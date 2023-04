Hver tiende sørlending «grøsser» ved tanken på homofile menn

Sørlendinger er mest negative i landet til seksuelle minoriteter, kjønnsidentiteter og -uttrykk, skriver Fædrelandsvennen i sin omtale av Bufdir-funnene.

Tallene viser at 10,5 prosent «grøsser ved tanken på homofile menn».

17,3 prosent er uenige i at homofile skal ha samme rettigheter som heterofile.

22,1 prosent ville vært ukomfortabel med en statsminister som var transperson.

25,4 prosent er negative til personer som ser på seg selv som både kvinne og mann.

27,2 prosent er negative til personer som ikke ser på seg selv som verken kvinne eller mann.

Undersøkelsen omfatter i tillegg til Sørlandet også Telemark og Vestfold fylke.

Styreleder Bassel Hatoum i organisasjonen Skeiv Verden sier han ikke er overrasket. Han har lenge forsøkt å få til et nettverk for skeive immigranter i Kristiansand og han forteller til Fædrelandsvennen at mange flytter til Oslo og Bergen, hvor det er større miljøer.

– Mange skeive immigranter blir isolert og forteller om ensomhet, utenforskap og psykiske problemer. Og det er verre i Agder enn i landet for øvrig. Det handler ikke minst om sørlendingers negative holdninger overfor skeive, tror Hatoum.

[ Freya-kunstner om avlivingen: – Folk oppførte seg som bavianer rundt henne ]

[ Solceller på taket har gått fra å være kun for spesielt interesserte til å bli «allemannseie» ]