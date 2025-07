Russland elite er rystet etter selvmord 

Roman Starovojt ble funnet død med skuddsår i sin egen bil i forrige uke, bare få timer etter at det ble kjent at han var avsatt fra posten som transportminister.

Årsaken til avsettelsen er ikke kjent, men russisk politi har ifølge statlige medier konkludert med at 53-åringen tok sitt eget liv.

Dødsfallet har sjokkert den russiske eliten, konstaterer professor Nina Khrusjtsjova ved The New School i New York.

– Den russiske eliten er redd, sier et Khrusjtsjova, som er oldebarnet til Sovjetunionens tidligere leder Nikita Khrusjtsjov.

– Dette har vi egentlig ikke har sett siden 1953, legger hun til med henvisning til henrettelsen av mannen som var kjent som Josef Stalins bøddel, lederen av det hemmelige politiet NKVD, Lavrentij Berija.

En ukrainsk soldat patruljerer i byen Sudzja i den russiske Kursk-regionen i august i fjor. AP / NTB

Mistanke om korrupsjon

Roman Starovojt var tidligere guvernør i Kursk-regionen, som i august i fjor ble invadert av ukrainske styrker. Det var et pinlig tilbakeslag for den russiske forsvarsledelsen.

Det etterforskes nå om penger Moskva hadde bevilget til grensekontroll og beredskap i Kursk, var underslått.

Ifølge russiske medier ble Starovojt mistenkt for korrupsjon og risikerte pågripelse, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Putins talsmann Dmitrij Peskov ga uttrykk for sjokk over dødsfallet, men den russiske presidenten har ikke kommentert det. Det blir sett på som et bevis for at Starovojt hadde falt kraftig i unåde i Kreml.

Sørgende

Putin deltok ikke i torsdagens minneseremoni for den tidligere samferdselsministeren.

– Presidenten har en annen arbeidsplan i dag, lød Peskovs korte begrunnelse.

Russlands tidligere viseforsvarsminister Timur Ivanov ble tidligere i måneden funnet skyldig i korrupsjon og dømt til 13 års fengsel. Sputnik / AP / NTB

Hundrevis av sørgende, inkludert flere statsråder og offentlige tjenestemenn, deltok under minneseremonien og la ned røde roser ved den åpne kisten med Starovojt.

Stemningen var urolig, og få ønsket å snakke med journalister.

– Det er et stort tap, veldig uventet, sa en kvinne.

– Han var veldig aktiv, munter og elsket livet. Jeg forstår ikke hvordan dette kunne skje, la hun til.

Syndebukk

Starovojt var guvernør i Kursk-regionen i fem år før han ble hentet til Moskva. Det skjedde få måneder før det overraskende angrepet der ukrainske styrker rykket inn i regionen og tok kontroll over flere titalls landsbyer.

Etterfølgeren hans i guvernørposten ble pågrepet i vår, anklaget for å ha underslått midler som skulle styrke forsvaret av regionen.

– De forsøker å gjøre ham til syndebukk. Det ukrainske angrepet kunne hovedsakelig skje fordi det ikke var nok soldater til å beskytte grensen, men det er lettere å legge skylden på en sivil tjenestemann, sier den politiske kommentatoren Andrej Pertsev.

Russlands president Vladimir Putin lovet lenge å slå ned på korrupsjon, uten at dette tilsynelatende ble gjort. Krigen i Ukraina har endret på dette. Sputnik / AP / NTB

Kampanje

Etterforskningen i Kursk er ledd i en større aksjon mot tjenestemenn som skal ha beriket seg på bekostning av den russiske hæren siden invasjonen av Ukraina.

Ledelsen i Kreml har slått hardt ned på dette og røsket opp i det som tidligere ble ansett for å være akseptabelt blant russiske tjenestemenn.

– Det pleide å være regler. Folk visste at når du klatret høyt nok opp, så ville de ikke røre deg, sier Pertsev.

– Du hadde garantier, og alle forsto reglene … men slik fungerer det ikke lenger, legger han til.

Putin-løfte

Selv om Putin gjennom sine 25 år ved makten har kritisert og lovet å utrydde korrupsjon, har hans styre vært preget av systematisk korrupsjon, ifølge kritikere.

Enkelte høyprofilerte arrestasjoner har typisk vært brukt for å ramme Putins motstandere, eller de har kommet som et resultat av intern strid lenger nede i det russiske makthierarkiet.

Invasjonen av Ukraina har endret dette.

Den ukrainske invasjonen av Kursk-regionen i Russland kom svært overraskende på det russiske forsvaret. AP / NTB

Straffes nådeløst

– Noe innenfor systemet har begynt å fungere helt annerledes, påpeker Tatiana Stanovaja, analytiker i Carnegie Politika, en nettbasert publikasjon som kommenterer russisk politikk.

Den Washington-baserte tankesmia Carnegie Endowment for International Peace, som eier Carnegie Politika, er forbudt og stemplet som «uønsket organisasjon» i Russland.

– Enhver handling eller mangel på handling som i myndighetenes øyne øker statens sårbarhet, blir nå straffet nådeløst og kompromissløst, sier Stanovaja.

I et slikt klima er det uunngåelig at hoder må rulle som følge av svikten og det pinlige nederlaget i Kursk, påpeker hun.

En sønderskutt statue av Sovjetunionens grunnlegger Vladimir Lenin i byen Sudzja i Russland etter den overraskende ukrainske invasjonen i august i fjor. AP / NTB

– Hellig krig

For Kreml er krigen i Ukraina en «hellig krig» som har resultert i omskriving av reglene for lojalitet, mener Khrusjtsjova.

– Under en hellig krig stjeler man ikke. Man strammer inn livreima og jobber døgnet rundt for å lage våpnene som trengs, sier hun.

Atmosfæren har skapt «en følelse av håpløshet» blant tjenestemenn i Moskva, og den følelsen kommer sannsynligvis ikke til å forsvinne, tror Stanovaja.

– Systemet vil framover være villige til å ofre stadig mer fremtredende personer, advarer hun.

(NTB)