Russiske Andrey Yakunin tiltalt for droneflyging

Det skriver Nordlys. Rettssaken mot ham er berammet til 29. november i Nord-Troms og Senja tingrett.

Yakunin er sønn av en russisk forretningsmann med bånd til Vladimir Putin og ble pågrepet i Hammerfest mandag 17. oktober. Han er siktet for å fly drone ulovlig på Svalbard.

Sanksjonsforskriftene forbyr russere å operere fly og droner i Norge. I tiltalen heter det at han oppholdt seg på Svalbard i perioden 3. august til 6. september i år og fløy drone gjentatte ganger i denne perioden.

Var på ferie

Yakunin har selv opplyst at han har feriert på Svalbard og i Norge nesten hvert år siden 2016. Ifølge hans advokater er det fordi han driver med fjellklatring og seiling, og er en aktiv friluftsmann med lidenskap for Arktis.

Russeren, som også har britisk statsborgerskap, har erkjent å ha fløyet en hobbydrone på Svalbard, men mener det ikke var ulovlig.

Tingretten ville opprinnelig løslate Yakunin, men PST anket saken til Hålogaland lagmannsrett, og han har vært varetektsfengslet siden. Også lagmannsretten kom fram til at han skal holdes fengslet fram til rettssaken.

Dronesak på Vestlandet

Allerede 15. november starter en annen dronesak der en russer står tiltalt.

Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel for mannen i 30-årene som er tiltalt for å ha filmet med drone på Vestlandet.

Han ble pågrepet i oktober etter å ha fløyet drone i Ullensvang. Russeren er tiltalt for å ha fløyet drone på sju ulike steder, ifølge NRK.

Han har erkjent at han fløy drone i Hardanger, men hevder han ikke visste at det var ulovlig. Tiltalte har forklart at han tok bilder av naturen for privat bruk – og nekter straffskyld.

Statsadvokat Marit Formo sa til Bergens Tidende at han ikke er tiltalt for å ha fotografert kritisk eller militær infrastruktur, men for brudd på sanksjonslovens paragraf 2, som er Norges sanksjoner etter krigen i Ukraina.

