Dette kan du se på TV i romjula

En forsvinningssak på Svalbard med Ingrid Bolsø Berdal i hovedrollen på NRK, svensk krim på TV 2 og en rekke av årets storfilmer som har kommet på strømmerne akkurat i tide til romjul. Allerede første juledag byr NRK på spenningskrim i «The Seed», der Bolsø Berdal spiller etterforskeren Thea Koren.

Ingrid Bolsø Berdal har en av hovedrollene i krimserien «The Seed», der en forsvinningssak på Spitsbergen sender to etterforskere inn et drama som involverer frøkammeret på Svalbard og internasjonal matproduksjon. (ARD/NRK)

Hun jobber i politiet på Svalbard, og må bistå en tysk politimann i letingen etter nevøen hans som har forsvunnet uten et spor. Det skal føre duoen inn i et drama som involverer verdens største frølager på Spitsbergen og kampen om global matvarehandel.

Handlingen pågår blant annet på Svalbard, i München og Praha, og serien vant to priser på TV-festivalen i Monte Carlo i sommer. I tillegg til Ingrid Bolsø Berdal er blant annet Anneke von der Lippe og Per Kjerstad med i norske biroller, og Aksel Hellstenius skrevet den norske delen av manuset. Serien kommer på NRK1 og NRK TV 1. juledag.

Etterforskeren Max Grosz (Heino Ferch) reiser til Svalbard for å finne nevøen, og får Thea Koren (Ingrid Bolsø Berdal) fra norsk politi som bistand i jakten. «The Seed» er en samproduksjon med blant annet NRK og tyske ARD Degeto. (ARDDegeto/OdeonFiction/NRK)

Like før jul lanserte NRK krimserien «The Lazarus Project» i nettspilleren, en kritikerrost britisk serie om George, en vanlig mann som begynner å våkne til den samme 1. juli med jevne mellomrom. Etter noen traumatiske déjà vu-opplevelser blir han oppsøkt av Archie fra en organisasjon hun kaller The Lazarus Project, og som kan stille tida tilbake. At George merker hva de holder på med, skyldes en sjelden genmutasjon han har, og han får tilbud om å hjelpe dem i arbeidet med å reise i tid for å stoppe katastrofer fra å skje.

Romjuls-TV med humor og krim

Romjula på NRK inkluderer også «Familien Andersson», en ny svensk humorserie fra SVT der Sven Nordin har rollen som kjernefamilien Anderssons håpløs norske nabo. På NRK TV kan «Side om side»-fansen få et nostalgisk gjensyn med seriens julespesial, nå som den norske familiekomedien har takket for seg. I tillegg byr NRK på nye episoder av «Vera», som i anledningen høytida også inkluderer en egen julespesial fra krimserien.

TV 2 Play har ny svensk krim på programmet fra 1. juledag: «Sannheten» er den nye serien fra «Broen»-skaper Camilla Ahlgren med Sofia Helin i en ny hovedrolle som etterforsker. (TV 2)

TV 2 har også krim på romjulsmenyen i år, i form av den svenske «Sannheten», den nye TV4-serien fra «Broen»-skaper Camilla Ahlgren og som har Sofia Helin fra «Broen» i hovedrollen. Hun spiller etterforsker Iris Broman, som har forlatt Stockholm etter en personlig nedtur og blitt leder i Kalla Fall-gruppen i Malmö. Serien har samtidig premiere i Norge og Sverige på 1. juledag.

[ Se en god serie på Apple TV+ ]

En annen TV-nyhet som kom like før jul er «Lawmen: Bass Reeves», den nye westernserien på SkyShowtime fra «Yellowstone»-skaper Taylor Sheridan.

Prisnominert westerndrama til romjul: «Lawmen: Bass Reeves» handler om en farget lovmann fra virkelighetens Ville Vesten. Serien med David Oyelowo i hovedrollen er i gang på SkyShowtime i tide til de lange TV-kvelder. (SkyShowtime)

Serien er basert på mannen som i 1876 ble den første fargede amerikaner med sheriff-stjerne vest for Mississippi. Bass Reeves spilles av David Oyelowo, nylig nominert for en Golden Globe for rollen, og serien kan også skilte med Dennis Quaid og Donald Sutherland med på rollelista. Seriens norske premiere er 18. desember.

Årets storfilmer

I løpet av julestria har flere strømmere sørget for å lansere noen av årets største Hollywood-filmer like før jul. Dermed er det mulig å oppleve «Maestro» på Netflix, selv om det ikke er lenge siden storfilmen om komponist og dirigent Leonard Bernstein hadde premiere.

Maestro Knappe to uker etter kinopremieren har Netflix sluppet den kritikerroste «Maestro» på nettet tide til romjula. Bradley Cooper er regissør og har hovedrollen som komponist og dirigent Leonard Bernstein, mens Carey Mulligan den andre hovedrollen som Felicia Montealegre. (Selmer Media/Netflix/Jason McDonald/Netflix)

Regissør og hovedrolleinnehaver Bradley Cooper og Carey Mulligan har fått glimrende kritikker for rollene som Bernstein og kona Felicia Montealegre.

[ Se en god serie på Netflix ]

En storsatsing i en helt annen sjanger er også ute på Netflix nå, i form av Zack Snyders nyeste, ambisiøse prosjekt, en film han har syslet med samtidig som han blant annet laget superheltfilmer for DC Studios i 2010-årene. Filmen «Rebel Moon: Part One – A Child of Fire » er Snyders episke, mørke og voldsomme science fiction-eventyr, et todelt prosjekt der neste film slippes i april neste år.

Netflix satser tungt på Zack Snyders mørke science fiction-film «Rebel Moon — Part One: A Child of Fire» i desember. Andre del kommer på strømmeren i april. (Netflix/Courtesy of Netflix)

Dette skal handle om et jordbrukssamfunn på en øde planet som må ta til kamp mot en suveren invaderende makt. Om dette høres for voldsomt ut kan Disney+ friste med underholdning i god gammel Hollywood-tradisjon, i form av årets «Indiana Jones and the Dial of Destiny» og det som skal være 80-åringen Harrison Fords siste innsats som den eventyrlystne arkeologen.

Harrison Ford som Indiana Jones svinger pisken igjen i «Indiana Jones and the Dial of Destiny». (Lucasfilm Ltd. & TM/Disney/Jonathan Olley / Lucasfilm Ltd.)

Denne femte Indiana Jones-filmen i serien skulle havne i skyggen av sommerens aller største blockbuster, en film som også er ute på nettet nå. «Barbie» skulle bli en global og historisk filmsuksess, blant annet tidens største kassasuksessen i Warner Bros. 100-årige historie. Nå kan Greta Gerwigs film med Margot Robbie og Ryan Gosling oppleves på HBO Max.

Årets mest populære film på kino er kommet på strømmetjenesten HBO Max til jul. «Barbie» med Margot Robbie og Ryan Gosling har derimot ikke fått selskap av «Oppenheimer» på en strømmetjeneste før jul. Chrisopher Nolans film må kjøpes eller leies om man ønsker sin egen Barbenheimer-kveld i romjula. (Warner Bros)

[ Se en god serie på Disney+ ]

På Amazon Prime kom en annen omdiskutert amerikansk film to dager før julaften, Emerald Fennells «Saltburn» med blant annet Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike og Carey Mulligan på rollelista. Filmen handler om Oxford-studenten Oliver (Barry Keoghan) som havner i et ukjent miljø når han blir invitert av den søkkrike adelige Felix til familiens luksuriøse sommersted.

Emerald Fennels «Saltburn» fikk blandet mottakelse blant kritikerne ved premieren før jul. Den mørke komedien og psykologiske thrilleren har Barry Keoghan i hovedrollen som Oxford-studenten som får innpass hos en overklassefamiie. (Amazon Prime Video/Courtesy of Prime)

Samme strømmer har også «The Whale» på lager, Darren Aronofsky film om den ekstremt fete læreren som sikret Brendan Fraser en Oscar for beste mannlige hovedrolle tidligere i år. SkyShowtime har «Tár» ute, fjorårets tungt Oscarpris-nominerte film der Cate Blanchett har hovedrollen som genierklært og forholdsvis vanskelig dirigent.

Kostymedrama med norsk bidrag

Den som savner mer tradisjonelt britisk kostymedrama på skjermen i romjula i år, kan finne den årsferske Dickens-dramatiseringen av «Great Expectations» fra BBC på Disney+. Skulle savnet etter nytt fra Bridgerton-familien på Netflix bli for sterkt denne høytida, kan kanskje «The Gilded Age» (den forgylte tidsalder) på HBO Max være en trøst. Dette er «Downton Abbey»-skaper Julian Fellowes’ serie om New York-sosieteten i tida etter den amerikanske borgerkrigen, der siste del av sesong to begynte å vises uka før jul.

Kristine Frøseth fra New Jersey og Ski har en av hovedrollene i sesongens ferske kostymedrama, «The Bucaneers» på Apple TV+. Hun spiller den mer eller mindre gifteklare Nan St. George i serien, sammen med blant andre norskamerikanske Alisha Boe, som unge New York-kvinner på vift i London. (Apple TV+)

Apple TV+ har også et nytt kostymedrama fra samme tidsperiode i «The Buccaneers». Dette er en påkostet serie som handler en gruppe unge kvinner fra New Yorks øvre sosiale lag, og som sendes til London for å lete etter ektemenn blant adelen og andre søkkrike der. Kostymedramaet kan skilte med norske Kristine Frøseth fra Ski og New Jersey i en av hovedrollene som Annabel «Nan» St. George, og norskamerikanske Alesha Boe er en sentral rolle i serien som Conchita Closson.

[ Se en god serie på SkyShowtime ]

Om det er britisk adel man trenger i romjul, kan dette være tida til å ta farvel med det dronning Elisabeth og den kongelige familien, nå som Netflix har brukt desember til å slippe de siste episodene i aller siste sesong av «The Crown» – det virkelighetsbaserte dramaet som ikke har unnsluppet kritikk mot skildring av kjente personer og historiske hendelser.

Med aller siste sesong av «The Crown» ute på Netflix før jul, kan årets siste TV-kvelder benyttes til et rojalt farvel med dramaserien om dronning Elisabeth og storfamilien hennes. (Netflix)

I de siste seks episodene er det den unge prins William i gang med studenttilværelsen noen år etter morens brå død serieskaper Peter Morgan fokuserer mye på, og tida der han møter Kate Middleton. I siste del av serien som utgjør 60 TV-timer handler det naturligvis også mye om hovedpersonen gjennom seks sesonger, den nå aldrende dronning Elisabeth som nærmer seg nitti år, som ser tilbake på ungdommen og bekymrer seg for monarkiets framtid.