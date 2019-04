– Nordiske Mediedager må trekke invitasjonen til Steve Bannon, sier Mohamed Abdi, samfunnsdebattant og skribent, til Dagsavisen.

Mediedagenes programpost med Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon har skapt sterke reaksjoner. Flere profilerte samfunnsdebattanter har sagt nei til å stille på debatt og gått ut med hard kritikk av Mediedagene.

Nå har Mediedagene vanskeligheter med å få debattanter til å stille i debattpanel, ifølge forfatter og samfunnsdebattant Bjørn Stærk. Tirsdag kveld gikk Stærk ut på Twitter og fortalte at han var blitt spurt om å delta i Nordiske Mediedagers Aarebrot-samtale, men sa nei på grunn av det omstridte Bannon-besøket. Stærk skriver at han fikk henvendelse på telefon fra «en som forklarte at de sliter med å fylle panelet». Overfor Dagsavisen bekrefter Stærk forespørselen fra en navngitt medarbeider i Nordiske Mediedager.

På scenen 9. mai

Steve Bannon var redaktør for ytre høyre-nettstedet Breitbart, før han ble strategisk rådgiver for Donald Trump og sentral i Trumps valgseier. Han falt etterhvert i unåde og fikk sparken fra stillingen som strategisk rådgiver i august 2017. På Mediedagene skal han intervjues av Aftenpostens USA-korrespondent Christina Pletten under temaet «Steve Bannon: Hva vil han?». Arrangementet finner sted i Grieghallen 9. mai.

«Hvorfor mener Trump mediene er «the enemy of the people» og hvorfor omtaler Bannon oss konsekvent som «the opposition party»? Og i hvilken grad lar mediene seg bruke? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å få svar på under Nordiske Mediedager»», heter det i programpresentasjonen.

10. mai arrangerer Mediedagene panelsamtalen «Aarebrot -samtalen 2019: Ytringsfrihet under press», ledet av Fredrik Solvang. Anki Gerhardsen og Anine Kierulf er hittil bekreftet, «flere gjester og årets tema annonseres snarlig» heter det på programsidene til Mediedagene. Bjørn Stærk er en av de som har sagt nei til å sitte i panelet.

«Jeg er enig med kritikerne i at vi allerede vet hva Bannon vil: Bruke mediene til å få islamhat og nasjonalisme til å fremstå som et legitimt ytterpunkt, i stedet for som noe livsfarlig og utdatert. Å behandle dette som en hvilken som helst annen debatt er å si til millioner av europeere at vi er usikre på om de hører hjemme her. Når vi i tillegg ser at han forgjeves prøver å gjøre seg relevant i Europa, og har mistet innflytelse i USA, blir dette i tillegg flaut», kommenterer Bjørn Stærk i epost til Dagsavisen.

«Høyreekstrem»

Skribent og debattant Mohamed Abdi kritiserte tidligere i år Mediedagene for å ha Bannon på årets program. Abdi ble deretter invitert til å delta i Aarebrot-samtalen, men sa nei, og kalte Bannon for «høyreekstrem islamofob demagog» i sin begrunnelse. Onsdag publiserte Abid et nytt debattinnlegg på Morgenbladet.no, som svar til Nordiske Mediedagers leder Guri Heftye. «Trumpismen – som er Bannons budskap – har reelle ofre uavhengig om Heftye og programkomiteen ønsker å se bort fra dette faktumet. Si meg, Heftye, ville du diskutert hvorvidt slike som deg har rett til å eksistere, leve og være en del av det norske, det vestlige samfunnet? Ville du akseptere det som et premiss i en samtale?» spør han, og skriver at «Nordiske Mediedager lar seg bli brukt av Bannon» som vil «rekruttere og forene ytre høyrekrefter i Europa».

Mohamed Abdi. Foto fra Twitterprofil

– Det er ingen skam å snu. Norsk Litteraturfestival trakk tilbake invitasjonen til Holocaust-fornekter David Irving i 2008, sier Mohamed Abdi til Dagsavisen.

– Nordiske Mediedager skjønner ikke hva de gjør. Presentasjonen av Bannon og mediedagenes svar i debatten viser at de har minimal kunnskap om Steve Bannon og bevegelsen han står for. De vil fremstille han som en medieaktør, men går ikke inn på hans politiske program. Vi vet allerede hva Bannon vil og hva han har gjort. Nå rekrutterer han til en bevegelse som utelukkende er ute etter å ramme minoriteter, en bevegelse som allerede påvirker europeisk politikk. Nordens største mediekonferanse kan ikke gi sin hovedscene til en slik aktør, mener Abdi.

– Mediedagene prøver å gjøre det til et spørsmål om ytringsfrihet og medias rolle. Men dette er et spørsmål om Bannons handlinger, ikke hans ytringer. Det er fint at media intervjuer sånne som Bannon og forklarer hva de står for. Det er noe annet er å gi ham en scene.

Camara Lundestad Joof. Foto: Det Norske Samlaget

Camara Lundestad Joof, scenekunstner og forfatter, ble invitert til Aarebrot-samtalen og takket nei. «Jeg er er ferdig med å delta på samme plattformer som høyreekstremister med makt», skrev Joof på sin Facebook-profil 5. april, gjengitt av nettstedet Radikalportal.no. Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter, har også sagt nei til å delta i Aarebrot-samtalen.

– Jeg oppfatter det som meningsløst, på en uklok måte, å invitere Bannon. Jeg tviler sterkt på muligheten til å få noe meningsfylt ut av dette, og ser ingen grunn til å ha noe med det å gjøre, sier Steen til nettavisen Journalisten.no.

Mediedagene svarer: - Som forventet

Nordiske Mediedager er Nordens største mediefaglige konferanse, og samler årlig nærmere 2000 deltakere fra kringkasting, aviser, film og nettmedier. Konferansen finner sted i regi av en ikke-kommersiell stiftelse etablert av NRK, TV 2, Bergens Tidende, Dagens Næringsliv, Bergensavisen, Bergen Kommune og Universitetet i Bergen.

Nordiske Mediedagers leder Guri Heftye svarer slik på kritikken mot Bannon-invitasjonen:

«Vi har fått noen reaksjoner, omtrent som forventet, på at Steve Bannon skal bli intervjuet på Nordiske Mediedager. Vi inviterte derfor noen av våre sterkeste kritikere til å delta, fordi vi ønsker debatten velkommen. De ønsker ikke å stille. Det er beklagelig».

Festivalsjefen har svart skriftlig på Dagsavisens spørsmål, via Nordiske Mediedagers informasjonsansvarlige.

«Har dere vanskeligheter med å få deltakere til å stille på Aarebrot-samtalen?

- Nei, den er under utvikling. Årets tema for Aarebrot-samtalen er «Ytringsfrihet under press?», og det er naturlig at vi inviterer noen av de sterkeste stemmene på dette feltet til å snakke om temaet».

