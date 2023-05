Helgens låter: Marte Eberson bekjenner gamle synder og Kamelen sjekker damer

Noen av norsk musikks mest slitesterke leverer ny musikk denne uka. Thomas Dybdahl, Ane Brun, William Hut og Madcon blant dem, men fra de yngre (nå ja, alt er relativt) rekkene kommer Combos, Kamelen og Marte Eberson fra hver sin kant med låter som vil prege sommeren som kommer.

Marte Eberson (til venstre) og Ane Brun er aktuelle med ny musikk på hver sin kant. Her fra Øya presenterer i 2021. (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

Marte Eberson

«Come Around»

---

Marte Eberson utgir den ene gode låten etter den andre for tiden, som soloartist. «Come Around» er et langt og herlig støvelspark videre, en litt atypisk, sløy og småarrogant sommersolsynder av en sang om kunsten å være slem, og stå for det: «I’ve might been crazy sometimes/I’ve done a couple of crimes» synger hun med en stemme som oser av iscenesatt attityde. Musikken slentrer poplekent over en groovy melodi som har et hemmelig slektskap med Dusty Springfields klassiker «Spooky».

Marte Eberson:«Come Around»

Mens den inneholdt noen skarpe saksofonsoloer har Eberson bevæpnet seg med Stian Larsen (fra blant annet duoen kÖök) og hans fantastiske gitar i spennet mellom jazz og åpen himmel. Videre har Eberson med Marius Simonsen på trommer og Endre Hareide Hallre på bass. Hennes egen vokal kler sensualiteten i låten perfekt mens den litt 60-tallsstøvete, Duffy-aktige produksjonen står hun for selv sammen med Jonas Kroon. Det er ikke vanskelig å spå at «Come Around» vil komme langt.

Thomas Dybdahl med Ane Brun

Thomas Dybdahl, her fra Loaded i Oslo i 2022. (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

Thomas Dybdahl

«Hvis eg spør»

---

Tittelen kan tyde på at Thomas Dybdahl har begynt å skrive på norsk, men dette er et godt eksempel på at skinnet bedrar. Nesten i hvert fall. Refrenget er på norsk, mens versene og alt annet er på engelsk. Sangen er en stemningsmessig sett mer oppløftet Dybdahl enn vi er vant til, med Silje Salomonsen i bakgrunnen og Ane Brun som kommer inn fra siden med vokalsupplering. Hans faste band tryller fram de fineste detaljenes og låten blir en påminnelse om å plukke fram igjen «Fever», albumet Dybdahl ga ut den samme dagen som Norge hadde blitt pandemistengt.

Han har gjentatte ganger på konserter siden fortalt om dette litt uheldige sammentreffet og et godt album som mer eller mindre forsvant. Nå jobber han med oppfølgeren til «Fever», men «Hvis eg spør» er uttalt en frittstående utgivelse. Uansett er det et velkomment og litt annerledes tilskudd til den fyldige Dybdahl-katalogen, og en sang hvor det engelske glir overraskende naturlig sammen med Sandnes-dialekten.

William Hut

Willy Marhaug, eller William Hut, er ute med sin tredje singel i 2023.. (HQindie)

---

5

LÅT

William Hut

«Stand Up Tall»

---

William Hut skriver sanger som får folk til å sitte litt tettere sammen. Etter mange års fravær som artist åpnet Willy Marhaug som han egentlig heter 2023 med å utgi nye låter. Det er en fryd å igjen høre en av norsk musikklivs store stemmer.

William Hut: «Stand Up Tall» (HQindie )

«Stand Up Tall» er ikke noe unntak, en dunkel sang proppet med nydelig harmonier og Beatles-snørte melodilinjer som han forvalter med vokalen flytende over det hele. En litt trist og underfundig sang om å kare seg opp igjen når man føler seg liten.

Combos med flykick

Combos tar en flykick med ny låt. (Combos)

---

5

LÅT

Combos

«Sommergutten Flykick»

---

Punkrockjuvelen Combos har funnet låten som er garantert å starte en moshpit under de kommende konsertene. Ikke at Trondheimsbandet mangler slike låter fra før, men «Sommergutten Flykick» er som skapt for jubalong i solvarmen, høye spark, øl i vrangstrupen og målrettede kaldflir. Tittelen er trolig bare tull, men musikken er renhekla Combos-punkrock med vokalist Axel Møller Olsen i storform og resten av bandet basstungt utagerende i en variert produksjon (bandet selv) med et herlig og ugjennomtrengelig gitar- og trommeøs i de heftigste kastene.

Combos: Sommergutten Flykick

Det er imponerende hvor mye faenskap og forgreininger til både hardcore og metal de greier å presse inn på to og et halvt minutt, og når vi vet at dette trolig er nok et skritt på veien til en ny EP som kommer senere i år, den første etter «Combos For Life», er det bare å glede seg.

Madcon er klare

Madcons Yosef Wolde-Mariam og Tshawe Baqwa spør om du er klar? (Haik Buechsenschuss)

---

4

LÅT

Madcon

«Are You Ready»

---

Madcon er tilbake etter fire år med nye låter. For et par måneder siden kom «Drowning», som var et helt fint gjenhør med Norges beste tospann som skapte historie med hits som «Beggin’». Nå slipper Yosef Wolde-Mariam og Tshawe Baqwa singel nummer to på kort tid, «Are You Ready». Ikke bare det, den er også valgt ut som den offisielle låten til Special Olympics World Summer Games 2023, som arrangeres i Berlin i juni med Madcon på plass under åpningen.

Madcon: Are You Ready

«Are You Ready» er en «klassisk» Madcon-lykkepille, en kjapp og sommerlig låt som klistrer seg til øret og er umulig å få vekk, selv om den mangler den helt store originaliteten. En tempolåt med positivt budskap som skapt for de store anledningene, og kanskje en pekepinn hvilke vibber som vil prege albumet som kommer senere i år.

Ane Brun med samleplate og ny låt

Ane Brun på Øyafestivalen - Øya presenterer 2021. (Mode Steinkjer)

---

6

LÅT

Ane Brun

«Hand In The Fire»

---

Ane Brun slipper en splitter ny låt som markerer utgivelsen av hennes nye samleplate «Songs 2013–2023», som igjen etterfølger «Songs 2003–2013». Det er lett å regne seg fram til at hun nå kan feire 20 år som plateartist og hun gjør det i en periode hvor hun har vært mer aktiv enn på lenge. Det er ikke mer enn et par måneder siden hun ga ut «Portrayals», et album med kun coverlåter. Og friskt i minne er også «Nærmere», hvor hun gjorde norske versjoner av noen av sine mest kjente låter opprinnelig skrevet på engelsk. «Hand In The Fire» er noe annet, en sang som føyer seg fint inn blant noen av hennes sterkeste låter fra de siste årene.

Ane Brun: Hand In The Fire

Det er nærliggende å tenke på albumet «After The Great Storm» når man hører «Hand In The Fire», og hun samarbeider da også med de beste folkene herfra, som Linnea Olsson, Samuel Starck og Per Eklund. Den er både mørk og lummer med et drivende beat, og innimellom er detbpartier som er noe av det mest dansbare hun har gjort. Det handler om å tørre å sette seg selv fri, med inspirasjon fra både latinsk og asiatisk musikk, og med suggererende bass og vers som røsker og drar med Ane Bruns unike stemmebruk i tospann med Linnea Olssons hoggende nydelige cello. En mesterlig låt som åpner samleplaten «Songs 2013–2023». Den slippes også fredag 12. mai.

Kamelen roper damn girl!

Kamelen (Mode Steinkjer)

---

4

LÅT

Kamelen + Mat Duo

«Damn Girl»

---

Kamelen girer opp mot festivalsommeren med en garantert publikumsvekker, en banger av en tvilsom sjekkelåt med klubbens mest populære i blikket og sinnet. Kamelen er seg selv lik når han presterer vers som «Hun er pen, hun er dum, ganske vakker og ung», før han drar til med et frekt refreng om å få dama med seg hjem.

Kamelen: Damn Girl

Kamelen hadde et vilt 2022, og ble landskjent godt utenfor hip hop-miljøet i Bergen etter dokumentarfilmen «Si Ingenting», som ga et interessant innblikk i en ikke helt A4-tilværelse. Så ble det grått litt på Lindmo da låten «Mama» kom ut, men dette er noe helt annet. Tenk en godt kalkulert gulvfyller i samme gate som «Creme de la crème», men jeg er stygt redd for at denne blir en enda større hit som eksploderer midt i russetida og i årets største festmåned, utgitt sammen med selveste festfikserne Mat Duo.

Synne Sørgjerd

Synne Sørgjerd er klar med ny låt. (Emma Sukalic )

---

4

LÅT

Synne Sørgjerd

«Det alle har»

---

Synne Sørgjerd har vært rundt i musikkmiljøet noen år allerede, som aspirerende låtskriver med drømmestipend et eget håndlag når det kommer til å skape tekster med store og gode bilder. «Det alle har» er en låt om et forhold som kanskje bare eksisterer i drømmene, fint skrudd rundt smarte enlinjere som «De elsker så enkelt på TV, men jeg tror at vi to er bedre». Tenk en blanding av Kaja Gunnufsen og No. 4, bare med litt mer fandenivoldsk Ida Maria-trøkk i musikken.

Synne Sørgjerd: «Det alle har»

Mange har etter hvert hørt hennes forrige låt «Før du dro», en utgivelse som markerte en ny retning for Sørgjerd. Det er ikke nødvendigvis noe vi ikke har hørt før, men det er solid og godt låtskriverhåndverk og en framføring som har store doser personlighet. «Det alle har» er litt i den samme småpunka leia, men mindre sukkersøt og med større ironisk punch. Absolutt en lovende artist å følge framover.