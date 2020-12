Av Unni Helland, skriver for Dagsavisen Fremtidens spalte «Elvelangs»

Vi nærmer oss et nytt år og en nyttårsaften med kongens årlige nyttårstale.

Kongens nyttårstale er gull verdt. Lytt og lær!

Denne oppfordringen gir jeg spesielt til visse Frp-politikere: Sylvi Listhaug og Jon Helgheim, lytt og lær!

La oss nå ta et skritt tilbake i tiden til Kongens tale under Kongeparets hagefest i Slottsparken 1. september 2016.

Jeg siterer fra denne talen: «Norge er høye fjell og dype fjorder. Det er vidder og skjærgård, øyer og holmer. Det er frodige åkre og myke heier. Havet slår mot landet fra nord, vest og syd. Norge er midnattssol og mørketid. Det er både harde og milde vintre. Det er både varme og kalde somre. Norge er langstrakt og spredt bebodd. Men Norge er fremfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.

Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes.

Med andre ord: Norge er dere. Norge er oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk.

Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre – på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne på at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk.»

Vi har altså en Majestet som ber oss vise mot og engasjement ved å ta vare på hverandre. Helt konge, spør du meg.

I Dagsavisen Fremtiden skriver FrP-politikerne Jon Helgheim og Lavrans Kierulf blant annet dette om å bosette flyktninger fra Moria: «Arbeiderpartiet og Senterpartiets ordførere er usedvanlig rause med andres penger. Iveren etter å fremstå som solidarisk og hjertevarm, overskygger sunn fornuft.»

Det er noe som heter nestekjærlighet.

Mon tro om disse Frp-politikerne har hørt om det?

Så en henvisning til Bibelen og en gammel sang: «Jesus elsker alle barna, alle barna på vår jord. Rød og gul og hvit og svart, er det samme har han sagt. Jesus elsker alle barna på vår jord.»

La oss gå inn i det nye året med en viktig målsetning: Når vi møter rasistiske budskap, skal vi bruke vår stemmekraft og klart formulere dette budskapet: Vi er likeverdige mennesker med ulik hudfarge, religiøs tilhørighet og etnisk bakgrunn.

Jeg avslutter med tre dikt skrevet av elever da de gikk på barneskolen:



FRI SOM FUGLEN

Tenk å være sommerfugl,

da kunne jeg være fri som fuglen.

Og så kunne jeg fly fra blomst til blomst.

Nei, forresten

jeg tror jeg foretrekker å være meg selv.

For sikkerhets skyld.

ORDENE

Det finnes så mange ord.

Ordene lever.

Og jeg kan se dem.

Noen er stygge og andre vakre.



SKOLE

er et sted vi skal lære.

Vi skal lære matematikk

og grammatikk.

Skolen har livet ditt i sin hånd.