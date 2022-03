Arrangerer filmvisning til støtte for ukrainske filmskapere

Onsdag 30. april arrangerer Fredrikstad Animation Festival (FAF), i samarbeid med flere europeiske animasjonsfestivaler, visning av syv animerte kortfilmer på Tæps.

– De er laget før Russland invaderte Ukraina. Det er en hyllest til det kreative animasjonsmiljøet i Ukraina. Vi vet ikke hvor de er hen lenger, egentlig, sier FAF-sjef Anders Narverud Moen.

Filmprogrammet er satt sammen av Linoleum International Contemporary Animation and Media Art festival, som har vært arrangert i Kyiv siden 2014. Visningen er gratis, men det er mulig å donere til Linoleum, som støtter ukrainske filmskapere.

– Det handler jo om å se hva livet skal inneholde. Vi har ingen ambisjoner om at dette redder verden, men vi gjør det vi kan som kulturformidlere, og kulturformidling er viktig for å skape demokrati og fred, understreker Moen.

Han forteller at det er et unikt program som er satt sammen, og at få i Norge har sett det.

– Vi tror på det at å lage film er en del av å lage liv, og at det kreative er essensielt for et godt samfunn. Det er viktig å vise støtte til folk som egentlig skal tegne, men som nå plukker opp våpen. Det er en liten handling, men vi vil også vise at Ukraina ikke bare har vært krig og elendighet. De har har et gryende filmskapermiljø, sier Moen.

For mer informasjon om tid og billetter, kan man besøke animasjonsfestivalens hjemmeside.

Programmet:

UNNECESSARY THINGS (2020) – Dmytro Lisenbart, Ukraina – 14 min

Kan en robot adoptere et kjæledyr i fremtiden? – Ja, hvorfor ikke.Kan kjæledyret være et menneske? – Tja, det kan være mulig i fremtiden.Kan de være venner? – Muligens ja....Og hva vil skje med roboten i etterkant? – Hør her! til helvete med alle de dumme spørsmålene dine.

DEEP LOVE (2019) – Mykyta Lyskov, Ukraina – 14 min

Ekte kjærlighet har endelig skjedd i Ukraina! En unik og bisarr satire om den Ukrainske historie og nåtidens realiteter.

THE SURROGATE (2020) – Stas Santimov, Ukraina – 6 min

En mann ødelegger redet til en ukjent ufyselig skapning. Men skapningen viser seg å ikke være det mest fryktinngytende monsteret han vil møte denne kvelden.

PAPER OR PLASTIC (2019) – Nata Metlukh, USA – 8 min

En immigrant kommer til et velstående land for å male freske på byens høyeste tårn. Han prøver å tilpasse den nye situasjonen, men fremmedfrykt og gamle regler tvinger ham til å dra tilbake.

UNTIL IT TURNS BLACK (2019) – Anastasiia Falileieva, Ukraina – 6 min

Når sannheten lider og ingenting kan endres, virker det å flykte inn i drømmenes verden som eneste mulig vei ut. Fantasien kan lindre smerten, men vent litt – er det kun virkelighetsflukt?

THE DEEP WATER (2020) – Anna Dudko, Ukraina – 6 min

Filmer om havfruer er det beste! Og her er en helt fersk en! I denne søte Ukrainske kortfilmen, møter vi en lubben havfrue som er opptatt med å spionere på mennesker gjennom magiske vannkikerter. En dag mens hun spionerer, forelsker hun seg i en mann som hun i blind lidenskap oppsøker i hans bolig.

THE RESPONSIBLE HERO (2021) – Roman Lysenko, Ukraina – 5 min

Tragikomisk historie om et redningsforsøk og dens konsekvenser, basert og inspirert av svulstige men sjarmerende Superman filmer fra 70 og 80 tallet. En simpel historie med en munter og nostalgisk atmosfære, kontrastert med en uhyggelig og overraskende slutt.

Hentet fra animationfestival.no

