Årets store festivalguide

I år kan Fredrikstad kan skilte med det mest omfattende musikk- og kulturfestivalprogrammet på mange år. Det kommer til å skje noe hver helg fra mai til september, med arrangementer for den musikk-, kultur,- tur- og båtinteresserte.

Hedda Takle er web- og kommunikasjonsansvarlig ved Visit Fredrikstad & Hvaler, og har blant annet ansvar for å sette opp kulturkalenderen, og kan bekrefte at den er hakket mer velfylt enn den har vært de siste årene.

– Alt som ble arrangert før korona, er tilbake på plass. Pluss at vi har Tall Ships Races i juli, som for øvrig er full av små og store arrangementer fra før av. I tillegg er jo listen over revyer og enkeltkonserter lang, med arrangementer nesten hver dag, sier Takle, som personlig har tre arrangementer hun gleder seg spesielt til.

– Ja, det er jo de tre store. Idyll, Månefestivalen og Tall Ships Races. Det er tre veldig forskjellige arrangementer, hvor Idyll har de største navnene, Måne har mer rock og Tall Ships er årets største folkefest med skuter og familiefokus. Samtidig har de også kveldskonserter i bibilioteksparken på Cicignon, men blant annet Humle og Fieh, og det er gratis. Og Idyll har gjort suksess med glamping og sminke-telt, og treffer et segment som ikke fra før har tradisjonelt vært typiske festivalgjengere.

– Hvilke band gleder du deg mest til å se?

– Det er vanskelig å trekke fram enkeltband, men jeg må si at rock ligger nærmest mitt hjerte, så der kommer nok Månefestivalen høyest opp. De har et veldig sterkt program i år, med Ricochetes, Ida Maria, Ole Paus og Gluecifer for å nevne noen, sier Takle, som ser for seg en travel sommersesong.

– I år blir det så travelt at det blir ikke tid til å reise bort. Her blir det å jogge rundt og slite sko!, sier Takle, og minner om at tilreisende er hjertelig velkommen til å ta kontakt med dem for tips og råd om overnatting spisesteder, aktiviteter, turområder og badestrender man har lyst til å besøke mens man er i byen.

Guide over festivaler og store kulturarrangement i 2023

Mai

Fredrikstad Cup 2022 var en suksess, med store prestasjoner på banen og fra scenen på lørdagen, samt det populære tivoliet. (Tommy Skauen)

Tungsten Aften - 13. mai

Endags metalfestival på Båthuset Scene. På scenen står Camelio, Under the Oak, Grand Atomic og We the Faded. Tidferd Tattoo er tilstede, og tatoverer dem som ønsker det.

Fredrikstad Cup – 26. – 29. mai

Med 695 lag er Fredrikstad Cup og Norges største håndballcup. Arrangørene sørger for store opplevelser både på, ved og utenfor banen. Lørdagen arrangeres Kongsten Night med artistene Tix, Hkeem, Hagle, Beathoven, David Mokel, Hjorterud Allé, Capow x2G og MGP-aktuelle Alessandra.

«Kongen Kommer» – 27. mai

Dramatiseringen av Kong Frederik IVs ankomst til Fredrikstad i 1704. Tambourafdelingen tar imot kongen på bryggen og eskorterer han til Bastion 5 der publikum kan oppleve en garnison og forberedelser til krig.

Tambourafdelingen i «Kongen kommer». (Tommy skauen)

Juni

Stina Levvel, Dorina Komani og Magnus Dorholt Kjeldal. (Kammerfest)

BluesCamp 2023 – 02. 03. juni

Bluesfestival på Nøisom Gård med Mæd, Purple Heep, The Steam Band, Jon Pettersen, Steffen Hissingby og flere.

Food Truck Festival – 02. – 04. juni

Matfestival på Stortorvet der smak- og luktesans kan bli fristet av flere av Norges beste Food Trucks. Blant truckene finner vi Piece of Greece, Dim Sum Dumplings, Bao Buns, La Churreria de Manolo, Los Tacos US, IcePlace, ALOHA, Poké Bowl, Raclette, Funky Chicken, Good Thai Food, Crazy Food, Notello Rolls, Matologi, Dutch Cheeseman og Alex Olives.

Akerøydagen – 11. juni

Øydag med blant andre Kong Frederik IVs Tambourafdeling av 1704 og aktiviteter på Akerøya som Undring i fjæra med Besøkssenter Ytre Hvaler og Blomstervandring med Jan Ingar Båtvik.

Kammerfest i Østfold – 21. – 25. juni

Kammermusikkfestival med slagord Lokal forankring – Internasjonal kvalitet, som inviterer noen av de beste musikerne både fra innland og utland. Med blant andre Göteborgs symfoniorkester, BAGS, St. Croix strykekvartett og Humle Yoga, Knut Henriksen, Rune Halvorsen, Putte Johander, Trond Gudevold, Trond Lindheim, Magnus Dorholt Kjeldal, Stina Steingrim Levvel, Dorina Komani, Pinquins, Kristin Hammerseth, Christine Bårreng Hansen og AQUA D’or.

Idyllfestivalen – 16. – 17. juni

Østfolds største musikkfestival arrangeres på Isegran i Fredrikstad. Artister som kommer til Idyll 2023 er blant andre Karpe, Erik og Kriss, Broiler, Dagny, Kamelen, Vinni og Postgirobygget.

Havnefestivalen Hvaler 23. – 25. juni

Folkefest på Skjærhalden sør for Fredrikstad. Aktivitets- og kulturdag for hele familien med gode restaurant-tilbud, spennende butikker og utstillere, samt båtutstilling.

Juli

The Tall Ships Races var i Fredrikstad i 2019 og satte besøks- og omsetningsrekord. I år kan de gjenta suksessen. (Tommy Skauen)

Arnehagen Musikkfestival 07. – 08. juli

Arnehagen Musikkfestival byr på kortreiste up-and-coming artister og lokal kultur på Rød Gård i Fredrikstad. Artister som kommer til Rød gård er blant andre Marching Forest og Rise of Asura.

The Tall Ships Races Fredrikstad – 15.–18. juli

I løpet av fire dager i juli kommer verden til Fredrikstad når elva fylles med skuter. Det blir åpne skuter, konserter, forestillinger, konkurranser og aktiviteter. På konsertscenen står blant andre Thomas Dybdal, Humle, Fieh og Oscar Danielsson.

Hankøfestivalen – 21.- 22. juli

Hankø er en bilfri øy og passer godt som arena denne festivalen som er tilpasset barn og familier. Her er det store friluftsområder og arenaer med rom for lek for unge festivaldeltakere. Programmet foregår i hovedsak på dagtid med en avsluttende kveldskonsert for hele familien. På programmet står blant andre Bjørn Eidsvåg, Bare Egil og Aslags enda mer superpopulære barneshow, Kira Dalan-Eriksen og Odd René Andersen.

Månefestivalen 27. – 29. juli

Månefestivalen er en av landets eldste musikkfestivaler. Festivalen finner sted i Gamlebyen Fredrikstad med hovedscene på Tøihusplassen. I tillegg arrangeres Hiphop på Månen, Festival Ø på Månen i Gamlebyen Kulturhus, Månebarna med program for det yngste publikummet, og du kan oppleve det grønne festivaltorget, provisoriske kafeer, boder og mye mer. På scenen står blant andre svenske Millencolin, Hoffmaestro, Aurora, Ricochets, Gluecifer, Black Debbath, Ida Maria, Ole Paus, Veps, Daufødt, Han Herman mfl.

SommerfestiHvaler – juli og august

På Hvaler gjestgiveri arrangeres det blant annet talentfestival for barn og unge, samt en rekke konserter for både små og store. Blant navnene som kommer, er Bjørn Eidsvåg, Karoline Krüger og Sigvard Dagsland, Postgirobygget, Ingebjørg Bratland, Adam Douglas, Kari Bremnes, DeLillos og CC Cowboys.

Månefestivalen er en av landets eldste festivaler. Her fra 2015.

August

Return kommer til Fredrikstad og Gressvik Summerparty. (Return)

Gressvik Summerparty – 4. – 5. august

En av Norges største retrofestivaler, startet i 2004 sammen med Ken Hensley - originalmedlem fra Uriah Heep. I år børstes støvet av blant andre Return, Backstreet Girls, Marius Müller, og Chris Norman fra Smokie. I tillegg kommer lokale Mæd og Gentle Groove.

Gyllene Tider – 12. august

Turnéen «Hux Flux 2023» består av 15 konserter, og lørdag 12. august står FMV Vest på Kråkerøy i Fredrikstad for tur. Sammen med Gyllene Tider, står Minor Majority og Uno Svenningsson som support.

We Love The 90s & 2000s – 18. august

Festivalen turnerer 6 norske byer i 2023 og det loves en mimrefest av de sjeldne. På scenen står mange av de største stjernene fra 90- og 2000-tallet. Line-up: Aqua, E-Type, Cascada, Fatman Scoop, Dina, ItalioBrothers, Basshunter, A1 og Dr Bombay. Showet ledes av Mads Hansen.

Festival Ung i Hvaler – 25. – 26. august

Arrangement i regi av Hvaler kommune, som frister med rodeo, gladiator, strikkbasket, ballbinge, stylter, boksekasting, lykkehjul, kiosk, salg av mat og drikke, og gratis buss.

September

Stein C. Thue (sax/vokal), Jan Inge Melsæter (trombone/vokal), Johnny Harper (banjo), Sture Janson (kontrabass), og Dan Erik Strømme (trommer) i ensemblet Oldtimers. (Privat)

Gamlebyen Jazzfestival – 1. – 2. september

Gamlebyen Kultur AS, Sarpsborg Jazzklubb, og New Orleans Workshop, presenterer den femte Gamlebyen Jazzfestival i Fredrikstad. 27 konserter, alle gratis bortsett fra jazzferge fra Sarpsborg. Med blant andre John Reading Band, Daryl McDade & SoulXL, The CubanSpectrum Band, Tricia Boutté, Jan Inge Melsæter, Live Foyn Friiskvartett og The Young Jazzy Orchestra som består av fem elever fra Barnas Kulturhus Sarpsborg.

Strikkefestivalen – 22.–24. september

Strikkefestival i Gamlebyen i Fredrikstad med kurs, foredrag, arrangementer og markedsplasser.

Nordic/Docs – 26. september – 01. oktober

Dokumentarfilmfestival som arrangeres i Fredrikstad 26. september til 1. oktober 2023. I år er ellevte gang festivalen arrangeres. Her ser du de beste og siste dokumentarfilmene fra inn- og utland.

Kilde: Visit Fredrikstad & Hvaler

