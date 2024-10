Sabler ned Putins håp: – Kan bare irritere USA

Ledere fra noen av verdens mektigste land er samlet til Brics-møte i Russland 22.–24. oktober – det største møtet av denne typen som holdes der siden fullskala-invasjonen av Ukraina begynte i 2022.

Den såkalte Brics-gruppen er et samarbeidsforum bestående av Russland, Brasil, India, Kina og Sør-Afrika – land som har hatt en økende økonomisk og politisk innflytelse de siste tiårene. Fra januar 2024 er også Egypt, Etiopia, Iran, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater medlemmer.

– Med Brics ønsker Vladimir Putin å skape et alternativ til G7, innleder statsviter Timothy Frye til Dagsavisen.

Han er professor ved amerikanske Columbia University, med blant annet russlandspolitikk som spesialfelt.

Timothy Frye er professor ved Columbia University. Her avbildet på Nupis Russland-konferanse i Oslo tirsdag, der amerikaneren var hovedtaler. (Jørn H. Skjærpe)

USAs dominans

G7 omfatter på sin side de sju rikeste demokratiske industrilandene i verden, nemlig Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og med USA i spissen.

– Brics er ett av flere verktøy som Vladimir Putin bruker i sin søken etter å skape en såkalt multipolar verden, der det fins mange ulike stemmer og ulike maktsentre, forklarer Frye videre.

– Prosessen med å forme en multipolar verdensorden er i gang. Dette er en dynamisk og irreversibel prosess, sa Putin selv om dette til pressen onsdag.

Et multipolart internasjonalt system av stater består av tre eller flere stormakter (poler) hvor ingen har så mye makt at de kan dominere de andre stormaktene.

I et unipolart internasjonalt system av stater dominerer én stat – en supermakt – de andre statene. Maktforholdet mellom statene er især i perioden 2000–2004 (den første perioden til president George W. Bush) blitt betegnet som unipolart, og da med USA ved spakene.

(Kilde: Norsk utenrikspolitisk institutt)

Dagsavisen har også tidligere omtalt at Brics-gruppen har en ambisjon om å utfordre Vesten og USA økonomisk.

– På sikt er jeg imidlertid skeptisk til at Brics vil være i stand til å spille rollen som et G7-alternativ, gitt de store forskjellene som eksisterer i medlemslandene, påpeker Timothy Frye.

Amerikaneren legger til at Russland er et viktig land, men at det kan ikke spille samme type rolle som USA eller Kina globalt – «på grunn av størrelsen på økonomien og på grunn av rollen landet spiller i internasjonale anliggender».

– Russland er ikke Sovjetunionen. Det internasjonale systemet vil ikke dreie rundt Russland på samme måte som det gjør rundt USA og Kina, mener professoren.

Økonomiske utfordringer for Brics-landene

Brics er en svært mangfoldig gruppe. Landene baserer seg på ulike økonomiske modeller, og for eksempel Kina skiller seg sterkt fra de andre når det gjelder økonomisk makt. Det er lite sammenfall mellom politiske systemer, verdier og prinsipper mellom landene, og heller ikke tydelig sammenfallende utenrikspolitiske mål og interesser, skriver Store norske leksikon.

Og i det lange løp tror ikke Timothy Frye at Brics blir et særlig nyttig verktøy for Russland.

– Nettopp fordi medlemslandene er så veldig forskjellige. Interessene deres overlapper ofte ikke, bortsett fra at Brics-landene generelt er kritiske eller skeptiske til USAs posisjon i verden. Det er ikke som med Nato og EU, der det finnes en del fellestrekk, mener statsviteren.

Russlands president Vladimir Putin (midten) med Indias statsminister Narendra Modi (t.v.) og Kinas president Xi Jinping (t.h.) under Brics-toppmøtet i Russland. (ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP)

– Russland ønsker gjennom Brics ønsker å utfordre den amerikanske dollarens posisjon. Hvor realistisk er det at de kan få til det?

– Ikke veldig. Forholdet til USA er så viktig for land som Kina, Brasil og India. Jeg mener det vil være veldig vanskelig for Russland å få disse landene til å ta skritt som faktisk vil skade deres økonomiske forbindelser med USA.

For problemet Russland står overfor, er at de fleste av de andre Brics-landene har mye viktigere økonomiske forbindelser med USA enn de har med russerne, forklarer professoren.

– Så når det gjelder økonomien, er det ikke mye Russland kan gjøre – bortsett fra å irritere USA og å forsøke å gjøre ting marginalt vanskeligere for dem, mener han.

Trump-faktoren

– Presidentvalget i USA nærmer seg. Vil Brics-gruppen, og da særlig Russland, forsøke å utnytte en eventuell Donald Trump-seier?

– Jeg tror Russland ønsker seg en Donald Trump-seier. De vet at det kan endre forholdet mellom USA og Russland, og at det kan endre USAs holdning til krigen i Ukraina, svarer Frye og fortsetter:

– USAs forhold til Kina kan dessuten bli enda mer konfliktfylt ved en Trump-seier, og generelt vil USAs rolle i den globale økonomien kunne bli mye større. Det vil gjøre det mulig for land som er på kant med USA å utnytte denne usikkerheten.

Republican presidential nominee former U.S. President Trump campaigns in Greensboro Republican presidential nominee former U.S. President Donald Trump attends a campaign rally in Greensboro Coliseum, in Greensboro, North Carolina, U.S. October 22, 2024. REUTERS/Jonathan Drake (Jonathan Drake/Reuters)

– På hvilken måte?

– For eksempel vil USAs allierte i Europa være mye mer usikre på USAs støtte under Trump, spesielt med tanke på Ukraina. Jeg tror en slik usikkerhet vil føre til at landene i Europa går i retning av en mer «uavhengig» politikk for å hjelpe Ukraina. I så måte tror jeg også at en Trump-seier kan bli problematisk for Russland, hvis de da må forholde seg til at mange land har en uavhengig Ukraina-politikk enn å bare måtte forholde seg til Nato og USA, som Russland i det minste vet hvor står.

Vil utfordre dollarens posisjon

Forsker og statsviter Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) er på samme linje som Frye.

– I Vesten snakker man om «det globale sør», mens i Russland bruker man begrep som «verdensmajoritet». Men russernes forhåpninger til hva Brics kan utrette økonomisk sett – for eksempel dette med å utfordre dollaren med en egen valuta – der har man en lang vei å gå, innleder Godzimirski til Dagsavisen.

Jakub M. Godzimirski er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). Han har jobbet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk i over 20 år. (Jørn H. Skjærpe)

Brasils president Lula da Silva foreslo i 2023 at Brics burde vurdere å etablere en egen valuta i konkurranse med amerikanske dollar (USD), ifølge Store norske leksikon. Da Silva deltar av helseårsaker ikke på det pågående Brics-møtet.

– I samarbeidet mellom for eksempel Russland og Kina, er hovedfienden det såkalte vestlige hegemoniet. Mange land er interessert i å undergrave USAs internasjonale stilling. Men samtidig byr det på mange praktiske utfordringer, påpeker Nupi-forskeren.

Russisk olje

Godzimirski viser til russisk olje som eksempel på en slik utfordring.

– For eksempel er India en viktig Russland-kunde når det gjelder olje. Der har man ikke ønsket å gjøre opp i dollar, og da sitter plutselig Russland med store beholdninger av indiske rupi som de ikke vet hva de skal gjøre med.

I 2023 opplyste Russland at India og Kina hadde mottatt om lag 90 prosent av oljen som Russland hadde eksportert til utlandet, ifølge NTB.

Nyhetsbyrået Reuters har tidligere omtalt at India har betalt Russland for olje med indiske rupi, kinesiske yen og emiratarabiske dirham som valuta.

– Så en ting er hva man tenker og ønsker, noe helt annet er hva som faktisk skjer. Det de kan få til kommer til å være veldig begrenset, mener Godzimirski, som legger til at Brics har mange interne motsetninger og sprikende interesser som må løses.

Prestisje for Vladimir Putin

Likevel er Brics-toppmøtet viktig for Vladimir Putin personlig, sier Nupi-forskeren.

– For Putin betyr møtet at han får lov til å være en viktig statsleder. Ikke bare på tomannshånd, men også i en større sammenheng. At han møter og avbildes med disse andre lederne, er en viktig symbolsak for ham, sier Godzimirski.

Russlands president Vladimir Putin avbildet under Brics-møtet i Kazan. (Maxim Shemetov/AP)

Samtidig poengterer han at Brics-landene vil prøve å bygge videre på sitt fellesskap. Og for Russland, som i 2024 har formannskapet i Brics, er det spesielt viktig.

– For det første fordi Russlands bånd til Vesten er kuttet, både økonomisk og politisk. Og for det andre at Russlands krig i Ukraina har forandret russernes forhold til mange andre land, sier Nupi-forskeren.

Fra Brics-møtet i Kazan. (Alexei Danichev/BRICS-RUSSIA2024.RU/Reuters)

