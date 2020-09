Arbeiderpartiet har ikke klart å framstå som et godt alternativ til Solberg-regjeringen.

Ap samles til landsstyremøte i ettermiddag i en tung tid for partiet. Meningsmålingene er svake. Snittet av de nasjonale målingene i september gir Ap 23,5 prosent.

Det er partiets dårligst tall i år.

Høyre er for tida største parti med 25,1 prosent. Det er ifølge målingene et solid rødgrønt flertall på Stortinget med 98 mandater til tross for Aps svake oppslutning. Regjeringsalternativet Ap, SV og Sp har 82 mandater og mangler dermed tre representanter på flertall.

Les også: Holdt døra på gløtt for gjenvalg: Nå har Jan Bøhler bestemt seg

Ap må innstille seg på å samarbeide med MDG eller Rødt for å kunne danne regjering etter valget.

Det er spesielt at Ap ikke har klart å reise seg etter sju år i opposisjon. Partiledelsen lurer seg selv hvis den forsøker å forklare dette med noen få saker. Aps nedtur startet lenge før koronaen traff landet. Giske-saken har skapt mye uro, men er ikke hovedårsaken til tilbakegangen.

Ap har ikke klart å framstå som et godt alternativ til Solberg-regjeringen. Når tidligere Ap-velgere går over til Rødt, SV, Sp og MDG, er det fordi de mener at Ap ikke er radikalt nok, at det er for lite distriktsvennlig og at det mangler en god klimapolitikk.

Les også: Hun vil bli ny AUF-leder: – Norge bør kutte oljen i 2035

Koronaen og klima blir hovedsaker ved valget. Den økonomiske nedturen vil ikke være over om ett år.

Ledigheten vil være skyhøy. Det gir Ap med sin tradisjon om å være best på å bekjempe ledighet en enestående mulighet til å presentere en politikk som alle vil forstå er til arbeidstakernes og landets beste. Partiet må mye tydeligere enn hittil vise forskjellen mellom høyreregjeringens økonomiske politikk og det Ap står for.

Partiet kan med god samvittighet finne fram slagordet om hele folket i arbeid.

Skal Ap gjøre et godt valg, må det i tillegg bli et klimaparti. I Gro Harlem Brundtlands tid var Ap det. Klimaet druknet etter hvert i olje og industri. I en fersk meningsmåling svarer 69 prosent av de spurte at norske politikere bør gjøre mer for å kutte i norske klimautslipp. Halvparten sier at partienes løsninger på klimakrisen vil påvirke deres stemmegivning.

Velgerne har forstått at klimakrisen er vår tids største utfordring. Partier som ikke forstår det, vil bli stemt ut.