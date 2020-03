Leger Uten Grenser vil evakuere syke barn fra flyktningleir – får nei

– De sårbare barna står i akutt fare for å dø hvis koronaviruset sprer seg i Moria-leiren, sier Katrin Glatz Brubakk.

Hun er barnepsykolog og har med egne øyne sett hvordan forholdene er i den gigantiske flyktningleiren Moria på øyen Lesvos i Hellas.

Her bor det rundt 20.000 flyktninger i en leir beregnet på en brøkdel. Rundt en fjerdedel er barn og flere av disse er alvorlig syke.

Som Dagsavisen skrev forrige uke, har Leger Uten Grenser i Norge bedt regjeringen om å bidra til å evakuere de alvorlig syke barna fra skrekkleiren på Lesvos.

Et koronautbrudd her vil kunne få katastrofale følger, advarer den humanitære organisasjonen.

Barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk har vært flere ganger i Moria for Leger Uten Grenser. Foto: NTB Scanpix

« Må vurderes når situasjonen har stabilisert seg »

Det sier regjeringen nå nei til.

– I lys av den pågående, ekstraordinære situasjonen, kan ikke Norge respondere på forespørsler om relokalisering av asylsøkere fra Hellas nå. Et eventuelt tilbud om relokalisering må vurderes når situasjonen har stabilisert seg, skriver statssekretær Hilde Barstad (H) i Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post til Dagsavisen, med henvisning til koronautbruddet i Norge og resten av Europa.

Barstad skriver at regjeringen følger situasjonen i Hellas tett og viser til at Norge bidrar til å bygge opp asylsystemet i Hellas gjennom EØS-midlene, samt gir bidrag gjennom det europeiske grense- og kystvaktbyrået Frontex og i form av tilbud om telt, senger og madrasser.

«Regjeringen søker europeiske løsninger på europeiske utfordringer», skriver Barstad videre.

– Vi følger derfor diskusjonene om reform av det felleseuropeiske asylsystemet tett, også diskusjonene knyttet til spørsmål om relokalisering.

Kronisk syke

Å si nei til å evakuere disse barna er nærmest som en dødsdom å regne, sier Brubakk.

– Disse barna er så syke og har så dårlig immunforsvar at vi må forvente at noen av dem dør.

– Når vi vet det, blir dette som å vende ryggen til og nærmest gi dem en dødsdom, sier hun.

Leger Uten Grenser har et barnehelsesenter på Lesvos som tar seg av 107 barn med kroniske og dels kompliserte tilstander, som epilepsi og andre nevrologiske tilstander, astma, brannskader, hjertesykdom, diabetes, og medfødte misdannelser. 32 av disse barna har potensielt livstruende tilstander.

I snitt får Leger Uten Grenser inn ett nytt barn med en kronisk og komplisert helsetilstand hver eneste dag, har organisasjonens norske avdeling tidligere opplyst.

Brubakk sier til Dagsavisen at hun forstår at regjeringen har mye å henge fingrene i for tiden, men påpeker at Leger Uten Grenser lenge har bedt om evakuering av barna i Moria.

– Det er nettopp nå, når korona truer leirene, at situasjonen er ekstra akutt.

Søppelet flyter i den overfylte Moria-leiren på Lesvos. Foto: NTB Scanpix

– Optimalt for smitte

Ifølge Brubakk er det ingen som er bekreftet smittet av korona i flyktningsleirene på de greske øyene enda. Men det er bare et spørsmål om tid, mener hun.

– Betingelsene i disse leirene er helt optimale for smitte. Det er fuktig og rått om natta og mange er forkjølet etter en kald vinter, så lungeviruset har gode forhold for å feste seg. I tillegg er det trangt og sanitærforholdene er dårlige.

Evakuering av barna vil lette litt på trykket i leiren, mener hun.

– Det vil ikke løse alt, men hvis vi får evakuert noen av de som er mest sårbare og får testet dem og satt dem i karantene, vil det frigi plass slik at de som blir igjen i større grad kan skjerme seg fra andre, sier Barstad.

Ville hastebehandle flyktningforslag

Både SV og Rødt har fremmet forslag i Stortinget om å hente barn ut av de greske flyktningleirene, men koronakrisen gjør at det er usikkert når de vil bli behandlet. SV har derfor foreslått å hastebehandle disse forslagene, men ble nedstemt i kommunal- og forvaltningskomiteen, forteller stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV.

Det er trist, mener han.

Saken fortsetter under bildet.

Det haster å evakuere sårbare barn fra Moria-leiren, mener Lars Haltbrekken i SV. Foto: NTB Scanpix

– Selv om vi står i en helt spesiell situasjon på grunn av koronaviruset, er dette snakk om flyktninger som er i livsfare hver eneste dag. Vi kunne gjort et prinsippvedtak og sluttet oss til det tyske initiativet om å ta imot sårbare barn. Vi skjønner situasjonen gjør dette vanskeligere nå, men verdens flyktninger forsvinner ikke selv om koronaviruset herjer. Tvert imot er de mer utsatte enn de fleste.

Også Unge Venstre-leder Sondre Hansmark mener Norge må hente flyktningbarn fra Hellas.

– Alle politikerne i Norge jobber iherdig med å takle koronakrisen her hjemme. Men som et rikt og velstående land, hvor det meste fungerer, har vi også et ansvar for å ta vare på verden rundt oss. Venstre må kreve at vi evakuerer barna fra Moria-leiren og henter dem til Norge, sa Unge Venstre-leder Hansmark til NTB før helgen.