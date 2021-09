Fredrikstad Animation Festival viser «Flukt»

Animasjonsfestivalen byr på norsk premiere av den dansk-norske langfilmen «Flukt». Videre blir det verdenspremiere på nyeste kortfilm ut fra det Oscar-vinnende norske studioet Mikrofilm på festivalens åpningsdag 21. oktober, heter det fra arrangørhold.

Kortfilmen fra Mikrofilm har fått tittelen «Frisørsalongen på Frydenlund».

«To visuelt sterke filmer om krig og konflikt, men også om tilhørighet og samhold med en god porsjon humanistisk tilstedeværelse», heter det fra arrangørene. Her heter det videre:

«Filmer som bruker animasjon for å fortelle komplekse historier fra virkeligheten står sterkt i Norge og Norden, og filmene som presenteres under åpningen av Fredrikstad Animation Festival er med å utvikle animasjonsfilmen, samtidig som det gir unike muligheter for filmfortellingen».

Fredrikstad Animation Festival er Nordens ledende festival for animasjon og går av stabelen fra 21. til 24. oktober. Festivalen viser over 120 filmer og holder en rekke faglige arrangementer.

