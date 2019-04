10. mai står Steve Bannon på scenen i Oslo Militære Samfund for å holde foredrag, i regi av nettavisen og forlaget Document. Dagen før er Bannon en av hovedgjestene under Nordiske Mediedager (8.-10. mai), den årlige konferansen for skandinavisk mediebransje, hvor han blir intervjuet på scenen i Grieghallen. Nordiske Mediedagers invitasjon til Steve Bannon har vakt kritikk og sterke protester de siste ukene. Kritikere beskriver Bannon som høyreekstrem.

«Vrangforestillinger»

Document.no har benyttet anledningen til å invitere Bannon til å snakke i Oslo.

«Vi har invitert Bannon fordi han befant seg i Norge», skriver Documents redaktør Hans Rustad til Dagsavisen.

Han mener debatten om Steve Bannons opptreden på Nordiske Mediedager «har vist at det er mange som lider av vrangforestillinger om Bannon. Enhver kan gå inn og finne taler av ham og intervjuer med ham på YouTube. Ethvert oppegående menneske ser med en gang at dette er en smart, kunnskapsrik fyr. Derfor blir han da også invitert verden rundt og snakker mennesker som betyr noe, som i Japan i mars. Men det har man ikke oppdaget i Norge. Her har man laget en stråmann. Det trenger korreksjon. Derfor vil alle kunne oppleve Bannon live i Oslo», skriver Rustad til Dagsavisen.

Trump-strateg

Steve Bannon var redaktør for ytre høyre-nettstedet Breitbart da han ble rekruttert som kampanjestrateg for Donald Trump. Mange har gitt ham æren for Trumps seier i det amerikanske presidentvalget, og han er også blitt beskrevet som arkitekten bak Trumps omstridte innreiseforbud mot muslimske land. Bannon fungerte som Trumps sjefsstrateg fram til august 2017, da han fikk sparken.

Les også: Strid om Bannons norgesbesøk

Forfatter og samfunnsdebattant Mohamed Abdi er blant flere profilerte navn som har nektet å delta på Nordiske Mediedagers debatt om ytringsfrihet 10. mai, i protest mot at Steve Bannon er gjest ved festivalen.

– Nordiske Mediedager må trekke invitasjonen til Steve Bannon, sa Mohamed Abdi, samfunnsdebattant og skribent, til Dagsavisen.

Antisemittisme

Forstander i Det Mosaiske Trossamfunn og andre nestleder i Antirasistisk Senter Ervin Kohn har i Dagsavisen støttet oppfordringen til å trekke invitasjonen, og kritisert Steve Bannon for å spille på antisemittisme.

– Steve Bannon sprer frykt. Det han driver med, er en trussel mot våre liberale demokratier. Han spiller bevisst på antisemittiske stereotyper og konspirasjonsteorier, uttalte Ervin Kohn til Dagsavisen.

Les også: Nordiske Mediedager-debatten: – Bannon spiller på antisemittisme

Mediekritiker og Mediedager-deltager Anki Gerhardsen har i nettavisen Filter kalt kritikken mot Bannon-arrangementet «urovekkende» og «nærmest en aksjon for ytterligere polarisering».

«Eksplosiv» interesse

Bannon har den siste tiden hatt base i Europa hvor han har hatt møter med ledende aktører fra europeiske ytre høyre-fløy, i forkant av det kommende valget til EU-parlamentet. I Italia har han sammen med ytterliggående konservative miljøer samlet en allianse med mål å svekke posisjonen til pave Frans.

Etter opptredenen på Nordiske Mediedager og foredraget i Oslo er Bannon invitert til en konferanse i Tyskland i regi av det høyrenasjonalistiske partiet Alternative für Deutschland (AfD) 11. mai.

«Bannon er ideologisk. Han er anti-establishment. Dette vil bli en interessant kveld» skriver Document.no i sin presentasjon av arrangementet, som ble offentliggjort mandag ettermiddag.

Av sikkerhetsmessige årsaker må alle vise legitimasjon ved inngangen, opplyses det på nettsidene for arrangementet.

Tirsdag ettermiddag var det bare få billetter igjen til arrangementet. Hans Rustad i Document.no beskriver interessen som «eksplosiv».

Les også: Jeg står i fare for å bli kneblet