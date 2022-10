Jurister mener det er ulovlig å straffeforfølge russiske droneflygere i Norge

– Både regjeringen og påtalemyndigheten har tolket sanksjonsregelverket til å omfatte droner, men dette er feil, sier jussprofessorene Christoffer Conrad Eriksen og Anders Løvlie og juristene Nils Gunnar Skretting, Torkell Sætervadet og Sverre Tuseth til Bergens Tidende.

Alle fem er tilknyttet Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

De mener sanksjonsforskriften og EUs sanksjonsforordning kun omfatter registrerte luftfartøy, og viser til at droner ikke kan registreres. Videre viser de til at droner ikke er definert som luftfartøy i luftfartsloven.

– I den grad politiet har pågrepet russere og fått medhold i domstolene for at de kan varetektsfengsles uten at det foreligger hjemmel i lov, er det tale om en svært alvorlig svikt i rettssystemet, mener de.

Verken russere eller andre kan bruke droner på måter som krenker eller truer Norges selvstendighet, sikkerhet eller andre nasjonale interesser. Men det er ikke hjemmel for at russere kan pågripes eller anholdes kun fordi de har fløyet droner i Norge, framholder juristene.

Statssekretær Tale Jordbakke ved Statsministerens kontor sier at de har basert seg på et helt klart råd om at droner er inkludert i sanksjonsregelverket:

«Luftfartstilsynet og Utenriksdepartementet har vært tydelige på at forbudet gjelder for alle typer flyging, også droner. Vi har forholdt oss til dette. Når tolkningen av regelverket nå er gjenstand for vurdering i flere pågående straffesaker, er det ikke naturlig at statsministeren uttaler seg ytterligere om spørsmålet.»

