god tid før turen, sier Montero.

Hundene Noa og Asha er noen gode sofagriser. (Birthe Steen Hansen)

