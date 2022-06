Det ble tidenes største OverOslo. Se bildekavalkade og les anmeldelsene

Bildekarusell i toppen av denne saken

OverOslo har vært utsatt i to år, og som en av få festivaler har den også vært bortimot utsolgt like lenge. Majoriteten av artistene som skulle spilt den første pandemisommeren, ble med videre gjennom avlysningene. Og det hele ble supplert med to kvelder med a-ha som hadde med seg Simple Minds og Fay Wildhagen for å utfylle programmet. Det føles nå nesten som en evighet siden, og mye jubel, spilleglede, festivalsvette, regnvann og lunkent øl har rent ned fra Grefsenkollen side a-ha spilte årets første konsert på Oslos tak fredag 10. juni. Og det på en uke og over to helger hvor festivalene og de store konsertene lå oppå hverandre i Oslo-området.

A-ha på OverOslo 2022. (Mode Steinkjer)

Over en uke etterpå setter Sigrid et solid punktum for årets festival, før hun flyr videre til blant annet Roskilde og Glastonbury. Det skal de ha, OverOslo, de vet å treffe med timingen. Pet Shop Boys ble offer for det verste været i festivalens historie, men lagde fest likevel. Og innimellom toppet både Cezindando og Bo Kaspers Orkester hver sin kveld, fra hver sin tidsalder og hver sin sjanger. Variasjonen er OverOslos drivkraft, og på de mindre scenene kan man oppleve gull man kanskje ikke visste om.

Lars Vaular viste seg å være midt i blinken for lørdagens OverOslo-publikum. (Mode Steinkjer)

For mange ble det fine hedersbandet Team Me en av årets opplevelser lørdagen, som også bød på flotte konserter med Lars Vaular og Bigbang, som kom inn i siste liten som erstatter for deLillos som måtte melde avbud.

Cezinando på OverOslo. (Mode Steinkjer)

Sigrid, OverOslo 2022. (Mode Steinkjer)

