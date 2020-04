Dugnad og solidaritet. Vi har gjentatt ordene nesten til det kjedsommelige de siste ukene. I all kjedsomhet, uro og følelsen av fremmedgjorthet, har ordene rommet noe ekstremt fint. Møter digitalt og følelsen av at vi er sammen om noe. Samhold er god såjord for felles engasjement.

19 tidligere statsråder og statsministre fra alle partier utenom Frp ber regjeringen ta imot enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren på Lesbos. Det tverrpolitiske oppropet, som ble omtalt hos Aftenposten søndag , er initiert av tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) og koordinert av tidligere utenriksminister Knut Vollebæk. De er tydelige: Norge kan hjelpe, hvis Norge vil.

Tyskland har besluttet å bidra med å hente ut mellom 350 og 500 enslige mindreårige barn.

Flere frivillige organisasjoner og privatpersoner har de siste månedene stått bak opprop for å hente ut barn og barnefamilier fra leiren, som det i lang tid har kommet groteske rapporter fra. Små barn som skader seg selv, som framstår som ødelagte, helt i starten av livet. Skildringene fra hjelpepersonell er så ulidelige vonde å lese. Det bor 22.000 mennesker i en leir dimensjonert for 3.000. Over 7.000 av beboerne skal være barn.

Vi har levd i visshet om denne realiteten skremmende lenge. Enkelte blaff av oppmerksomhet har ledet blikket vårt mot Lesbos. Så kom korona.

Redselen for at vår egen helse skulle bli truet, og ikke minst for alle rundt oss fikk oss til å hamstre, kjefte, klappe, synge... Ja, koronakrisa har nok gjort noe med de fleste av oss. En del har kanskje kjent på et slags samhold tross avstanden vi har måttet holde? Det har i hvert fall ikke skortet på bruken av ordene dugnad og solidaritet. Vi skulle stå sammen mot pandemien. For å forsvare det vi har kjært.

Skal vi tro de siste rapportene og tallene, så ligger vi an til å lykkes. Og det er svært bra. Det sier noe om hva som bor i en nasjon som mobiliserer. Særlig når man også har tydelig lederskap. Noen som viser at de vil noe. Det tror jeg vi alle setter pris på i en krise.

Det er krise på Lesbos også. Krisen finner sted i Europa. Flere som har vært i Moria sier det samme. De fatter ikke at det er Europa.

Så hva gjør vi? Har dugnad mot korona og venter til vi har «stått han av»? Det kan i så fall ta tid. At barnehager og skoler begynner å åpne som smått, betyr ikke at pandemien er bekjempet. Vi kan måtte leve med koronatiltak lenge. Barna i Moria har ikke tid til å vente til vi er ferdig med korona.

Utenriksminister Ine Søreide kommenterte ikke oppropet fra de tidligere statsrådene. Det var statssekretær Hilde Barstad som svarte Aftenposten søndag at det ikke er aktuelt å hente ut barn på grunn av situasjonen Norge er i. Vi må heller se an når situasjonen har stabilisert seg.

Svaret er nesten i nøyaktig den samme ordlyden som det Dagsavisen fikk 23. mars , da barnepsykolog Katrin Brubakk uttalte: – Det er nettopp nå, når korona truer leirene, at situasjonen er ekstra akutt.

E n måned tidligere snakket Dagsavisen med Brubakk etter hun hadde besøkt leiren. Hun fortalte at hun ble slått i bakken av det hun så. Barn nede i treårsalderen bodde alene med traumer, blant søppel.

Hva er så vanskelig med eventuelt å ta imot barn, som Tyskland gjør? Det vil kreve noe av oss, og ressursene våre, selvfølgelig. Men krise er krise, har koronakrisen vist. Den norske lommeboka er blitt åpnet på vidt gap de siste ukene. Og i sektor etter sektor har folk trådt til. For å redde oss selv, og dem vi er glade i. Samholdet og stå-på-viljen er virkelig noe å være stolt av. Tenk hva vi kan utrette i denne modusen.

Det er mulig å få til en tilsvarende dugnad for et antall barn fra Moria-leiren. Det står på viljen. Viljen til å hjelpe og viljen til å vise ansvar. Noen hevder ansvarlighet er å avstå fra slike solidaritetshandlinger.

Ja, vi er kanskje ansvarlige på et vis hvis vi er oss selv nok, og lar vår egen krise roe seg før vi kan ta innover oss andres. Men da er vi i så fall også ansvarlige for at altfor mange barns helvete fortsetter.

100.000 besøkende til den digitale demonstrasjonen for evakuering av barn fra Moria bør være et tegn på et engasjement blant mange. Nettkonserten med innsamling til Dråpen i havet lørdag, samlet inn 1,2 millioner kroner.

Ti EU-land er enige om å delta i programmet for å hente opp til 1.600 sårbare mindreårige fra leirene på de greske øyene.

Vi, dugnadsfolket i Norge burde klare å delta.