Medvedev tordner: – Et bevis på at planen kollapser

160 delegasjoner har fått invitasjon til en konferanse om fred i Ukraina i juni av sveitsiske myndigheter. Russland er foreløpig ikke blant dem.

– Hva er fordelen med den idiotiske «fredskonferansen» i Sveits? Vel, først og fremst vil den være nok et bevis på at Volodymyr Zelenskyjs såkalte fredsplan kollapser, skriver Medvedev på sin egen Telegram-kanal, uten å utdype hva han legger i «bevis».

Dmitrij Medvedev var president i Russland i perioden 2008-2012. I den perioden var nåværende president Vladimir Putin statsminister. Medvedev er nå nestleder i Russlands sikkerhetsråd.

Vladimir Putin og Dmitrij Medvedev avbildet i 2012, da Putin ble president i Russland igjen etter fire år som statsminister. (NATALIA KOLESNIKOVA/AFP)

Britiske The Telegraph og det russiske statlige nyhetsbyrået Tass er blant dem som også har omtalt saken.

– Den (konferansen) kommer også til å bli et synlig bevis på den fullstendige impotensen til de nåværende vestlige elitene, hevder Medvedev, som stadig fyrer løs mot Vesten i både egne sosiale kanaler og russiske medier.

Overbevist om at Putin og Russland må være involvert

Regjeringen i Sveits uttaler at de alltid har vært åpne for å invitere Russland til den kommende konferansen, men at russerne gjentatte ganger har gjort det klart at de ikke er interessert. Russiske myndigheter har pekt på at Sveits har innført samme sanksjoner mot Russland som EU etter fullskalainvasjonen i februar 2022, og mener derfor at de ikke er en troverdig fredsmekler.

– Sveits er overbevist om at Russland må være involvert i prosessen. En fredsprosess uten Russland er ikke mulig, sier Sveits’ regjering i uttalelsen, ifølge NTB.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (SERGEI SUPINSKY/AFP)

Dagsavisen har tidligere omtalt Volodymyr Zelenskyjs egen fredsformel. Den ukrainske presidentens tipunktsplan inkluderer oppfordringer om å gjenopprette Ukrainas territorielle integritet, tilbaketrekking av russiske styrker, beskyttelse av mat- og energiforsyninger, atomsikkerhet og løslatelse av alle fanger.

– Dette er ikke noen fredsplan, for Russland er ikke involvert. Det er en liste med prinsipper om Ukrainas fulle integritet, rettsoppgjør og erstatning. Det er ikke noe som dagens regime i Russland vil akseptere, sa seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) i høst.

Foreslår Ukraina-grep i egen plan

Dmitrij Medvedev har sågar presentert sitt eget forslag til en fredsplan.

Den russiske ekspresidenten har lagt fram sju punkter i planen sin. Disse inkluderer at ukrainerne skal erkjenne at de er beseiret, at de skal overgi seg helt og at landet skal «avmilitariseres». Videre ønsker Medvedev at FN skal frata Ukraina statusen som suveren stat og at verdenssamfunnet skal erkjenne Ukrainas «nazistiske karakter».

– Dette kan være den myke, russiske formelen for fred, har Medvedev hevdet.

– Tonen i Medvedevs innlegg er bevisst hånlig. Forslagene hans kan virke ekstreme, men hvert av punktene han legger fram i sin «fredsformel» er sentrale elementer i Kremls ideologi og rettferdiggjøring av krigen. Medvedev har bare forenklet disse inn i et enkelt og brutalt Telegram-innlegg, het det i en analyse av Medvedevs plan, gjort av den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) i mars i år.

Les også: Russland-ekspert: – Putin kommer aldri til å gi det fra seg

Sår tvil om ekspresidentens makt i Russland

Men ukrainske myndigheter og Vesten vil neppe bruke særlig med energi på utspillet. I høst forklarte sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) at det er all grunn til å ta Medvedevs stadige verbale og skriftlige angrep med en stor klype salt.

– Ingen tar Medvedev seriøst. Det var knapt nok noen som gjorde det da han var president. Han hadde kun embetet fordi loven ikke tillot Vladimir Putin å sitte som president hele tiden, sa Bukkvoll til Dagsavisen.

Tor Bukkvoll Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Medvedev hadde noe makt i sin presidentperiode, og Putin var neppe fornøyd med alt han gjorde. Men Medvedev er ikke en maktperson i Russland i dag, la han til.

Tor Bukkvolls uttalelser om ekspresidenten ble støttet av forfatter og statsviter Sylo Taraku.

– Dmitrij Medvedev er en løs kanon på dekk, sa Taraku til Dagsavisen.

Les også: General: – Nå har vi tre valg. Kun ett av dem kan stanse Putin

Ventilen Medvedev

Taraku mener Medvedev heller fungerer som en slags «kontrollert ventil» i Russland.

– Autoritære regimer har kontroll over narrativet under en krig. Samtidig vet de, og i dette tilfellet Vladimir Putin, at det kan ulme under overflaten, sa forfatteren.

Da er det behov for noen ventiler, forklarte Taraku, slik at det ikke blir helt lukket for meninger utenom den offisielle linjen fra Kreml. Eksempler på dette er Medvedev og eksperter fra militæret, som ifølge forfatteren får fyre løs med fascistisk retorikk i russisk statlig TV.

Forfatter Sylo Taraku følger Russlands krig i Ukraina tett. (Jørn H. Skjærpe)

I et intervju med russiske medier forklarte Medvedev selv hva som ligger bak hans mange utblåsninger mot Vesten.

– Vurderingene av Vesten har endret seg av én enkel grunn. Den er at vi, Den russiske føderasjonen, er blitt urettferdig behandlet. Så derfor har vurderingene blitt skarpere, sa Medvedev, ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Medvedev la til at Russland burde ha vært tøffere mot Vesten på et tidligere tidspunkt, «på alle vis».

Les også: Ekspert om Putins «juvel»: – Den kan bli verdiløs

Les også: Putin har fått nok. Nå lager han «jernvei» i Ukraina

Les også: Ukrainske menn dør på flukt fra Putins krig: – Trist og tragisk

---

Hvem er Dmitrij Medvedev?

Født 14. september 1965 i St. Petersburg.

Utdannet jurist.

Var Russlands tredje president i perioden 2008–2012. Deretter og fram til januar 2020 innehadde han posten som statsminister. Er nå nestleder i Russlands sikkerhetsråd.

Medvedev var Vladimir Putins stabssjef i 1999, og ledet valgkampen hans i 2000. Deretter ble Medvedev stabssjef i Putins presidentadministrasjon. I 2005 ble han første visestatsminister. Medvedev var i tillegg styreformann i gigantselskapet Gazprom i periodene 2000–2001 og 2002–2008.

I desember 2007 ble han lansert som presidentkandidat av Putin foran valget i Russland i 2008. Han vant med overveldende margin. En av hans første embetsgjerninger var å utnevne Putin til statsminister.

Den 8. mai 2012 tok Medvedev over som statsminister. Putin tok over presidentstolen igjen.

(Kilde: Store norske leksikon / NTB)

Russlands ekspresident Dmitrij Medvedev. (Ekaterina Shtukina/AP)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen