Som født inn i rollen som jentefestival-sjef

---

GRL PWR Festivalen er en festival med fokus på kvinner i musikken

De lokale spillestedene Tæps og St. Croix-huset i Fredrikstad samarbeider om konserter, workshops, DJ, quiz og foredrag på tvers av spillestedene

Festivalen går over to dager, 21.–22. april

Festivalen ble for første gang gjennomført i april 2022, og skal bli en årlig festival i byen

---





– Jeg har bursdag 8. mars, så jeg ble på en måte født inn i det, sier kulturkonsulent i Fredrikstad kommune, Sara Jeanine Heidenstrøm, som i fjor tok initiativet til en musikkfestival der fokuset er fullt og helt på kvinner.

– Menn er selvsagt også velkommen som publikum, men på scenen er det bare kvinnelige artister, forteller hun.

– I fjor var det noen som trodde det var en ren jentefest. Men det er det ikke. Vi så at det kom like mange menn, og fleste lot seg glitre og få sprayet håret rosa!

Ideen kom da hun jobbet med rapportering til Tono, Norske konsertarrangører og kulturhusene.

– I et av skjemaene skulle vi rapportere hvor mange kvinner som hadde stått på byens scener i 2021. Det var pinlig få. Jeg husker ikke eksakte tall, men vi snakker om 10 prosent kanskje. Det var ekstremt lite, sier hun.

Vil vokse

– Det var pinlig å se statistikken for hvor mange kvinnelige artister som sto på scenene våre, synes Heidenstrøm, som tror at noe av nøkkelen til å få flere kvinner opp på scenen og i publikum, er å justere bookingen. (Gry Catinka Wold)

Etter fjorårets suksess ønsket arrangørene å utvide festivalen med flere dager, artister og flere scener. Slik ble det imidlertid ikke.

– Vi har fått veldig mange positive svar på søknadene våre, men den siste – som var avgjørende for å kunne utvide – fikk vi avslag på. Da ble det ikke sånn denne gangen, så da har vi bare fokusert på å lage den så godt som vi klarer innenfor de rammene vi har, sier Heidenstrøm.

Erfaringene de gjorde seg i fjor, hvor ting kom i stand på relativt kort tid, har gjort at de var tidligere ute med blant annet bookingen.

– Det at vi hadde en festival med fokus på kvinnelige artister i fjor, har gjort at ordet har spredd seg. Nå er innboksen full av henvendelser fra band fra blant annet Oslo, som ønsker å komme til Fredrikstad og spille. Det synes vi er veldig positivt. I bookingen i år, har vi lagt opp til en headliner som kan fungere som trekkplaster, og bidra til å løfte de som er mindre kjent.

[ (+) Anmeldelse: Henda i været for No. 4 i Oslo Spektrum ]

Den kritikerroste poptrioen No. 4 er headlinere lørdag, sammen med Spellemann-nominerte Han Gaiden. (Faksimile Grl Pwr Fstvl)

Uventet oppmerksomhet

Festivalsjefen sier at de også har hatt fokus på å finne band som trekker kvinnelige gjester.

– Vi ser jo at publikum på de ulike scenene våre, i hovedsak er menn. Derfor forsøker vi å tenke nytt i bookingen, slik at vi også treffer flere kvinner.

– Hva er «kvinne»-vennlig musikk, tenker du?

– Nå er smak individuelt. Men vi ser i den mannsdominerte bookingen at det blir mye rock. Det er mange kvinner som liker rock også, men ved å gjøre plass for mer pop og andre sjangre håper vi å øke andelen kvinner i publikumsgruppen.

I år har jentefestivalen fått overraskende oppmerksomhet fra andre medier.

– Både Radio Orakel som er Norges eldste feminine radio, og det inkluderende magasinet Altså, har vært i kontakt med oss og ønsker å lage reportasjer. Radio Orakel skal sende fra festivalen. Begge tok kontakt med meg uten at vi hadde tatt kontakt med den, så det er ganske kult.

[ GRL PWR FSTVL: Nå skal «girlsa» få skinne på egen festival ]

Stjal fra by:Larm og Trondheim Calling

Årets artister er en blanding av lokale og nasjonale. Noen har de rappet fra andre arrangører, som by:Larm og Trondheim Calling.

– Det var fint å reise dit og hente inspirasjon. Det var flere band som traff, og som var aktuelle hos oss. Vi ser at det har vært en positiv effekt etter forårets festival, at flere kvinnelige artister ønsker å komme hit og spille, vi merker at ordet har spredd seg i Oslo, sier Heidenstrøm, som er fornøyd med årets line up.

– Vi har en veldig bra miks i år. Men den bookingen jeg selv er aller mest fornøyd med, er nok Han Gaiden, som jeg oppdaget på Trondheim Calling. Senere ble de Spellemann-nominerte. Det bekrefter for meg at det var noe der, som treffer.

[ (+) Kunst: Tre sterke streker møtes på Soli Brug ]