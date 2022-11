Russer tiltalt for å ha filmet med drone sju steder på Vestlandet

Russeren har erkjent at han fløy drone i Hardanger, men han har hevdet at han ikke visste at det var ulovlig. Han har forklart at han tok bilder av naturen for privat bruk.

Mannen ble tatt etter å ha fløyet drone i Ullensvang. Han er i tillegg tiltalt for å ha fløyet drone sju ulike steder, ifølge NRK.

Ifølge tiltalen fløy russeren drone den 3. oktober i Bykle og Lysebotn, den 15. oktober i Stavanger, den 19. oktober i Hjelmeland, Bjørnheimsbygda og Preikestolen i Rogaland, og den 22. oktober i Tyssedal i Ullensvang.

Mannen er tiltalt for brudd på sanksjonslovens paragraf 2, som er Norges sanksjoner etter krigen i Ukraina. Rettssaken mot mannen begynner i Hordaland tingrett mandag 15. november, og varer i to dager, skriver Bergens Tidende.

Russeren har erkjent at han fløy drone i Hardanger, men hevder han ikke visste at det var ulovlig. Han har forklart at han tok bilder av naturen for privat bruk – og nekter derfor straffskyld.

Saken fortsetter under videoen

Tingretten mente mannen burde løslates fordi han ikke hadde fotografert viktig infrastruktur, men Gulating lagmannsrett mente derimot at handlingen var så alvorlig at han burde fengsles. Høyesterett forkastet anken.

Senere i november skal det være rettssaker mot tre andre russere som har fløyet drone i Norge. Disse sakene går for retten i Vadsø og Tromsø, opplyser PST til NRK.

[ Storslått funn i Italia: – Vil skrive om historien ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen