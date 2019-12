Hun er svært fornøyd med at trafikken over Rådhusbrua er gått ned.

Trafikkmålingene er gjort av Statens vegvesen for perioden 2018-2019, viser at trafikken er redusert med hele 550 færre kjøretøy i døgnet siden 2018.

– Tallene viser at vi er på rett vei. Det er svært gledelig, sier Benedicte Lund.

– Tiltakene virker

– Dette viser at tiltakene virker, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), leder av styringsgruppa i Miljøløftet Moss. Hun er svært fornøyd med at arbeidet har gitt så gode resultater.

– Dette er fantastiske tall som viser at perioden med gratis buss kombinert med et nytt og bedre rutetilbud har hatt effekt. Folk har fått prøvd ut bussen og erfart at dette er et transportmiddel som kan konkurrere med bilen. Etter gratisperioden med buss er det fortsatt en økning i antall busspassasjerer på 42 prosent, sammenlignet med samme periode i 2018, sier Siv H. Jacobsen.

Det var i perioden august-november i år at det var gratis å ta bussen i Moss.

Flere tok bussen

Prosjektleder Helene Øvrelid i Miljøløftet Moss presenterer disse tallene for riksvei 19, Rådhusbrua:

Fram til gratisperioden for buss var det i gjennomsnitt 300 færre kjøretøy i døgnet i 2019 i forhold til 2018.

I gratisperioden for buss ble det ytterligere 350 færre kjøretøy pr. døgn, slik at det ble totalt 650 færre kjøretøy i 2019 i forhold til 2018. Etter gratisperioden for buss og fram til 15. desember, er tallet gått noe opp igjen.

– Resultatet er fortsatt meget bra, med gjennomsnittlig 550 færre biler i døgnet i forhold til tallene fra 2018.

– Er det sannsynlig at det blir flere perioder med gratis buss, siden dette tydeligvis er en viktig del nedgangen i biltrafikken?

– Det er et spørsmål som politikerne må ta stilling til. Men bussrutene ble også endret på den tida det ble en gratis periode. Det kan være at bussene nå er mer tilpasset behovet til innbyggerne, noe som gjøre det lettere å la bilen stå. Det viser seg at det var omkring 50 prosent arbeidsreiser blant dem som av dem benyttet gratis busstilbud. Det var mange som trodde at det hovedsakelig ville være ungdom som ville bruke gratis buss, men det stemmer ikke, sier Helene Øvrelid.

Benedicte Lund er ikke sikker på at et fast, gratis busstilbud vil være riktig medisin form å få flere til å sette bort bilen.

– Jeg tror det kan være lurt å få billigere reiser internt i byene. I dag er det mulig å få kjøre mellom byene i Østfold for samme pris som det koster å kjøre fra Hoppern til sentrum. Det henger ikke helt på greip, mener Benedicte Lund.

Hjem-jobb-hjem

Miljøløftet Moss jobber med flere tiltak for å få flere over på sykkel, gange og kollektiv. Et av tiltakene er prosjektet hjemjobb-hjem som er et samarbeid mellom Miljøløftet Moss og lokale bedrifter for å få flere av de ansatte til å sykle, gå eller reise kollektivt til og fra jobb. Torsdag denne uka signerte Miljøløftet Moss en avtale med Wärtsilä Moss. Tidligere i høst ble det inngått en lignende avtale md Aker Solutions.

- Dersom flere velger å sette igjen bilen hjemme vil det bli mindre trafikk, bedre miljø og hyggeligere og trygger å ferdes for mye trafikanter, sier prosjektleder Helene Øvrelid.