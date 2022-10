Pågrepet russer i Ullensvang sier han er turist – skulle ta bilder og video til kona

Russeren ble framstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett lørdag. Politiet ber om fire ukers varetekt, mens den russiske statsborgeren motsetter seg fengsling.

Mannens forsvarer Einar Råen sier til Bergensavisen at hans klient er en «vanlig russisk statsborger».

– Som turister flest, han tar bilder av natur. Han visste ikke at han gjorde noe galt, sier Råen.

Til Bergens Tidende sier russeren at han sendte bilder og video av opplevelser og fin, norsk natur hjem til familien i Russland.

– Barna mine kan for eksempel ikke gå lange fotturer som meg, så jeg ville vise dem hvordan det er, sier mannen.

Han forklarer at han ikke var klar over at han gjorde noe ulovlig. Russeren viser til at han 13. oktober ble stoppet med dronen av norsk politi, og at han da ble kontrollert.

– De lot meg reise videre og sa ikke noe om at det er ulovlig. Jeg har ikke gjort noe ulovlig, og det var umulig å finne ut av reglene, selv om jeg prøvde å sjekke før jeg dro, sier han videre.

PST opplyste torsdag at mannen er pågrepet etter anmodning fra PST for å fly drone på norsk territorium. På grunn av sanksjonene mot Russland er det ikke tillatt for russiske statsborgere å fly droner på norsk territorium.