Han er årets hedersgjest på Fredrikstad Animation Festival

Når Fredrikstad Animation Festival går av stabelen 19. til 22. oktober, blir John M. Jacobsen, en av Norges største produsenter innen film, hedret med festivalens Lifetime Achievement pris.

Jacobsen hedres for sin innsats både for animasjonsfilmen, men også for arbeidet han har lagt ned for å øke betydningen av visuelle effekter i norsk spillefilm. Det skriver festivalledelsen i en pressemelding.

Internasjonalt anerkjent

– Som produsent har John M. Jacobsen bidratt vesentlig til etablering av det internasjonalt anerkjente norske miljøet innen dataanimasjon og visuelle effekter i Norge. Hans arbeid har også økt forståelsen for betydningen av et sterkt visuelt formspråk i store norske filmproduksjoner, skriver Marit Krogstad, som er prosjektprodusent i Fredrikstad Animation Festival.

Det er festivalstyret i Fredrikstad Animation Festival som gir ut prisen for å hedre personer med en livslang dedikasjon til det nordisk-baltiske animasjonsmiljøet.

Jacobsen startet i filmbransjen 15 år gammel som dørvakt og programansvarlig for en velkino i Oslos utkant, før han avbrøt skolegangen som 17-åring for å begynne å jobbe på lageret til Universal Pictures kontor i Oslo.

I oktober i fjor var det Istid-karakterenes «far», Peter de Séve, som kom til Fredrikstad-festivalen.

Hard Asfalt og Veiviseren

Gjennom en lang karriere som involverte filmimport og oppbygning av en gryende videobransje, er Jacobsen først og fremst kjent som en betydelig produsent. Siden debuten Prima Veras saga om Olav den hellige i 1983, etterfulgt av Hard Asfalt (1986) og Veiviseren (1987) har Jacobsen produsert over 40 titler, over fire tiår.

Historiskebilder Da "Veiviseren" kom i 1987, var det verdens første film på samisk. Filmen, som Jacobsen var produsent for, ble senere Oscar-nominert i klassen for beste utenlandske film. Her er hovedrolleinnehaver Mikkel Gaup i en scene fra filmen. (Karoline Frogner / NTB/NTB)

I 1988 etablerte han det norske datterselskapet til Svensk Filmindustri, SF Norge AS, som raskt ble landet største distribusjonsselskap, før han i 1996 konsentrerte seg fullt og helt om filmproduksjon. I 1997 laget Jacobsen norgeshistoriens første helaften tegnefilm Solan, Ludvig og Gurin med Reverompa og har i alt produsert fire helaftens animasjonsfilmer og over 50 animerte TV-episoder om Elias, den lille redningsskøyta og Blekkulf, førstnevnte ble nominert til Emmy.

– Han har også vært en pådriver for å ta i bruk dataanimasjon i norsk film, som i den legendariske Jakten på Nyresteinen (1986) og ikke minst i fjorårets Vikingulven som endte opp på Netflix’ internasjonale 10-på-topp liste over deres mest sette ikke-engelskspråklige filmer, skriver Krogstad.

Oscar- og Emmy-nominasjoner

Jacobsens filmer har vært nominert til Oscar og International Emmy, og de har vunnet både Amanda, Kanonprisen og Gullruten. I tillegg er han tildelt flere bransjeutmerkelser og er utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for sitt arbeid for norsk film.

Hans produksjon Max Manus (2008) med 1,2 millioner solgte billetter er den største norske publikumssuksess i moderne tid, og TV-serien Kampen om Tungtvannet (2015) er den mest sette dramaproduksjon i norsk TV-historie med 1.8 millioner seere i snitt per episode.

Et større perspektiv på John M. Jacobsen og hans arbeid for animasjon og den visuelle utvikling av norsk spillefilm vil inngå i Fredrikstad Animation Festivals seminarrekke når festivalen går av stabelen i oktober 2023.

"Max Manus" ble en enorm publikumsuksess. Her er skuespillerne Knut Joner, Christian Rubeck og Aksel Hennie under et opptak til den norske storfilmen. (Lise Åserud/NTB)

---

Fredrikstad Animation Festival (FAF)

Fredrikstad Animation Festival er den ledende animasjonsfestivalen i Norden, med røtter tilbake til 1994 og Animerte Dager i Oslo. En av grunnpilarene er den nordisk-baltiske konkurransen for animert kortfilm.

Hvert år inviterer festivalen kjente aktører innenfor internasjonal animasjonsbransjen, og aktører fra kjente studioer som Pixar, Disney og Aardman har tidligere besøkt festivalen.

Festivalen er en faglig arena for animasjonsbransjen, og er også viktig for studenter og utdanningsinstitusjoner innenfor animasjon, grafisk design og digital medieproduksjon.

Kilde: FAF

---

---

