Jazzfest som bestilt fra ny supergruppe

Ingebrigt Håker Flaten og Paal Nilssen-Love

Guts & Skins

PNL

Siden de møttes på den berømmelige Jazzlinja ved NTNU i Trondheim på nittitallet, har bassist Ingebrigt Håker Flaten og trommeslager Paal Nilssen-Love satt sitt preg på norsk jazz, med egne prosjekter og som den groovy kjernen i sentrale band som Atomic og den frittgående trioen The Thing, med den svenske saksofonisten Mats Gustafsson. Og nå er de altså tilbake, med «Guts & Skins», en oktett som ble satt sammen etter at de to ble bedt av Jazzfest i Trondheim om å spille opp til fest da jazzlinjas første førti år skulle feires i 2019.

Festivalen fikk som bestilt. Riktignok ikke til selve førtiårsfesten, en viss pandemi bidro til at oktetten ikke ble samlet til konsert før våren 2022. Da gjennomførte de fire konserter, og det er lyden av disse som ett år senere kan høres på albumet «Guts & Skins».

Det er et realt svensk/dansk/belgisk/fransk/britisk/norsk stjernelag vi møter. Trompetist Magnus Broo fra Atomic er med. Det samme er saksofonistene Signe Emmeluth og Hanne De Backer, som vi tidligere har hørt med Nilssen-Love i hans Large Unit og i kvartetten Mudskipper. I tillegg har de med seg Isabelle Dutoit på vokal og klarinett, Alexander Hawkins på piano og hammondorgel og Johan Holmegaard på perkusjon.

De åpner med et smell, en kollektiv og kompromissløs utblåsning av øregangene der de ikke sparer på noe, men banker til for full kraft, i et galopperende tempo, før de synker ned i en mer tilbakelent groove, der blåserne kommer smygende og fletter seg inn i hverandre, over lyden av hammondorgelet. Slik veksler de gjennom hele albumet, fra det hardtsvingende i et øyeblikk, til det mer lavmælte i det neste. Det svinger tidvis noe voldsomt, som når Hawkins fyrer opp orgelet over det energiske drivet fra duoen Håker Flaten og Nilssen-Love.

Dette er ikke musikk som lener seg på tidligere bragder, de to bandlederne har en sterk vilje og evne til å sette sammen kollektiver som tar musikken videre, «Guts & Skins» er ikke noe unntak. Låtene er signert Håker Flaten og Nilssen-Love, de bærer duoens tydelige stempel, men musikken preges av et kollektiv driv, heftige vendinger og kreative utfall i alle ledd.

