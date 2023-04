– 2-åringen vår har egen hagle, rifle og en ponni som heter Sparkles

Guvernør Kristi Noem fortalte publikum på årets National Rifle Association (NRA) i Indiana at hennes lille barnebarn har flere våpen, rapporterer Mediaite. Under sitt innlegg snakket Kristi Noem om barnebarna sine: Addie (2) og Branch, som er noen måneder gammel. Guvernøren fortalte da at Addie på to år allerede hadde en hagle og en rifle.

The National Rifle Association Holds Annual Convention in Indianapolis Guvernørens uttalelser om våpen gikk viralt. (SCOTT OLSON/AFP)

– Som dere vet vil Addie snart vil trenge dem, og jeg vil berolige dere med at hun har allerede en hagle og hun har allerede en rifle, og en liten ponni som heter Sparkles. Så jenta er klar, sa Noem.

Uttalelsen gikk ifølge The Guardian viralt og skapte storm i sosiale medier, der flere påpekte vanviddet i en slik uttalelse er særdeles sjokkerende rett etter en masseskyting på en privat kristen skole i Nashville, Tennessee.

Noem signerte også en ordre som søker å ytterligere beskytte Sør Dakotas grunnlovstillegg second amendment – retten til å eie våpen, og fikk selskap på scenen av NRAs administrerende direktør, Wayne LaPierre. Han roste henne for å bidra til at Sør Dakota setter standarden for den mest våpenvennlige staten i nasjonen.

