I mai kommer Donald Trumps tidligere sjefsstrateg Steve Bannon til Norge og konferansen Nordiske Mediedager. Invitasjonen har skapt debatt, og den siste uka har flere profilerte norske debattanter sagt nei til å delta på Nordiske Mediedagers panelsamtale om ytringsfrihet i protest mot Bannon.

Fredag ettermiddag publiserte NBC News utdrag fra et intervju med Steve Bannon i Roma, der han forteller om sin nye kampanje mot paven og Vatikanet. Ifølge NBC News vil Bannon nå bruke samme folk og samme metoder mot paven som han brukte for å få Trump valgt.

Ultrakonservative

- Mitt problem med dagens pave er pedofilikrisen. De tar ikke dette alvorlig som en krise, sier Bannon til NBC. Bannon mener at Vatikanet vil gå konkurs om ikke de håndterer overgrepskrisen bedre.

Fra NBC-intervjuet med Steve Bannon i Roma. Foto: Skjermdump MSNBC

Ifølge NBC og flere andre amerikanske medier leder Bannon en allianse av amerikanske ultrakonservative i kampen mot paven. Flere kommentatorer har uttrykt sterk kritikk mot det Bannon-ledede initiativet, som de mener er en del av et konservativt tilbakeslag mot de liberale verdiene til den nye paven.

- Bruker krisen som våpen

- De bruker overgrepskrisen i den katolske kirken som et våpen for å underminere pavens autoritet og hans popularitet blant folket, sier professor John Carr ved Georgetown til NBC.

Pave Francis har en rekke ganger uttalt seg kritisk til Donald Trump og har advart mot fremveksten av høyrepopulisme i USA og andre steder i verden.

- Problemet er at paven opptrer som politiker. Han legger skylden på alt som er galt i verden på den populistiske nasjonalistiske bevegelse, sier Bannon til NBC.

Bannon skal ha alliert seg med den konservative tidligere erkebiskopen av St Louis, en markant kritiker av paven. Sammen vil de bygge en bevegelse av kristenkonservative ytre høyre-ideologer i Italia, skriver NBC News.

Foran EU-valget

I NBC-reportasjen forteller Bannon om sine planer for å gjøre et gammelt kloster utenfor Roma om til et senter for bevegelsen. Han beskriver det overfor New Yorker som en ytre høyre-motstykke til George Soros Foundation.

Bannon har den siste tiden vært i Roma og møtt flere ledende figurer på ytre høyre i europeisk politikk foran valget til EU-parlamentet i slutten av mai. Men både Marine Le Pen og tyske Alternative für Deutschland har uttrykt skepsis overfor Bannons europeiske initiativ.

Den norske journalisten Vegard Tenodd, som har fulgt den høyreekstreme bevegelsen i USA tett gjennom flere år, har beskrevet Bannons oppslutning i USA som synkende.

Dokumentar om Bannon

Torsdag ble det klart at den amerikanske filmskaperen og dokumentaristen Alison Klayman kommer til Nordiske Mediedager for å presentere sin ferske dokumentarfilm om Steve Bannon, «The Brink». Her har Klayman fulgt Steve Bannon gjennom det amerikanske kongressvalget i 2018, og videre på sin kampanjereise i Europa det siste året. «Klayman setter hans metoder under lupen og viser mannens virkelige ansikt» skriver Nordiske Mediedager i sin presentasjon av filmen. Filmen vises på Nordiske Mediedagers åpningsdag 8. mai, med påfølgende samtale med Klayman.

Mediekritiker Anki Gerhardsen, en av dem som har takket ja til å delta på Nordiske Mediedagers Aarebrot-samtale om ytringsfrihet, har gått hardt ut mot det hun karakteriserer som «en aksjon for økt polarisering» foran Bannon-besøket.

- Jeg skjønner ikke at det er så vanskelig å møte på en konferanse der mennesker man er dypt uenig med, også er tilstede. Jeg er grunnleggende skeptisk til konseptet no-platforming, sier Gerhardsen til Filter Nyheter.

