I juli kom beskjeden fra Arbeiderparti-veteran Jan Bøhler om at han ikke ønsker gjenvalg til Stortinget. Den gangen pekte han på det han mente var en skitten prosess mot han fra andre deler av partiet.

4. juli skrev Bøhler på sin egen facebookside at han har «fått vite av media at anonyme kilder i Oslo Ap prøver å sette i gang noe mot meg i forhold til Stortingsnominasjonen.»

Til tross for at han da varslet at han ikke ønsket gjenvalg har han likevel holdt døra på gløtt. Da han traff Dagsavisen i sommer sa Bøhler at han måtte få tenke seg om, og at han hadde fått vanvittig mange tilbakemeldinger fra velgere som ønsket at han tok fire nye år.

– Jeg ser at jeg har stor støtte fra grasrota, ikke de indre partisirklene. Så det jeg kan si nå er at jeg vil fortsette å jobbe politisk, og så vil jeg finne ut i hvilken form det blir utover høsten, sa Bøhler til Dagsavisen i august.

Takker nei

Nå har Bøhler fått tenkt seg om, og søndag svarte han nominasjonskomitéen i Oslo Ap at han ikke ønsker gjenvalg for Oslo Arbeiderparti. Det skriver Bøhler på sin egen Facebookside.

Bordet fanger, så nå er Bøhler ute av nominasjonskampen.

– Det har varmet kropp og sjel å lese flere tusen meldinger og kommentarer. Veldig mange har også kommet bort og snakket motiverende til meg på gata. Det har gitt masse energi og arbeidslyst. Tusen hjertelig takk for at dere bryr dere, alle sammen, skriver Bøhler, før han legger til:

– Samtidig har reaksjonene og kommentarene fra partiledelsen i Oslo Ap dessverre vært av en slik karakter at jeg er blitt enda mer sikker på at mitt standpunkt 4/7 var riktig. Jeg svarer derfor nominasjonskomiteen idag på det formelle brevet, som de har sendt alle som stod på stortingslista forrige gang, at det ikke er aktuelt for meg å stille opp.

I Nettavisens podcast Stavrum og Eikeland ble Bøhler i sommer spurt om han kunne tenke seg å stille som kandidat for sitt eget parti. Bøhler er en populær mann i Groruddalen, og ville enkelt kunnet skaffe seg de underskriftene som trengs for å stille for et uavhengig parti.

– Jeg ser oppfordingene om det kommer. Jeg skal holde meg til hva som skjer utover høsten. Jeg skal være aktiv politisk, det er det jeg har lovet. Jeg har grunnfestet sosialdemokratiske verdier, og mener de trengs mer enn noen sinne, svarte Bøhler da.

Ønsker gjenvalg

En annen partiveteran som i dag sitter på Stortinget for Oslo Ap er Espen Barth Eide. Han bekrefter til Dagsavisen søndag ettermiddag at han har svart nominasjonskomitéen at han ønsker fire nye år på Stortinget. Barth Eide stod på femteplass på Stortingslista for tre år siden.

ØNSKER GJENVALG.

– Det har vært både givende og meningsfylt å representere Oslo Arbeiderparti på Stortinget i denne perioden. Jeg er stolt av Oslo og stolt av innsatsen vi sammen gjør for at Oslo skal bli en enda bedre by for alle. Jeg vil gjerne videreføre dette arbeidet også inn i neste periode, og jeg takker derfor ja til spørsmålet om jeg vil stille meg til disposisjon for renominasjon til Stortinget, skriver Barth Eide i sitt svar til nominasjonskomitéen.

Barth Eide har de siste fire årene vært Arbeiderpartiets klimapolitiske talsperson. Han trekker også fram arbeidet for mindre forskjeller og internasjonalt arbeid som særlige saker han vil jobbe videre med.

Jacobsen inn?

I dag har Oslo Arbeiderparti fem representanter på Stortinget, tre menn og to kvinner. Jonas Gahr Støre er selvskreven på førsteplassen. Kampen om plassene til kvinnene er allerede i gang, som Dagsavisen skrev lørdag.

FRODE JACOBSEN. FOTO: ARNE OVE BERGO

Med Bøhler på vei ut åpner det seg plass til en ny mann på sikker plass. Det blir nominasjonskomitéens jobb å foreslå hvem det skal være, men Dagsavisen har snakket med en lang rekke kilder tett på prosessen som peker på at leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, skal ønske seg en plass på Stortinget. Det er tradisjon for at lederen av Oslo Ap sitter på Stortinget, men for fire år siden sa Jacobsen at han ikke ønsket en slik plass da.

Foreløpig har nominasjonskomitéen, ledet av tidligere byråd Tone Tellevik Dahl, kun spurt de som stod på lista sist om de ønsker gjenvalg. Jacobsen gjorde ikke det, og har dermed ikke blitt spurt eller sagt noe om sitt kandidatur.