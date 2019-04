– Den handler om at jeg er grei gutt mot en frøken som ikke så mange har lyst på. Men så viser det seg at hun er jævlig hyggelig, så det er et stort tap for de som ikke gir henne sjansen, forteller 29-åringen til Demokraten om låta som ble lansert fredag.

Fra drittsekk til familevennlig

«Tar en for laget» har ligget i skuffen en god stund, før den ble hentet fram og polert.

– Det er den første låta jeg skrev med produsenten min, Jesper Borgen. Den hørtes helt annerledes ut før, så vi har gitt den en 2019-oppussing.

– Du kan godt si det er en låt i typisk Katastrofe-ånd, men den er mye snillere enn den var opprinnelig. Den var egentlig skrevet som en skikkelig drittsekklåt, og nå har den blitt til familiemusikk, så den er fryktelig moderert, sier Kristiansen.

Les også: Tommy Tokyo tilbake i manesjen (+)

Mer på lager

Tidligere i år annonserte han at han avslutter kapittelet som artisten Katastrofe for å fokusere på jobben som låtskriver, produsent og label manager for andre artister.

Det siste året avsluttes ifølge en pressemeldig fra plateselskapet hans, Sony Music Norge, med en omfattende turné. Kristiansen har også planlagt flere musikkslipp i løpet av 2019.

– Ja, det tenker og tror jeg, men jeg vet ikke hvor mange foreløpig. Jeg håper å rekke en til før sommeren, og så får vi se etter det, men det blir nok flere låter som skal ut før jeg pælmer inn håndkledet, sier han til Demokraten.

– Skal avslutte med et smell

Som Katastrofe har 29-åringen vært inne på VG-lista i 89 uker totalt, og spilt på VG-lista-showene flere ganger. Han har blant annet hatt stor suksess med låtene «Sangen Du Hater» og ikke minst «Elektrisk» sammen med Marcus & Martinus. Til sammen har musikken hans blitt strømmet over 200 millioner ganger på Spotify.

Men nå er altså Katastrofe snart historie, og den aller siste konserten blir 18. januar 2020 på et allerede utsolgt Sentrum Scene.

– Det er utrolig morsomt at alle billettene er revet bort nesten et år i forveien, og jeg gleder meg til å avslutte med et smell. Sentrum Scene er et kult konserlokale, og jeg kommer ikke til å spare på kruttet når jeg kommer dit, fastslår Kristiansen.

– Samtdig er det litt blandede følelser, for det blir veldig rart å ikke spille konsert helgen etter. Nå har jeg vært på veien stort sett hver helg i mange år, legger han til.

Vokalist i eget tributeband

Han har imidlertid foreløpig ingen planer om å spille i hjembyen i avskjedsåret, om man ser bort fra Fredrikstad Cup, som er et lukket arrangement.

– Men hvis det er folk fra Fredrikstad som har lyst til å se meg er det ikke lange bussturen opp til nabobyen, der jeg skal spille på Sarpsborgfestivalen i slutten av august. Samtidig er det lenge siden jeg har hatt en spillejobb i Fredrikstad nå, så det hadde vært kult å få til det også, sier Kristiansen.

Og selv om Katastrofe-navnet nå legges på hylla, er det ikke sikkert det er siste gang man får høre ham framføre hittene sine.

– Gutta i bandet har snakket om at de skal starte et Katastrofe tributeband, og da kan det jo hende de trenger en vokalist i ny og ne, avslutter han med glimt i øyet.