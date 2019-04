Debatten har gått høyt de siste ukene rundt Steve Bannons kommende opptreden på Nordiske Mediedager i mai. Flere profilerte debattanter har nå sagt nei til å delta på Nordiske Mediedagers panelsamtale om ytringsfrihet, i protest mot invitasjonen til Donald Trumps tidligere sjefsstrateg.

Skribent og debattant Mohamed Abdi har gått hardt ut mot arrangementet, og i Dagsavisen fredag oppfordret han Nordiske Mediedager til å trekke invitasjonen til Steve Bannon. Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo og andre nestleder i Antirasistisk senter, stiller seg bak oppfordringen:

– Det er ikke modig å invitere Steve Bannon. Det som vil være modig av Nordiske Mediedager, er å av-invitere ham, sier Kohn.

Les også: Strid om Bannons norgesbesøk

Kohn rykket ut i debatten etter Morgenbladets lederartikkel fredag, hvor det blant annet heter at «scenenekt som boikott av bestemte plattformer og personer, truer grunnlaget for en bred offentlig samtale».

Mediekritiker og Mediedager-deltager Anki Gerhardsen har kalt kritikken mot Bannon-arrangementet «urovekkende» og «nærmest en aksjon for ytterligere polarisering».

– Jeg skjønner ikke at det er så vanskelig å møte på en konferanse der mennesker man er dypt uenig med, også er tilstede. Jeg er grunnleggende skeptisk til konseptet no-platforming, sier Gerhardsen til Filter Nyheter.

– Det er ergerlig og rart at dette går over til en debatt om ytringsfrihet og scenenekt, mener Ervin Kohn.

– Steve Bannons ytringsfrihet er ikke truet. Er det noen som ytrer seg fritt og høyt, er det Bannon. Han har nok av plattformer. Polariseringen er det Bannon som står for. Han er sjefs-polariseren i verden.

Les også: Ytringshykleri og sensasjonshunger - rasisme på Nordiske Mediedager

Rådgiver

Steve Bannon var redaktør for ytre høyre-nettstedet Breitbart, før han ble strategisk rådgiver for Donald Trump og sentral i Trumps valgseier. Han ble regnet som en av arkitektene bak Trumps omstridte innreiseforbud mot flere muslimske land. Han fikk sparken fra stillingen som strategisk rådgiver i august 2017. På Mediedagene skal han intervjues av Aftenpostens USA-korrespondent Christina Pletten under temaet «Steve Bannon: Hva vil han?». Arrangementet finner sted i Grieghallen 9. mai.

10. mai arrangerer Mediedagene sin årlige paneldebatt «Aarebrot-samtalen», i år med tema ytringsfrihet. Bekreftet i panelet så langt er mediekritiker Anki Gerhardsen og jusprofessor Anine Kierulf. Fire profilerte debattanter har gått ut og fortalt at de har sagt nei til invitasjon fra Nordiske Mediedager til å delta i panelet: Mohamed Abdi, Camara Lundestad Joof, Bjørn Stærk og Rune Berglund Steen, leder for Anti-rasisisk senter.

– Frykt og hat

Fra MSNBC fredag. Foto: Skjermdump

De siste dagene har store internasjonale medier omtalt Steve Bannons offensiv i Italia, der han sammen med ytterliggående konservative miljøer samler en allianse som blant annet skal ha som mål å svekke Pave Frans' posisjon, fordi han blir ansett som for liberal og flyktningvennlig.

Les også: Nå går Steve Bannon etter paven

– Steve Bannon sprer frykt. Frykt forer fordommer og fordommer forer hat. Det han driver med, er en trussel mot våre liberale demokratier. Han har rasistiske holdninger, og i hans rasistiske ideverden inngår antisemittismen. Han spiller bevisst på antisemittiske stereotyper og konspirasjonsteorier, mener Ervin Kohn.

– Nordiske Mediedager bidrar til å gi ham legitimitet. Det er det eneste han trenger, og det får han ved å bli invitert til scener rundt omkring i verden. Jo flere ordentlige folk som kommer når han blir invitert, jo større legitimitet får han. Det ønsker ikke vi å bidra til, sier Kohn.

Ervin Kohn understreker at han i denne saken først og fremst uttaler seg på vegne av Antirasistisk Senter, og at Bannons Norgesbesøk ikke er tatt opp i Det Mosaiske Trossamfunns styre.

– Jeg jobber mot hat hver dag, som ansatt i Anti-rasistisk senter. Jeg er også en jødisk leder. Det viktige her er hva statsråd Jan Tore Sanner sa da han presenterte regjeringens handlingsplan mot antisemittisme: Det å bekjempe antisemittisme er ikke jødenes ansvar, det er storsamfunnets ansvar. Det er alles ansvar å beskytte vårt liberale demokrati, sier Kohn.

Etterlyser begrunnelse

– Vårt ståsted i Anti-rasistisk senter er at det er ingen grunn til å invitere Steve Bannon til å stå på en norsk scene. Vi etterlyser en god begrunnelse fra Nordiske Mediedager. Det har vi ennå ikke fått. Alle vet hva Steve Bannon står for, det kan ikke være derfor, mener Kohn.

– Det virker som Nordiske Mediedager behandler dette som en akademisk øvelse, en test på hvor liberale vi er. Men når du er en del av en majoritet, blir du fort majoritetsblind. For de utsatte minoritetene som Steve Bannon er en fare for, er dette ikke en intellektuell selskapslek, det er noe som kjennes på kroppen.

– Ingen hindrer Nordiske Mediedager i å invitere Steve Bannon. Men skal man invitere en skikkelse som Steve Bannon til et arrangement, bør man tenke seg godt om. Har de ikke en god begrunnelse, har de ikke gjort tankearbeidet godt nok i forkant. Det er som å kalle en gate for Marta Steinviks vei. Det er intellektuell latskap og historieløshet.

Mediedagene svarte: - Som forventet

Nordiske Mediedager er forelagt kritikken fra Ervin Kohn.

Da Dagsavisen fredag skrev om Mohamed Abdis oppfordring til å trekke invitasjonen til Steve Bannon, svarte Nordiske Mediedagers leder Guri Heftye slik på kritikken:

«Vi har fått noen reaksjoner, omtrent som forventet, på at Steve Bannon skal bli intervjuet på Nordiske Mediedager. Vi inviterte derfor noen av våre sterkeste kritikere til å delta, fordi vi ønsker debatten velkommen. De ønsker ikke å stille. Det er beklagelig».

Les også: Nye Meninger - Ytringshykleri og sensasjonshunger - rasisme på Nordiske Mediedager