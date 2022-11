Dronetiltalt russer nektet skyld i retten

BERGEN (Dagsavisen): Mindre enn fire uker etter at den russiske statsborgeren ble pågrepet i Ullensvang, står han tiltalt for å ha fløyet drone på sju ulike plasser på Vestlandet. I løpet av en uke skal han blant annet ha filmet Tyssedal, Preikestolen og Lysebotn med dronen.

Tirsdag startet rettssaken i Hordaland tingrett. Fra tiltalebenken erklærte russeren seg ikke skyldig.

Advokat Einar Råen forsvarer den dronetiltalte russeren.

– Fin norsk natur

Da 34-åringen ble fremstilt for varetektsfengsling i oktober, uttalte han til Bergens Tidende at han sendte bilder og video av opplevelser og fin, norsk natur hjem til familien i Russland. Han forklarte at han ikke var klar over at han gjorde noe ulovlig. Russeren viste til at han 13. oktober ble stoppet med dronen av norsk politi, og at han da ble kontrollert.

– De lot meg reise videre og sa ikke noe om at det er ulovlig. Jeg har ikke gjort noe ulovlig, og det var umulig å finne ut av reglene, selv om jeg prøvde å sjekke før jeg dro.

Først løslatt

Fengslingsmøtet endte med at Hordaland tingrett ville løslate mannen fordi han ikke hadde fotografert viktig infrastruktur, men Gulating lagmannsrett mente derimot at handlingen var så alvorlig at han burde fengsles. Høyesterett forkastet anken.

Det var PST som ba politiet pågripe 34-åringen i oktober. På grunn av sanksjonene mot Russland er det ikke tillatt for russiske statsborgere å fly droner på norsk territorium.

Senere i november skal det være rettssaker mot tre andre russere som har fløyet drone i Norge. Disse sakene går for retten i Vadsø og Tromsø.

